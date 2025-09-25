Ευγενία Μανωλίδου: Chic στο πλευρό του συζύγου της, Άδωνη Γεωργιάδη

Mία σικάτη εμφάνιση έκανε η Ευγενία Μανωλίδου σε δείπνο που έδωσαν το «παρών» μαζί με τον σύζυγό της, Άδωνη Γεωργιάδη. Το γνωστό ζευγάρι παρευρέθηκε στο αποχαιρετηστήριο δείπνο κολεγίου του εξωτερικού.

Για τη βραδιά, η Ευγενία Μανωλίδου επέλεξε να φορέσει μία μίντι μπλε δημιουργία με εντυπωσιακό κόψιμο στον λαιμό, την οποία και ανέδειξε με ένα ζευγάρι μαύρα πέδιλα. Ασημένια σκουλαρίκια έδωσαν την πινελιά πολυτέλειας που χρειαζόταν το chic look της.

"Χθες βρεθήκαμε όλοι μαζί στο αποχαιρετιστήριο δείπνο του @ralstoncollege. Οι φοιτητές του, μετά από δύο ολόκληρους μήνες στην Ελλάδα, επιστρέφουν τώρα στη βάση τους, τη Savannah της Georgia, για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Έναν μήνα στη Σάμο και έναν στην Πελοπόννησο, με επισκέψεις στα σημαντικότερα μέρη της Ελλάδος, αλλά και μέχρι την Κωνσταντινούπολη και την Έφεσο, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος τον τόπο μας, τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Μέσα από αυτήν την εμπειρία γεννήθηκε ακόμη μία γενιά Φιλελλήνων, που έμαθαν να αγαπούν την Ελλάδα ως ζωντανή δύναμη παιδείας και έμπνευσης", έγραψε η Ευγενία Μανωλίδου μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της στο Instagram.

Δες την ανάρτηση: