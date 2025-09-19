Ευγενία Μανωλίδου: Με τον κούκλο γιο της στα εγκαίνια της Αrt Athina

Ο Αλέξανδρος Μανωλίδης τράβηξε όλα τα βλέμματα

Μια κομψή και σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε η Ευγενία Μανωλίδου, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Αλέξανδρο, στα εγκαίνια της Art Athina 2025 στο Ζάππειο.

Η σύζυγος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της. Επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο κοστούμι, το οποίο συνδύασε αρμονικά με κρεμ σατέν τοπ και μπεζ σουέντ γόβες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την αδυναμία της στη διαχρονική κομψότητα.

Δίπλα της, ο γοητευτικός πρωτότοκος γιος της, Αλέξανδρος Μανωλίδης, τράβηξε επίσης τα βλέμματα με την εμφάνισή του. Ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε με μπεζ λινό κοστούμι με λευκό πουκάμισο, μια επιλογή που ταίριαζε απόλυτα στο concept της βραδιάς. Μητέρα και γιος πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό.

Δες τις φωτογραφίες:

Ευγενία Μανωλίδου: Με τον γιο της Αλέξανδρο στα εγκαίνια της Αrt Athina

Αλέξανδρος Μανωλίδης και Ευγενία Μανωλίδου/ NDP

Ευγενία Μανωλίδου: Με τον γιο της Αλέξανδρο στα εγκαίνια της Αrt Athina

Αλέξανδρος Μανωλίδης και Ευγενία Μανωλίδου/ NDP

Η Art Athina, που αποτελεί θεσμό για τα εικαστικά δρώμενα της χώρας, φιλοξενεί ελληνικές και διεθνείς γκαλερί και πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της καλλιτεχνικής και κοινωνικής ζωής.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευγενία Μανωλίδου είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών: του Αλέξανδρου και της Θεοδώρας, από τον πρώτο της γάμο με τον Θεόδωρο Μανωλίδη, καθώς και του Περσέα και του Αλκαίου, από τον γάμο της με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Αλέξανδρος Μανωλίδης είναι 30 ετών και σπουδάζει σκηνοθεσία στην Αμερική. Ο προσωπικός του λογαριασμός στο instagram φανερώνει ότι είναι πολυτάλαντος, καθώς ζωγραφίζει, λατρεύει τη γυμναστική, βγάζει εντυπωσιακές φωτογραφίες, είναι πολύ καλός στα σπέσιαλ εφέ, ενώ έχει συμμετάσχει και στην ταινία «King», στην οποία ήταν και βοηθός σκηνοθέτη, αλλά και δημιουργός των σκηνών μάχης.

 

 

