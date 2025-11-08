Ναταλία Γερμανού σε Χρήστο Μάστορα: «Ο αναμάρτητος ας μας πυροβολήσει»

Η ατάκη της παρουσιάστριας στον τραγουδιστή που θα συζητηθεί

08.11.25 , 16:30 Ναταλία Γερμανού σε Χρήστο Μάστορα: «Ο αναμάρτητος ας μας πυροβολήσει»
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Χρήστος Μάστορας κάθισε στον καναπέ του Καλύτερα Δε Γίνεται με τη Ναταλία Γερμανού

Μάστορας: «Τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον ένιωθα αν γινόμουν πατέρας»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ευχαρίστησε την παρουσιάστρια για τη στήριξη την περίοδο που η επικαιρότητα ήταν δύσκολη για εκείνον, μετά τη σύλληψή του για κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ τον περασμένο Φεβρουάριο. Από τη μεριά της η παρουσιάστρια τόνισε πως κανένας δεν είναι αναμάρτητος.

Ναταλία Γερμανού σε Χρήστο Μάστορα: «Ο αναμάρτητος ας μας πυροβολήσει»

«Εκτιμώ τη γνώμη των δικών μου ανθρώπων κι ανθρώπων όπως εσύ. Με έχεις στηρίξει στην επικαιρότητα και το εκτιμώ, επειδή σε εκτιμώ σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχη. Δεν έχεις καπηλευτεί την επικαιρότητα», δήλωσε αρχικά ο Χρήστος Μάστορας. 

Μάστορας: Γιατί αναβλήθηκε ξανά η δίκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ναταλία Γερμανού σε Χρήστο Μάστορα: «Ο αναμάρτητος ας μας πυροβολήσει»

«Θεωρώ ότι δεν έχεις κακή πρόθεση κι ακόμα και στη στραβή που σου έτυχε, δε θα το έκανα ποτέ. Είσαι ένας άνθρωπος που ακόμα κι αν την κάνει την αστοχία, θα πεις έχετε δίκιο, ήμουν λάθος και πάμε παρακάτω. Επειδή κι εγώ στη ζωή μου έχω κάνει και λάθη και γκάφες πολύ περισσότερες φορές από εσένα, θεωρώ ότι όταν βγεις μετά και πεις συγγνώμη κι έκανα λάθος… Ο αναμάρτητος ας μας πυροβολήσει κι εσένα κι εμένα κι όλους. Αυτό», απάντησε κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους η Ναταλία Γερμανού.

