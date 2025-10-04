Μάστορας: «Τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον ένιωθα αν γινόμουν πατέρας»

Η εξομολόγηση καρδιάς του γνωστού τραγουδιστή

04.10.25 , 17:56
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πετρούνιας και Μιλλούση τραγούδησαν μαζί με τον Χρ. Μάστορα στη σκηνή του "The Voice", τον Δεκέμβριο του 2024/ βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια ειλικρινή και προσωπική συνέντευξη  ο Χρήστος Μάστορας άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για το πώς έχει αλλάξει η συναισθηματική του έκφραση με τα χρόνια, για το πώς βιώνει τον ενθουσιασμό αλλά και τι θα μπορούσε να τον συγκινήσει πραγματικά σήμερα.

Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τη βαφτιστήρα του, Σοφία Πετρούνια

Αναφερόμενος στον ρόλο του στην ταινία για τη ζωή του Στέλιου Καζαντίδη, αποκάλυψε πως τα σημεία που απαιτούσαν εκδήλωση χαράς και ενθουσιασμού τον δυσκόλεψαν περισσότερο, γιατί όπως είπε έχει μάθει μεγαλώνοντας να μη δείχνει εύκολα τέτοια συναισθήματα.

 

«Δεν είναι ότι δε νιώθω ενθουσιασμό. Είναι πως πλέον δεν τον εκδηλώνω με την ίδια ευκολία. Όταν είσαι παιδί, όλα μοιάζουν καινούργια, γεμάτα προσμονή. Όμως όσο μεγαλώνεις και απογοητεύεσαι, τόσο πιο συγκρατημένα αρχίζεις να αντιδράς. Ο ενθουσιασμός γίνεται πιο... πολύπλοκος», ανέφερε χαρακτηριστικά στο περιδικό Esquire.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα

Ο Χρήστος Μάστορας με τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Στην ερώτηση για το τι θα μπορούσε σήμερα να τον ενθουσιάσει πραγματικά, ο Χρήστος Μάστορας δεν έκρυψε πως η ιδέα της πατρότητας είναι κάτι που θα μπορούσε να του προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και χαρά: «Έχοντας βιώσει αρκετά συναρπαστικά πράγματα στη ζωή μου, νομίζω πως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας κάποια στιγμή και δεν σου το λέω επειδή θέλω ή το επιδιώκω, αλλά επειδή νομίζω ότι βιολογικά είμαστε κάπως κουρδισμένοι να γεμίζουμε χαρά με το να εξασφαλίζουμε την επιβίωση του είδους μέσα από την αναπαραγωγή».

Με χιούμορ προσθέτει: «Όλοι οι φίλοι μου που έχουν γίνει γονείς λένε ότι είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Καμιά φορά αναρωτιέμαι: μήπως είναι συνωμοσία για να σε πείσουν να μπεις κι εσύ στο “club” και μετά σε κοροϊδεύουν;»

 

Όταν η κουβέντα πήγε στην ηλικία, ο τραγουδιστής εξήγησε πως δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα. Αντίθετα, όπως λέει, του αρέσει να παίζει με αυτό: «Έχω αρχίσει να λέω ότι είμαι 40 εδώ και δύο χρόνια, ενώ στην πραγματικότητα είμαι 38 και κλείνω τα 39 τον Νοέμβριο. Μου αρέσει η αντίδραση του κόσμου όταν τους το λέω. Η ηλικία δε με καθορίζει. Αν κάτι αποτελέσει ορόσημο στη ζωή μου, αυτό θα είναι μια μεγάλη αλλαγή πορείας κι αυτές έρχονται πάντα αβίαστα, χωρίς προγραμματισμό.»

Back to Top