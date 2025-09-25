Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τη βαφτιστήρα του, Σοφία Πετρούνια

Πετρούνιας και Μιλλούση τραγούδησαν μαζί με τον Χρ. Μάστορα στη σκηνή του "The Voice", τον Δεκέμβριο του 2024/ βίντεο ΣΚΑΪ

Ένα τρυφερό βίντεο στο instagram δημοσίευσε η Βασιλική Μιλλούση, από την επίσκεψη του νονού της κόρης της στο σπίτι τους.

Ο Χρήστος Μάστορας έχει βαπτίσει τη μεγαλύτερη κόρη του Ολυμπιονίκη, Λευτέρη Πετρούνια και της πρωταθλήτριας της ενόργανης. Στο βίντεο, ο τραγουδιστής τραγουδά με την 6χρονη Σοφία Πετρούνια, την «Αστερομάτα», καθώς ο ίδιος γρατσουνά μια παιδική κιθάρα στο σαλόνι της οικογένειας Πετρούνια.

«Πολλά τα συναισθήματα! Τι ωραία περάσαμε…», σχολίασε ο Χρήστος Μάστορας, με τους followers να επιδοκιμάζουν τη στάση του ως νονού της μικρής.

«Πίστευα ότι εσείς οι επώνυμοι όταν κάνετε κουμπαριές πως είναι για τα μάτια του κόσμου . Πόσο μου αρέσει που με διαψεύδεις πανηγυρικά! Πόσο όμορφο να ασχολείσαι στα αλήθεια με το βαφτιστήρι σου. Μπράβο παιδιά! Να είστε καλά», «Υπέροχε νονέ, δεν φαντάζεσαι πόσο όμορφες μνήμες δημιουργείς!..ακόμα και με αυτό το γραντζούνισμα της κιθάρας!Χίλια μπράβο!», «Η Παναγία να σας προστατεύει όλους είστε υπέροχοι! τυχερή η Σοφία που σε έχει νονό με διαφορά ο καλύτερος», ήταν μερικά από τα σχόλια των followers κάτω από τη δημοσίευση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Χρήστο Μάστορα να περνά χρόνο με την αγαπημένη του βαφτιστήρα. Πέρυσι μάλιστα, η μικρή είχε δει πρώτη φορά τον νονό της να τραγουδά επί σκηνής στη συναυλία του.

Λευτέρης Πετρούνια και Βασιλική Μιλλούση έχουν ακόμη μια κόρη, τη Λένια, που είναι σχεδόν 5 ετών. Τα κοριτσάκια βαπτίστηκαν την ίδια μέρα, τον Ιούνιο του 2021.

Βασίλης Λαζαρίδης-Λευτέρης Πετρούνιας με τη Λένια, Χρήστος Μάστορας με τη Σοφία, Βασιλική Μιλλούση/ NDP

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο, τον Σεπτέμβριο του 2021.