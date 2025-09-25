Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τη βαφτιστήρα του, Σοφία Πετρούνια

«Τυχερή η Σοφία που σε έχει νονό»- Τα σχόλια στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 11:13 Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»
25.09.25 , 11:07 Χατζίδου: «Είναι ξενέρωμα να σου λέει ο άλλος αστεία στη σεξουαλική πράξη»
25.09.25 , 11:02 «Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
25.09.25 , 11:01 Πάνος Ρούτσι: Ο Φλωρίδης ανοίγει «παράθυρο» για την εκταφή του γιου του
25.09.25 , 09:58 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Έχω χάσει τον πατέρα μου σε τροχαίο»
25.09.25 , 09:53 Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!
25.09.25 , 09:51 Η ιστορία του δημιουργού των αυγών Φαμπερζέ που κοσμούσαν μέχρι και παλάτια
25.09.25 , 09:49 Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
25.09.25 , 09:41 Μαρία Κωνσταντάκη: «Να πάρω τηλέφωνο τον Γρηγόρη Μελά; Σε καμία περίπτωση!»
25.09.25 , 09:35 Μάστορας: Τραγουδά την «Αστερομάτα» με τη βαφτιστήρα του, Σοφία Πετρούνια
25.09.25 , 09:28 Suzuki: Αυτό είναι το νέο σήμα της μετά από 22 χρόνια
25.09.25 , 09:22 Λευτέρης Δασκαλάκης: Η μαγειρική, η ζωή στο εξωτερικό και η Φάρμα
25.09.25 , 09:17 Επιβάτης επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου – Του έσπασε τη γνάθο
25.09.25 , 09:03 Νίκη Λινάρδου: Οι γάμοι, η αιτία θανάτου και η κόντρα με τη Βουγιουκλάκη
25.09.25 , 09:01 Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Πάνος Ρούτσι: Ο Φλωρίδης ανοίγει «παράθυρο» για την εκταφή του γιου του
Νίκη Λινάρδου: Οι γάμοι, η αιτία θανάτου και η κόντρα με τη Βουγιουκλάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πετρούνιας και Μιλλούση τραγούδησαν μαζί με τον Χρ. Μάστορα στη σκηνή του "The Voice", τον Δεκέμβριο του 2024/ βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα τρυφερό βίντεο στο instagram δημοσίευσε η Βασιλική Μιλλούση, από την επίσκεψη του νονού της κόρης της στο σπίτι τους. 

Πετρούνιας: Το συγκινητικό μήνυμα για την κόρη του που ξεκινάει το δημοτικό

Ο Χρήστος Μάστορας έχει βαπτίσει τη μεγαλύτερη κόρη του Ολυμπιονίκη, Λευτέρη Πετρούνια και της πρωταθλήτριας της ενόργανης. Στο βίντεο, ο τραγουδιστής τραγουδά με την 6χρονη Σοφία Πετρούνια, την «Αστερομάτα», καθώς ο ίδιος γρατσουνά μια παιδική κιθάρα στο σαλόνι της οικογένειας Πετρούνια. 

«Πολλά τα συναισθήματα! Τι ωραία περάσαμε…», σχολίασε ο Χρήστος Μάστορας, με τους followers να επιδοκιμάζουν τη στάση του ως νονού της μικρής. 

«Πίστευα ότι εσείς οι επώνυμοι όταν κάνετε κουμπαριές πως είναι για τα μάτια του κόσμου . Πόσο μου αρέσει που με διαψεύδεις πανηγυρικά! Πόσο όμορφο να ασχολείσαι στα αλήθεια με το βαφτιστήρι σου. Μπράβο παιδιά! Να είστε καλά», «Υπέροχε νονέ, δεν φαντάζεσαι πόσο όμορφες μνήμες δημιουργείς!..ακόμα και με αυτό το γραντζούνισμα της κιθάρας!Χίλια μπράβο!», «Η Παναγία να σας προστατεύει όλους είστε υπέροχοι! τυχερή η Σοφία που σε έχει νονό με διαφορά ο καλύτερος», ήταν μερικά από τα σχόλια των followers κάτω από τη δημοσίευση. 

 

 

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Χρήστο Μάστορα να περνά χρόνο με την αγαπημένη του βαφτιστήρα. Πέρυσι μάλιστα, η μικρή είχε δει πρώτη φορά τον νονό της να τραγουδά επί σκηνής στη συναυλία του. 

@vasilikimillousi #foryou #toddlersoftiktok #melisses @XMastoras #summer #petrouniasfamily @Petrounias_Elef #CapCut ♬ πρωτότυπος ήχος - Vasiliki Millousi

Λευτέρης Πετρούνια και Βασιλική Μιλλούση έχουν ακόμη μια κόρη, τη Λένια, που είναι σχεδόν 5 ετών. Τα κοριτσάκια βαπτίστηκαν την ίδια μέρα, τον Ιούνιο του 2021.

Βασίλης Λαζαρίδης-Λευτέρης Πετρούνιας με τη Λένια, Χρήστος Μάστορας με τη Σοφία, Βασιλική Μιλλούση/ NDP

Βασίλης Λαζαρίδης-Λευτέρης Πετρούνιας με τη Λένια, Χρήστος Μάστορας με τη Σοφία, Βασιλική Μιλλούση/ NDP

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο, τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΛΛΟΥΣΗ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΚΟΡΕΣ
 |
ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ
 |
ΒΑΦΤΙΣΤΗΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top