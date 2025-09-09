Πετρούνιας: Το συγκινητικό μήνυμα για την κόρη του που ξεκινάει το δημοτικό

Η μικρή Σοφία παρακολουθεί τη συναυλία του νονού της Χρήστου Μάστορα μαζί με την αδερφή της, Λένια

Ιδιαίτερα συγκινημένος είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, καθώς η κόρη του, Σοφία, ξεκίνησε σχολείο και θα πάει Α' Δημοτικού.

Χθες, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, ο «βασιλιάς» των κρίκων δημοσίευσε μια φωτογραφία με την κόρη του στα social media, στην οποία τους βλέπουμε να ποζάρουν μαζί στο προαύλιο του σχολείου.

Η Σοφία Πετρούνια όπως και τα υπόλοιπα παιδάκια, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις δασκάλες της, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

«Κάναμε τη γνωριμία μας με τις δασκάλες σήμερα και είμαστε έτοιμοι για την Α' δημοτικού», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δες τη φωτογραφία:

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση γνωρίστηκαν μέσα από τον χώρο της γυμναστικής και η σχέση τους μετρά πάνω από μία δεκαετία. Το 2019 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο, ενώ ακολούθησε και ο θρησκευτικός τους γάμος στις 25 Σεπτεμβρίου 2021. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σοφία, που γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019, και τη Λένια, που ήρθε στον κόσμο στις 3 Δεκεμβρίου 2020.