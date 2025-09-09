Πετρούνιας: Το συγκινητικό μήνυμα για την κόρη του που ξεκινάει το δημοτικό

«Κάναμε τη γνωριμία μας με τις δασκάλες σήμερα» γράφει ο Ολυμπιονίκης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 10:40 Κατερίνα Καραβάτου: Το σχόλιο κι ο τρόμος για τον σεισμό στην Εύβοια
09.09.25 , 10:39 Pirelli: Ο Verstappen κέρδισε στη Μόντσα σπάζοντας ρεκόρ
09.09.25 , 10:39 Σχολεία: Ποιες είναι οι σχολικές αργίες 2025 - 2026
09.09.25 , 10:25 Ανδρομάχη - Γιώργος Λιβάνης: Αυτή είναι η αναγγελία του γάμου τους
09.09.25 , 10:25 Ιπποκράτειο: Συνελήφθη διευθυντής κλινικής για φακελάκι
09.09.25 , 10:21 Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική γλώσσα; Κάνε το quiz!
09.09.25 , 10:15 Pirelli P Zero E: Πήρε το διεθνές βραβείο Compasso d’Oro
09.09.25 , 10:06 Μαρία Ηλιάκη - Κρατερός Κατσούλης: Πήραν τη θέση Σεργουλόπουλου - Μελιτά!
09.09.25 , 09:52 Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
09.09.25 , 09:39 Skoda Epiq: Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
09.09.25 , 09:31 Μάρκος Σεφερλής: Η ευχή για τα γενέθλιά του - Τα πόσα έκλεισε;
09.09.25 , 09:16 Ο Παναγιωτάκης δολοφονήθηκε με πανάκι ή μαξιλάρι - Τι λέει το πόρισμα
09.09.25 , 09:03 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η μουσική, ο έρωτας, η κόρη του και το πρόωρο τέλος
09.09.25 , 09:00 Βίντεο: Η Ford Performance άλλαξε όνομα
09.09.25 , 08:51 Πετρούνιας: Το συγκινητικό μήνυμα για την κόρη του που ξεκινάει το δημοτικό
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Skoda Epiq: Πότε έρχεται στην Ελλάδα το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή του σεισμού στο στούντιο του Mega
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκίνηση της παρουσιάστριας για τον μεγάλο της γιο
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η μικρή Σοφία παρακολουθεί τη συναυλία του νονού της Χρήστου Μάστορα μαζί με την αδερφή της, Λένια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ιδιαίτερα συγκινημένος είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, καθώς η κόρη του, Σοφία, ξεκίνησε σχολείο και θα πάει Α' Δημοτικού.

Χθες, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ο Χρυσός Ολυμπιονίκης, ο «βασιλιάς» των κρίκων δημοσίευσε μια φωτογραφία με την κόρη του στα social media, στην οποία τους βλέπουμε να ποζάρουν μαζί στο προαύλιο του σχολείου.

Πετρούνιας - Μιλλούση: Ερωτευμένοι απολαμβάνουν το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα

Η Σοφία Πετρούνια όπως και τα υπόλοιπα παιδάκια, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις δασκάλες της, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

«Κάναμε τη γνωριμία μας με τις δασκάλες σήμερα και είμαστε έτοιμοι για την Α' δημοτικού», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δες τη φωτογραφία:

Πετρούνιας: Το συγκινητικό μήνυμα για την κόρη του που ξεκινάει το δημοτικό

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση γνωρίστηκαν μέσα από τον χώρο της γυμναστικής και η σχέση τους μετρά πάνω από μία δεκαετία. Το 2019 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο, ενώ ακολούθησε και ο θρησκευτικός τους γάμος στις 25 Σεπτεμβρίου 2021. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Σοφία, που γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019, και τη Λένια, που ήρθε στον κόσμο στις 3 Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top