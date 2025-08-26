Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα

Τα πόσα έκλεισε η γνωστή influencer

26.08.25 , 15:39 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα
Τα γενέθλια της είχε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη την Κυριακή 24 Αυγούστου κι έκλεισε τα 29. Το μοντέλο, influencer και σύντροφος του Χρήστου Μάστορα ανέβασε φωτογραφίες από πάρτι γενεθλίων της.

Μαζί με την παρέα της και τον σύντροφό της πήγαν στην Χαλκιδική για να περάσουν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Χρήστος Μάστορας: Το φιλί κάτω από το ηλιοβασίλεμα!

Μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται να έσβησε δύο τούρτες.

Στα στιγμιότυπα, τη βλέπουμε να ποζάρει με τις φίλες και τους φίλους της και να σβήνει τα κεράκια από τις τούρτες – έκπληξη.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα

Το βράδυ της Κυριακής, ο σύντροφός της, Χρήστος Μάστορας ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό της ανέβασε ένα τρυφερό βίντεο με πρωταγωνίστρια τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Στην ανάρτηση που έκανε ο Χρήστος Μάστορας προς τιμήν της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, έβαλε το κομμάτι «Αν ήσουν άγγελος» του Βασίλη Καζούλη.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
