Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Χρήστος Μάστορας: Το φιλί κάτω από το ηλιοβασίλεμα!

Το ζευγάρι πέρασε την ημέρα του στην παραλία

Τελευταία Νέα
19.08.25 , 20:29 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Πότε θα τη δούμε στην 5η σεζόν του Στούντιο 4;
19.08.25 , 20:27 Χαλάνδρι: Τα τελευταία λόγια της 47χρονης πριν δολοφονηθεί
19.08.25 , 20:05 Θρίλερ με τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι: Τι έδειχνε ο χάρτης στον Λευκό Οίκο
19.08.25 , 19:36 Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Χρήστος Μάστορας: Το φιλί κάτω από το ηλιοβασίλεμα!
19.08.25 , 18:59 Μαρία Ναυπλιώτου: Ο... αντιφατικός Αύγουστος κι ο Οδυσσέας Ελύτης
19.08.25 , 18:57 Οι φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2025
19.08.25 , 18:40 Λέσβος: Άνδρας ομολόγησε ότι έβαλε τις φωτιές για... εκδίκηση
19.08.25 , 18:38 Τάσος Τσαλούχος: Η αναβίωση παλιών ελληνικών σειρών και το TikTok
19.08.25 , 18:12 Καλοκαίρι στο πιάτο: Τι να τρως για να νιώθεις ανάλαφρη και δροσερή
19.08.25 , 18:11 Nissan Qashqai e-POWER: Τι έκανε με ένα ρεζερβουάρ
19.08.25 , 17:51 Κέρκυρα: 11χρονος τραυματίστηκε σε jet ski μετά από σύγκρουση
19.08.25 , 17:46 Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό!
19.08.25 , 17:16 Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη αλλαγή στο look της - Έτσι είναι τώρα τα μαλλιά της
19.08.25 , 17:12 Βουλευτής αυτοκτόνησε σε ηλικία 30 ετών μέσα στο Κοινοβούλιο
19.08.25 , 16:45 Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι πιθανό ο Πούτιν να μη θέλει συμφωνία»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τα προβλήματα με την υγεία της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ολοένα και πιο ερωτευμένοι φαίνονται η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κι ο Χρήστος Μάστορας, οι οποίοι απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Χρήστος Μάστορας: Το φιλί κάτω από το ηλιοβασίλεμα!

Το ζευγάρι, που πλέον δε διστάζει να εκφράσει δημόσια τον έρωτά του, μοιράζεται συχνά με τους followers του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την κοινή του ζωή.

Χυδαίο μήνυμα στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η δυναμική αντιδρασή της!

Σε ανάρτησή της το απόγευμα της Τρίτης, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια άκρως ρομαντική φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται να ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί με τον Χρήστο Μάστορα, με το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα να αποτελεί το ιδανικό φόντο.

Η ανάρτηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Το όμορφο αυτό ενσταντανέ, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο δυνατή είναι η αγάπη τους.

Χρήστος Μάστορας: Έκανε videobombing στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Χρήστος Μάστορας: Το φιλί κάτω από το ηλιοβασίλεμα!

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μιλώντας πρόσφατα σε τηλεοπτική εκπομπή, είχε απαντήσει στις φήμες που κυκλοφορούν κατά καιρούς σχετικά με τον γάμο τους και τους υποτιθέμενους χωρισμούς τους. «Με τον Χρήστο είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν ισχύει ότι παντρευόμαστε. Σε αυτά τα τρία χρόνια που είμαι με τον Χρήστο, έχουν βγάλει και 50 φορές ότι έχουμε χωρίσει. Νομίζω η τηλεόραση. Δεν έχουμε χωρίσει ούτε μία φορά σε αυτά τα τρία χρόνια. Ούτε μια φορά. Δεν ξέρω γιατί ασχολούνται τόσο πολύ με τη σχέση μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της σχέσης τους και εκφράζοντας την απορία της για τη συνεχή προβολή της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top