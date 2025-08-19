Γαρυφαλλιά Καληφώνη - Χρήστος Μάστορας: Το φιλί κάτω από το ηλιοβασίλεμα!

Δείτε όσα είπε πρόσφατα η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για τα προβλήματα με την υγεία της

Ολοένα και πιο ερωτευμένοι φαίνονται η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κι ο Χρήστος Μάστορας, οι οποίοι απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το ζευγάρι, που πλέον δε διστάζει να εκφράσει δημόσια τον έρωτά του, μοιράζεται συχνά με τους followers του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την κοινή του ζωή.

Σε ανάρτησή της το απόγευμα της Τρίτης, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια άκρως ρομαντική φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται να ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί με τον Χρήστο Μάστορα, με το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα να αποτελεί το ιδανικό φόντο.

Η ανάρτηση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Το όμορφο αυτό ενσταντανέ, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο δυνατή είναι η αγάπη τους.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μιλώντας πρόσφατα σε τηλεοπτική εκπομπή, είχε απαντήσει στις φήμες που κυκλοφορούν κατά καιρούς σχετικά με τον γάμο τους και τους υποτιθέμενους χωρισμούς τους. «Με τον Χρήστο είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν ισχύει ότι παντρευόμαστε. Σε αυτά τα τρία χρόνια που είμαι με τον Χρήστο, έχουν βγάλει και 50 φορές ότι έχουμε χωρίσει. Νομίζω η τηλεόραση. Δεν έχουμε χωρίσει ούτε μία φορά σε αυτά τα τρία χρόνια. Ούτε μια φορά. Δεν ξέρω γιατί ασχολούνται τόσο πολύ με τη σχέση μας», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της σχέσης τους και εκφράζοντας την απορία της για τη συνεχή προβολή της.