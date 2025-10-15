Μαρία Μπακοδήμου κατά Σταύρου Μπαλάσκα: «Η τεστοστερόνη του αντεπιτίθεται!»

Η Μαρία Μπακοδήμου σχολίασε τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Σταύρου Μπαλάσκα στο Πρωινό του ANT1 για τη γυναίκα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

«Έφαγε ξύλο μια γυναίκα αναίτια γι’ αυτό κι ο δράστης πρέπει να πάει στο δικαστήριο, ενώ αν υπήρχε αιτία και αφορμή θα έπρεπε να τον αφήσουμε να πάει στο σπιτάκι του και καλά της έκανε;

Ποια είναι η αιτία που πρέπει να υπάρχει για να δικαιολογήσουμε κάποιον που κακοποιεί ένα άλλο άνθρωπο; Η βία δεν είναι άποψη , είναι έγκλημα. Όταν την νομιμοποιούμε έτσι, υποβαθμίζουμε τον πόνο παιδιών, γυναικών αλλά και ανδρών που πέφτουν θύματα στο ίδιο τους το σπίτι. Κι όταν μαχαιρώνονται 12 χρόνα στο δρόμο μεταξύ τους μην καλούμε ψυχολόγους για να βρούμε την αιτία», έγραψε στο instagram η Μαρία Μπακοδήμου.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου

Εννοείται ότι η πρώην παρουσιάστρια δεν άφησε ασχολίαστη την κίνηση του αστυνομικού αναλυτή να αποκαλύψει το δασύτριχο στήθος του στον τηλεοπτικό αέρα!