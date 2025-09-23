Στέλλα Παλούκη: Η ηλικία, το fitness, το Instagram & η συμμετοχή στη Φάρμα

Το βιογραφικό της 30χρονης personal trainer της Φάρμας

Celebrities & Gossip Νεα
Η Στέλλα Παλούκη βγαίνει από τα γυμναστήρια όπου βρίσκεται για πολλά χρόνια και έρχεται Φάρμα, με στόχο να αναδειχθεί η νικήτρια του παιχνιδιού.

Μιχαήλ Στέλιος: Η ηλικία, η καταγωγή, η παράδοση και η συμμετοχή στη Φάρμα

Στέλλα Παλούκη: Η ηλικία, το fitness, το Instagram & η συμμετοχή στη Φάρμα

Στέλλα Παλούκη: Το βιογραφικό της παίκτριας της Φάρμας

  • Είναι 30 χρόνων, ζει στην Αθήνα, εργάζεται ως personal trainer και ο λογαριασμός της στο Instagram είναι @stella_palouki
  • Είναι στον χώρο του fitness 13 χρόνια, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια ασχολείται με το αγωνιστικό crossfit
  • Όπως αποκαλύπτει, είναι ο άνθρωπος που δε θα ακολουθήσει διαταγές γιατί είναι ηγετική προσωπικότητα και παραδέχεται ότι θα ήθελε να είναι η αρχηγός της ομάδας της

 

 

  • Το να μοιράζεται τον χώρο της με αγνώστους μπορεί να είναι ο χειρότερός της εφιάλτης, όμως το να χάσει σε κάποιο αγώνισμα είναι αδιανόητο για εκείνη
  • Η Στέλλα δηλώνει ότι έρχεται στη Φάρμα με σκοπό να παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο, αυτόν της νικήτριας! 

 

 

Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα

Η 30χρονη personal trainer δε φοβάται να ανταγωνιστεί ισάξια τους άνδρες και τις γυναίκες αντιπάλους, ενώ είναι άνθρωπος που δε διστάζει να πάρει ευθύνες.

Είναι δυναμική, όμως δεν κρύβει και την πιο ευαίσθητη πλευρά της - παρόλα αυτά, όταν πέφτει, θα ξανασηκωθεί γρήγορα. Η Στέλλα έχει ως στόχο να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο παιχνίδι και να παλέψει μέχρι τέλους για το τελικό έπαθλο! 

Δείτε φωτογραφίες  της Στέλλας Παλούκη από το Instagram:

 

 

 

 

 

ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΛΟΥΚΗ
 |
ΦΑΡΜΑ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
