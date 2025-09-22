Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα

Ο Λάμπρος Λιαμίρας έγινε μπαμπάς πρόσφατα για πρώτη φορά και η υπόσχεση που έχει δώσει στην οικογένειά του είναι να κερδίσει το έπαθλο της Φάρμας!

Λάμπρος Λιαμίρας: Το βιογραφικό του παίκτη της Φάρμας

Είναι 33 χρόνων, με καταγωγή από το Βαβούρι Φιλιατών, ζει στην Ηγουμενίτσα και διατηρεί δικό του κουρείο

Είναι επίσης και διαιτητής ποδοσφαίρου, ενώ είναι παντρεμένος και πρόσφατα έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά

Δηλώνει ότι «πατάει γερά τα πόδια του στη γη» και ό,τι κάνει το κάνει με πίστη, φιλότιμο και εργατικότητα

Έχει μάθει να κινείται έξυπνα, ξέρει πότε να μιλήσει και πότε να σιωπά, ενώ κάτι που δεν αντέχει είναι η αδικία

Πίσω από το χαμογελαστό πρόσωπο, κρύβεται ένας παίκτης με στρατηγική, καθαρό μυαλό και ξεκάθαρο στόχο

Άλλωστε, όπως δηλώνει, στη Φάρμα για να φτάσει κάποιος ως το τέλος χρειάζεται δυνατό κίνητρο, και αυτός έχει το πιο ισχυρό… τον γιο του.

