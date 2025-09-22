Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα

Γνωρίστε τον 33χρονο παίκτη της Φάρμας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.09.25 , 11:28 «Τα Φιλαράκια»: 9+1 πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε για τη δημοφιλή σειρά
22.09.25 , 11:02 Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»
22.09.25 , 10:57 Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
22.09.25 , 10:54 Στρακαστρούκες: Μία καθηλωτική ελεγεία αγάπης
22.09.25 , 10:42 Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
22.09.25 , 10:36 Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
22.09.25 , 10:06 Φάρμα: «Θα ξεκινήσω με κάποια δυσάρεστα...» - Αποκλειστικό απόσπασμα
22.09.25 , 10:03 Ποιος γνωστός ποδοσφαιριστής αποφάσισε να “κρεμάσει τα παπούτσια του”;
22.09.25 , 09:51 Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
22.09.25 , 09:48 Νίκος Γκάνος: «Μπορεί να είμαι κουμπάρος της Μαρίας Αντωνά αν παντρευτεί»
22.09.25 , 09:33 Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα
22.09.25 , 09:28 Ο Νίκος Αναδιώτης για τις αμβλώσεις: «Είπα τη δική μου αλήθεια»
22.09.25 , 09:25 Μάθιου Μακόναχι: Αποκαλύπτει το μυστικό του γάμου του
22.09.25 , 09:22 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ένα μόνο πράγμα έχω ζητήσει από τον γιο μου»
22.09.25 , 09:20 Τσάρλι Κερκ: «Συγχωρώ τον δολοφόνο του συζύγου μου»
Ντένις Ρούτσι: «Το όνομά του δεν υπήρχε σε καμία λίστα»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Βαρδινογιάννης – Μπιρμπίλη: Οι λαμπεροί καλεσμένοι στον γάμο του
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του ηθοποιού
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Γάμος Μαίρης Μηλιαρέση: Το άγχος του γαμπρού και οι πρώτες δηλώσεις
Πειραιάς: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα – Εικόνες σοκ από το τροχαίο
Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι καλά κι ήρεμη στην προσωπική μου ζωή»
Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: «Γάζωσαν» άνδρα έξω από είσοδο πολυκατοικίας
Καιρός: Προ των πυλών οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας από την Ιταλία
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Λάμπρος Λιαμίρας έγινε μπαμπάς πρόσφατα για πρώτη φορά και η υπόσχεση που έχει δώσει στην οικογένειά του είναι να κερδίσει το έπαθλο της Φάρμας!

Βαλεντίνα Σπέντζα: Το βιογραφικό της pet sitter από τη Φάρμα!

Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα

Λάμπρος Λιαμίρας: Το βιογραφικό του παίκτη της Φάρμας

  • Είναι 33 χρόνων, με καταγωγή από το Βαβούρι Φιλιατών, ζει στην Ηγουμενίτσα και διατηρεί δικό του κουρείο
  • Είναι επίσης και διαιτητής ποδοσφαίρου, ενώ είναι παντρεμένος και πρόσφατα έγινε μπαμπάς για πρώτη φορά

Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα

  • Δηλώνει ότι «πατάει γερά τα πόδια του στη γη» και ό,τι κάνει το κάνει με πίστη, φιλότιμο και εργατικότητα
  • Έχει μάθει να κινείται έξυπνα, ξέρει πότε να μιλήσει και πότε να σιωπά, ενώ κάτι που δεν αντέχει είναι η αδικία

Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!

Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα

  • Πίσω από το χαμογελαστό πρόσωπο, κρύβεται ένας παίκτης με στρατηγική, καθαρό μυαλό και ξεκάθαρο στόχο
  • Άλλωστε, όπως δηλώνει, στη Φάρμα για να φτάσει κάποιος ως το τέλος χρειάζεται δυνατό κίνητρο, και αυτός έχει το πιο ισχυρό… τον γιο του.

Δείτε όλα επεισόδια της Φάρμας

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΑΜΙΡΑΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top