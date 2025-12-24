Ψάχνεις συνταγή για το γιορτινό τραπέζι; Ο Γιώργος Ρήγας δίνει τη λύση!

Μοσχάρι προτείνει ο Γιώργος Ρήγας για το τραπέζι των Χριστουγέννων/ Δείτε τη συνέντευξη στο star.gr

Συνταγές για το γιορτινό τραπέζι υπάρχουν πολλές. Τόσο πολλές που τελικά μπερδεύεσαι και δεν ξέρεις ποια να διαλέξεις.

Το star.gr και η Μίτση Σκέντζου συνάντησαν τον μάγειρα του Breakfast@star Γιώργο Ρήγα για να πάρουν ιδέες. Η πρόταση είναι κάτι έξω από τα συνηθισμένα, ούτε γαλοπούλα ούτε χοιρινό. Αυτά τα Χριστούγεννα φτιάξε μοσχάρι!

«Σε κρέας θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μοσχαράκι στη γάστρα, με πορτοκάλι, με κουκουνάρια μέσα και ένα ωραίο πουρέ σελινόριζας ή κολοκύθας», προτείνει ο Γιώργος Ρήγας.

Μπορείς να συνοδεύσεις το κυρίως πιάτο με μία δροσερή, πλούσια σαλάτα. Όπως και στο μοσχάρι, έτσι και εδώ, ο μάγειρας χρησιμοποιεί φρούτα εποχής.

«Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σαλάτα σε εσπεριδοειδή, με αποξηραμένα φρούτα, με μαρούλια μέσα, με ωραία dressing, καραμελωμένα», περιγράφει.

Το μανταρίνι και το πορτοκάλι θα δώσουν στα γιορτινά πιάτα την οξύτητα που χρειάζεται, θα δέσουν τη dressing και θα αρωματίσουν ευχάριστα τα λαχανικά.

Σε κάθε περίπτωση, κάνε υπομονή! Οι συνταγές για το γιορτινό τραπέζι θέλουν χρόνο. Και μην ξεχάσεις το «μαγικό» συστατικό, την αγάπη.

«Στις μέρες των Χριστουγέννων καλό είναι να μην κάνεις κάτι γρήγορο, γιατί θα δώσεις, με την ώρα που θα σπαταλήσεις σε εισαγωγικά, θα δώσεις αγάπη σε αυτό που κάνεις, οπότε να είναι κάτι ιδιαίτερο και νόστιμο. Το tip που θα δώσω είναι, ό, τι μπαίνει νόστιμο στο φούρνο, θα βγει και νόστιμο σε γεύση», μας εξηγεί.

Και ό, τι περισσέψει από το ρεβεγιόν μην το πετάξεις, φτιάξε την επόμενη ημέρα μία πίτα με το κρέας. Μπορεί να είναι μία παραδοσιακή, μπορείς αν θες να πειραματιστείς και να την «πειράξεις»

«Και τα δύο. Μπορείς να πάρεις ένα παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο πιάτο και να βάλεις το κάτι παραπάνω που να το κάνει ιδιαίτερο», μας λέει.

Η εμπειρία του στο MasterChef του έχει διδάξει άπειρους τρόπους να «παίξει» με τα υλικά και τώρα ανυπομονεί να ξεκινήσει η 10η επετειακή σεζόν στο Star.

«Δεν έχω χάσει σεζόν. Και τους σέβομαι και τους συμπαθώ πάρα πολύ όλους, αλλά λίγο πιο κοντά μου με τον σεφ Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Είναι αυτό που λες, ταιριάζει στο χιούμορ μας», αναφέρει.

Το 2025 ήταν μία χρονιά γεμάτη ανατροπές για τον Γιώργο Ρήγα. Από τη στιγμή που πήρε μέρος στο MasterChef η ζωή του έκανα στροφή 180 μοιρών.

«Η χρονιά που φεύγει θα σου πω ότι ήταν κάτι αναπάντεχο, γενικότερα. Δεν το είχα ποτέ στο πίσω μου και στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να πάω στο παιχνίδι, μετά θα ήθελα να είμαι σε μια εκπομπή το πρωινό. Είναι αυτό που λένε, κάποια πράγματα που σκέφτεσαι και βγαίνουν αβίαστα, χωρίς να τα πολύ σκέφτεσαι εν τέλει. Είναι απλά να κάνεις το βήμα και να το δοκιμάσεις».

Η συμβουλή του σε όσους μπουν φέτος στην κουζίνα του διαγωνισμού; Να μην είναι παρορμητικοί, να παραμένουν ήρεμοι και να είναι ο εαυτός τους.

