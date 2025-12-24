Οι κάλτσες και οι εκπλήξεις της Λιλής Πυράκη στον σύζυγό της!

Σε ζεστό και γιορτινό κλίμα, η Λιλή Πυράκη υποδέχθηκε τη Μίτση Σκέντζου και το star.gr στο πλατό του Breakfast@star.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε μαζί μας τα σχέδια της για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, τις γιορτινές συνήθειες που έχει με τον γιο της, Αντώνη, και τις χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις που ετοιμάζει για τον σύζυγό της.

Η Λιλή δήλωσε πως ανυπομονεί για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, όπως όλοι μας, ενώ αποκάλυψε ότι στο σπίτι τον πρώτο λόγο στον στολισμό δεν τον έχει… εκείνη: «Ο Αντώνης έχει τον πρώτο λόγο. Ό,τι κι αν κάνω, θα μου τα αλλάξει, οπότε του έχω αφήσει 100% τον στολισμό».

Ο 8χρονος γιος της είναι και ο πρωταγωνιστής των γιορτών, με τη Λιλή Πυράκη να εξηγεί πως, παρότι του παίρνει ό,τι επιθυμεί, αγαπά ιδιαίτερα τις εκπλήξεις: «Θέλω να υπάρχουν και μικρές εκπλήξεις, να τον εντυπωσιάσω με κάτι ωραίο τα Χριστούγεννα».

Όσο για το γράμμα στον Άη Βασίλη, φέτος… άργησαν λίγο: «Σήμερα είναι η μέρα που θα γράψουμε το γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Έχουμε ραντεβού!».

Για τη Λιλή Πυράκη, τα Χριστούγεννα είναι συνυφασμένα με τη θαλπωρή του σπιτιού: «Οικογένεια, φίλοι, φαγητό, επιτραπέζια, αγάπη. Οι γιορτές για μένα είναι σπίτι».

Φέτος, τα Χριστούγεννα θα τα περάσει στο Καρπενήσι με αγαπημένα πρόσωπα, ενώ η Πρωτοχρονιά θα τη βρει στην Αθήνα, οικογενειακά.

Κάνοντας τον απολογισμό του 2025, η παρουσιάστρια στάθηκε στη δυσκολία της χρονιάς σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς όμως να χάνει την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει στη ζωή της: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά που μας έβαλε σε σκέψεις. Σε προσωπικό επίπεδο, όμως, νιώθω ευλογία. Είμαστε όλοι υγιείς και αυτό είναι το σημαντικότερο».

Αναφερόμενη στην ανταλλαγή δώρων με τον σύζυγό της, αποκάλυψε με χιούμορ: «Με κοροϊδεύει γιατί κάθε χρόνο του παίρνω χριστουγεννιάτικες κάλτσες. Φέτος, όμως, του πήρα και κάτι άλλο, αλλά δε θα το πω, γιατί μπορεί να μας δει και να χαλάσω την έκπληξη!».

Κλείνοντας, η Λιλή Πυράκη έστειλε την πιο ουσιαστική ευχή: «Οι γιορτές έχουν αξία μόνο όταν τις μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς. Να μοιραζόμαστε στιγμές ευτυχίας και πάνω απ’ όλα να έχουμε υγεία».

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

Μοντάζ: Χρήστος Κοβάτσης