Οι κάλτσες και οι εκπλήξεις της Λιλής Πυράκη στον σύζυγό της!

Όσα είπε για τον 8χρονο γιο της στο star.gr

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 17:43 Μαρίνα Ντεμολλάϊ: Γέννησε η πρώην παίκτρια του MasterChef
24.12.25 , 17:26 Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την αεροσυνοδό που χάθηκε στο μοιραίο Falcon 50
24.12.25 , 17:14 To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή
24.12.25 , 17:12 Μαρία Καλάβρια: «Πήγα σε ψυχίατρο, χρειάστηκα αγωγή για να συνέλθω»
24.12.25 , 17:00 Οι κάλτσες και οι εκπλήξεις της Λιλής Πυράκη στον σύζυγό της!
24.12.25 , 17:00 Ανασκόπηση 2025: Τα 3 θέματα που θα μας απασχολήσουν και το 2026
24.12.25 , 16:43 Σύλβα Ακρίτα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της
24.12.25 , 16:21 Βασίλης Καρράς: Φίλοι και συνεργάτες τον κρατούν ακόμα ζωντανό
24.12.25 , 16:00 Ψάχνεις συνταγή για το γιορτινό τραπέζι; Ο Γιώργος Ρήγας δίνει τη λύση!
24.12.25 , 15:54 TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά
24.12.25 , 15:44 Χριστούγεννα στα μπλόκα: Ποιοι δρόμοι άνοιξαν - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία
24.12.25 , 15:05 Άση Μπήλιου: Πώς συμπεριφέρεται κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα
24.12.25 , 15:02 Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο 27/12 - Απεργούν οι ηθοποιοί
24.12.25 , 14:59 Αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη - Είχε βγει να πει τα κάλαντα
24.12.25 , 14:54 Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
Εξελίξεις στην Κρήτη: «Χάθηκε στα χωράφια» - Νέες μαρτυρίες για τον γιατρό
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 24.12.25, 15:42
Η Λιλή Πυράκη μοιράζεται τις χριστουγεννιάτικες στιγμές στο star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ζεστό και γιορτινό κλίμα, η Λιλή Πυράκη υποδέχθηκε τη Μίτση Σκέντζου και το star.gr στο πλατό του Breakfast@star. 

Λιλή Πυράκη: Η ηλικία, το Instagram, ο γάμος και ο γιος της

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε μαζί μας τα σχέδια της για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, τις γιορτινές συνήθειες που έχει με τον γιο της, Αντώνη, και τις χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις που ετοιμάζει για τον σύζυγό της.

Η Λιλή δήλωσε πως ανυπομονεί για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, όπως όλοι μας, ενώ αποκάλυψε ότι στο σπίτι τον πρώτο λόγο στον στολισμό δεν τον έχει… εκείνη: «Ο Αντώνης έχει τον πρώτο λόγο. Ό,τι κι αν κάνω, θα μου τα αλλάξει, οπότε του έχω αφήσει 100% τον στολισμό».

 

Ο 8χρονος γιος της είναι και ο πρωταγωνιστής των γιορτών, με τη Λιλή Πυράκη να εξηγεί πως, παρότι του παίρνει ό,τι επιθυμεί, αγαπά ιδιαίτερα τις εκπλήξεις: «Θέλω να υπάρχουν και μικρές εκπλήξεις, να τον εντυπωσιάσω με κάτι ωραίο τα Χριστούγεννα».

Όσο για το γράμμα στον Άη Βασίλη, φέτος… άργησαν λίγο: «Σήμερα είναι η μέρα που θα γράψουμε το γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Έχουμε ραντεβού!».

Για τη Λιλή Πυράκη, τα Χριστούγεννα είναι συνυφασμένα με τη θαλπωρή του σπιτιού: «Οικογένεια, φίλοι, φαγητό, επιτραπέζια, αγάπη. Οι γιορτές για μένα είναι σπίτι».

Φέτος, τα Χριστούγεννα θα τα περάσει στο Καρπενήσι με αγαπημένα πρόσωπα, ενώ η Πρωτοχρονιά θα τη βρει στην Αθήνα, οικογενειακά.

Κάνοντας τον απολογισμό του 2025, η παρουσιάστρια στάθηκε στη δυσκολία της χρονιάς σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς όμως να χάνει την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει στη ζωή της: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά που μας έβαλε σε σκέψεις. Σε προσωπικό επίπεδο, όμως, νιώθω ευλογία. Είμαστε όλοι υγιείς και αυτό είναι το σημαντικότερο».

Αναφερόμενη στην ανταλλαγή δώρων με τον σύζυγό της, αποκάλυψε με χιούμορ: «Με κοροϊδεύει γιατί κάθε χρόνο του παίρνω χριστουγεννιάτικες κάλτσες. Φέτος, όμως, του πήρα και κάτι άλλο, αλλά δε θα το πω, γιατί μπορεί να μας δει και να χαλάσω την έκπληξη!».

Κλείνοντας, η Λιλή Πυράκη έστειλε την πιο ουσιαστική ευχή: «Οι γιορτές έχουν αξία μόνο όταν τις μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς. Να μοιραζόμαστε στιγμές ευτυχίας και πάνω απ’ όλα να έχουμε υγεία».

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

Μοντάζ: Χρήστος Κοβάτσης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΙΛΗ ΠΥΡΑΚΗ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2025
 |
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ STAR.GR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top