Λιλή Πυράκη: Η ηλικία, το Instagram, ο γάμος και ο γιος της

Η Λιλή Πυράκη είναι δημοσιογράφος και την απολαμβάνουμε καθημερινά μέσω της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής Breakfast@star. Όπως αναφέρει και η ίδια, η ιστορία της ως δημοσιογράφος ξεκίνησε όταν ήταν 31 χρόνων, όταν και αποφάσισε να... γυρίσει στα θρανία και να σπουδάσει δημοσιογραφία, αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά να ακολουθήσει κάποιος τα όνειρά του!

Γνωρίζοντας τη Λιλή Πυράκη - Το βιογραφικό της δημοσιογράφου

Κατάγεται από τη Ρόδο, είναι 43 χρόνων και ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @lilipiraki

Έχει δύο αδέλφια που λατρεύει, ενώ οι γονείς της είναι πάντα δίπλα της

Στα 31 της σπούδασε Δημοσιογραφία στο New Media Studies

Έχει εργαστεί στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο

Είναι μέλος της Επιτροπής των Giwa Awards

Η Λιλή Πυράκη είναι παντρεμένη με τον ορθοπεδικό χειρουργό Γιώργο Φραγκεσκάκη. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Αντώνη, στον οποίο έχουν μεγάλη αδυναμία.

Λιλή Πυράκη: «Νιώθω ότι είμαι καλύτερος άνθρωπος από τότε που ήρθε στη ζωή μας ο Αντώνης»

Η Λιλή Πυράκη έχει αναφερθεί δημοσίως για το κεφάλαιο της μητρότητας που κατάφερε να της αλλάξει τη ζωή και την κοσμοθεωρία. Συγκεκριμένα είπε ότι από τη στιγμή που γεννήθηκε ο γιος της Αντώνης, έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπει πολλά πράγματα: «Ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα από τη στιγμή που γεννήθηκε ο γιος μου. Τα παιδιά έχουν μια αθωότητα στον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο και μια αφοπλιστική ειλικρίνεια στον τρόπο που συζητούν, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς δόλο, απλά και αληθινά. Νιώθω ότι είμαι καλύτερος άνθρωπος από τότε που ήρθε στη ζωή μας ο Αντώνης και μας έδειξε, χωρίς να το θέλει, τι είναι πραγματικά σημαντικό».

Ενώ για τον ρόλο της μητέρας, η Λιλή Πυράκη εξομολογήθηκε ότι είναι ό,τι πιο όμορφο έχει ζήσει.

Τον Οκτώβριο του 2019 η Λιλή Πυράκη μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Φραγκεσκάκη και τον γιο τους μετακόμισαν στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Winchester, όπου έμειναν κάποια χρόνια. Για εκείνη την περίοδο, η Λιλή Πυράκη είχε δηλώσει ότι: «Μετακόμισα εδώ τον Οκτώβριο και ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να έρθουν λόγω δουλειάς. Όχι της δικής μου δουλειάς, αλλά του συζύγου μου. Είναι γιατρός και δυστυχώς, τελειώνοντας την ειδικότητά του, το εξωτερικό ήταν μονόδρομος. Έτσι τον ακολούθησα βάζοντας τότε, όπως και τώρα, σε απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά μας».

Λιλή Πυράκη: «Ήθελα να παντρευτώ, να κάνω παιδί και από εκπομπή είπαν να μη με πάρουν»

Η Λιλή Πυράκη στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι είχε βιώσει μία άσχημη στιγμή στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, όταν είχε εκφράση τηνπρόθεση ότι θέλει να δημιουργήσει οικογένεια. Συγκεκριμένα είχε σχολιάσει ότι: «Και εγώ στην αρχή της καριέρας μου ήμουν σε μια φάση που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί και οικογένεια, άκουσα ανθρώπους να λένε "άστην αυτή, θέλει να κάνει παιδιά και οικογένεια"».

