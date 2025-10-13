Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!

H τρυφερή εξομολόγηση για τη γυναίκα της ζωής του

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η διαφορετική συνέντευξη του Κωνσταντίνου Αργυρού στη Σερβία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε  στη Σερβία, από όπου ξεκίνησε την περιοδεία του, και παραχώρησε μια ιδιαίτερα ζεστή συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή της χώρας.

Ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής μίλησε με αμεσότητα και χαμόγελο για την προσωπική του ζωή, και τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα.

Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δωμάτιο του γιου τους, Βασίλη

«Εάν θέλετε, μπορώ να μιλήσω και ελληνικά», είπε αρχικά με χιούμορ.

Τα τρυφερά λόγια για την Αλεξάνδρα Νίκα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ρωτήθηκε για τη γυναίκα που κατάφερε να του «κλέψει» την καρδιά και φυσικά να του χαρίσει τον γιο του, Βασίλη.

Αργυρός - Νίκα: Πιο εκδηλωτικοί από ποτέ! Τα καυτό φιλί στο Λονδίνο

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexandra (@alexandra.nika)

Η Αλεξάνδρα, έχει εργαστεί στις ΗΠΑ και πριν από δύο χρόνια επέστρεψε στην Ελλάδα, καθώς είναι Ελληνίδα. Τώρα βρίσκεται με την οικογένεια, το παιδί μας, Είναι μητέρα…είναι πολύ έξυπνη», ανέφερε. 

Η αφοσίωση και η αγάπη του για την οικογένειά του ήταν εμφανής σε κάθε του λέξη, ενώ οι παρουσιάστριες του ζήτησαν να μιλήσει για τη γνωριμία τους.

Χαλαρός ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Μπορεί η αμηχανία του τραγουδιστή να ήταν εμφανής, καθώς αποφεύγει να μιλά για τα προσωπικά του, αλλά λίγα λεπτά αργότερα εξομολογήθηκε πως γνωρίστηκαν πριν τρία χρόνια σε ένα πάρτι: «Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν ήταν θαυμάστριά μου ή κάτι τέτοιο στην αρχή. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη ζωή, τα ενδιαφέροντα μας και ανακαλύψαμε κοινά σημεία».

Όταν ρωτήθηκε πώς κατάλαβε ότι ήταν η «μία, η μοναδική», ο τραγουδιστής απάντησε με ειλικρίνεια και απλότητα: «Δεν ξέρω ακριβώς, απλά το κατάλαβα».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εξήγησε τι είναι «καψούρης» 

Η ατμόσφαιρα στο στούντιο έγινε ακόμα πιο ζεστή, καθώς ο Αργυρός μοίρασε γλυκές ατάκες και κέρδισε το κοινό με την ειλικρίνεια και τη γλυκύτητα του. 

Σπάει πιάτα ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Μάλιστα, εξήγησε με τον δικό του τρόπο τι σημαίνει «καψούρης». Τι έκανε; Έσπασε πιάτα! 

«Για να κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να το νιώσεις. Στην Ελλάδα το λέμε…καψούρα. Καψούρα είναι το δυνατό συναίσθημα», εξήγησε.

Η περιοδεία ξεκίνησε δυναμικά

Φυσικά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην περιοδεία του, που μόλις ξεκίνησε, εκφράζοντας την ενθουσιασμό του για τη ζεστή υποδοχή που έχει από το κοινό εκτός Ελλάδας.

 


