Ford και Renault: Τι περιλαμβάνει η μεγάλη συνεργασία

Τα μοντέλα που ετοιμάζουν να παρουσιάσουν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.12.25 , 23:05 Φάρμα: Ζωή vs Ανδρέας - Ποιος κέρδισε και πάει στον ημιτελικό;
09.12.25 , 22:49 Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πήρε εξιτήριο: «Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε»
09.12.25 , 22:44 Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει «έτοιμος» για εκλογές σε 60 με 90 ημέρες
09.12.25 , 22:17 Πάμελα Άντερσον για Λίαμ Νίσον: «Είχαμε μια ερωτική σχέση για λίγο»
09.12.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
09.12.25 , 22:05 Φάρμα: Ο Λευτέρης επέλεξε τον δεύτερο μονομάχο!
09.12.25 , 22:00 Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει σε μπλόκο αγροτών το «Νοικιάστηκε»
09.12.25 , 21:58 Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Ανατροπή φορτηγού
09.12.25 , 21:50 Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου
09.12.25 , 21:50 Φάρμα: Ποιος κέρδισε τη δοκιμασία του "Τροχού της Φρίκης";
09.12.25 , 21:40 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον αχυρώνα!
09.12.25 , 21:36 Κλήρωση Eurojackpot 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
09.12.25 , 21:32 Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε τουρίστας στην Κίνα από μια selfie
09.12.25 , 21:30 Τροχός της... Φρίκης! - Τι περιέχει η σημερινή δοκιμασία ατομικής ασυλίας;
09.12.25 , 21:25 Χριστίνα Μπόμπα - Αποκάλυψη: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου»
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι
Φάρμα: Ο Τροχός της φρίκης σπέρνει τον... τρόμο στους τέσσερις φιναλίστ
Ελένη Φουρέιρα: Ο άγνωστος χωρισμός από τον Αλμπέρτο Μποτία
Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου
Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Κλήρωση Τζόκερ 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Ford και Renault: Τι περιλαμβάνει η μεγάλη συνεργασία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ford και το Renault Group ανακοίνωσαν σήμερα μια ιστορική στρατηγική συνεργασία με στόχο την επέκταση της γκάμας ηλεκτρικών οχημάτων της Ford για ευρωπαίους πελάτες, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και των δύο εταιρειών στον ταχέως εξελισσόμενο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Γηραιά Ήπειρο.

Ford και Renault: Τι περιλαμβάνει η μεγάλη συνεργασία
Βασικός πυλώνας αυτής της συνεργασίας είναι η συμφωνία για την ανάπτυξη δύο διαφορετικών ηλεκτρικών μοντέλων της Ford. Αυτά θα βασίζονται στην πλατφόρμα Ampere, αξιοποιώντας τα ισχυρά πλεονεκτήματα και την ανταγωνιστικότητα του Renault Group στα EVs, και θα κατασκευάζονται από το Renault Group στη Βόρεια Γαλλία, καταδεικνύοντας τις υπερσύγχρονες δυνατότητες και την τεχνογνωσία του εργοστασίου Ampere ElectriCity στην παραγωγή.Σχεδιασμένα από τη Ford και κατασκευασμένα σε συνεργασία με το Renault Group, τα δύο μοντέλα θα προσφέρουν ξεχωριστή οδηγική δυναμική, αυθεντικό DNA της μάρκας Ford και διαισθητική εμπειρία οδήγησης. Αποτελούν το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης νέας στρατηγικής προϊόντων για τη Ford στην Ευρώπη. Το πρώτο αναμένεται να φτάσει στις εκθέσεις στις αρχές του 2028.

Ford και Renault: Τι περιλαμβάνει η μεγάλη συνεργασία
Εκτός από τη συνεργασία στα ηλεκτρικά οχήματα, η Ford και το Renault Group υπέγραψαν επίσης μια επιστολή προθέσεων (LOI) για σύμπραξη στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι θα εξετάσουν τη δυνατότητα από κοινού εξέλιξης και παραγωγής επιλεγμένων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Ford και Renault (LCV)

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
FORD
 |
RENAULT
 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 |
ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top