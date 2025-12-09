Ford και Renault: Τι περιλαμβάνει η μεγάλη συνεργασία

Η Ford και το Renault Group ανακοίνωσαν σήμερα μια ιστορική στρατηγική συνεργασία με στόχο την επέκταση της γκάμας ηλεκτρικών οχημάτων της Ford για ευρωπαίους πελάτες, ενισχύοντας σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και των δύο εταιρειών στον ταχέως εξελισσόμενο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Γηραιά Ήπειρο.



Βασικός πυλώνας αυτής της συνεργασίας είναι η συμφωνία για την ανάπτυξη δύο διαφορετικών ηλεκτρικών μοντέλων της Ford. Αυτά θα βασίζονται στην πλατφόρμα Ampere, αξιοποιώντας τα ισχυρά πλεονεκτήματα και την ανταγωνιστικότητα του Renault Group στα EVs, και θα κατασκευάζονται από το Renault Group στη Βόρεια Γαλλία, καταδεικνύοντας τις υπερσύγχρονες δυνατότητες και την τεχνογνωσία του εργοστασίου Ampere ElectriCity στην παραγωγή.Σχεδιασμένα από τη Ford και κατασκευασμένα σε συνεργασία με το Renault Group, τα δύο μοντέλα θα προσφέρουν ξεχωριστή οδηγική δυναμική, αυθεντικό DNA της μάρκας Ford και διαισθητική εμπειρία οδήγησης. Αποτελούν το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης νέας στρατηγικής προϊόντων για τη Ford στην Ευρώπη. Το πρώτο αναμένεται να φτάσει στις εκθέσεις στις αρχές του 2028.



Εκτός από τη συνεργασία στα ηλεκτρικά οχήματα, η Ford και το Renault Group υπέγραψαν επίσης μια επιστολή προθέσεων (LOI) για σύμπραξη στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι θα εξετάσουν τη δυνατότητα από κοινού εξέλιξης και παραγωγής επιλεγμένων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων Ford και Renault (LCV)