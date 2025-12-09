Η Suzuki παρουσιάζει το e VITARA στην Ελλάδα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η Suzuki παρουσιάζει το e VITARA στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με το θέμα “Emotional Versatile Cruiser”, το e VITARA διαθέτει σχεδιασμό που συνδυάζει την αίσθηση προηγμένης τεχνολογίας και δύναμης, ηλεκτρικό σύστημα κίνησης BEV που προσφέρει ευέλικτη και εξαιρετική οδηγική εμπειρία, ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης “ALLGRIP-e” με αυξημένες ικανότητες εκτός δρόμου αλλά και ισχυρές επιδόσεις, καθώς και μία νέα πλατφόρμα ειδικά ανεπτυγμένη για ηλεκτρικά οχήματα, την “HEARTECT-e”.

Η Suzuki παρουσιάζει το e VITARA στην Ελλάδα
Κύρια χαρακτηριστικά του e VITARA
1. Σχεδιασμός που συνδυάζει την προηγμένη αίσθηση ενός BEV και τη δύναμη ενός SUV
Το θέμα σχεδίασης είναι “High-Tech & Adventure”, που ενσωματώνει την προηγμένη αίσθηση ενός BEV και τη στιβαρή φύση ενός SUV, εμπνέοντας αίσθηση περιπέτειας. Το αμάξωμα έχει εντυπωσιακή σχεδίαση με μεγάλης διαμέτρου τροχούς και μακρύ μεταξόνιο, ενώ στο εσωτερικό είναι τοποθετημένη μία οθόνη πολλαπλών ενδείξεων, πάνελ θυρών και κεντρική κονσόλα που δίνουν την αίσθηση της περιπέτειας, αντανακλώντας το θέμα “High-Tech & Adventure”. 

Η Suzuki παρουσιάζει το e VITARA στην Ελλάδα
2. Σύστημα BEV με αποδοτικό eAxle και μπαταρία λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου
Το σύστημα BEV αποτελείται από τον υψηλής απόδοσης eAxle που ενσωματώνει το μοτέρ και τον inverter, μαζί με τις μπαταρίες λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP), που σχεδιάστηκαν για ασφάλεια και αξιοπιστία. Επιτυγχάνει σβέλτες επιταχύνσεις τόσο από στάση όσο και εν κινήσει.

Η Suzuki παρουσιάζει το e VITARA στην Ελλάδα
3. Ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης “ALLGRIP-e” με δύο ανεξάρτητα eAxles
Το “ALLGRIP-e” είναι ένα ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης που αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Suzuki στην τετρακίνηση, με δύο ανεξάρτητα eAxles εμπρός και πίσω. Το σύστημα προσφέρει όχι μόνο ισχυρή απόδοση αλλά και εξαιρετική ανταπόκριση με ακριβή έλεγχο. Επιπλέον, περιλαμβάνει λειτουργία Trail για ομαλή διέλευση σε δύσκολα εδάφη, μειώνοντας την ισχύ στους τροχούς που χάνουν πρόσφυση (σπινάρουν) και διανέμοντας τη ροπή κίνησης στον αντίθετο τροχό με την καλύτερη πρόσφυση (λειτουργία LSD).

Η Suzuki παρουσιάζει το e VITARA στην Ελλάδα
4. Νέο δάπεδο - πλατφόρμα “HEARTECT-e” ειδικά για BEV
Η πλατφόρμα περιλαμβάνει το νέο δάπεδο “HEARTECT-e” ειδικά για BEV, με ελαφριά δομή, προστασία της μπαταρίας υψηλής τάσης, και ευρύχωρο εσωτερικό, χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο και τους μικρούς προβόλους. Η δομή του δαπέδου έχει σχεδιαστεί προκειμένου να μην υπάρχουν μηχανικά μέρη να προεξέχουν κάτω από αυτό, μεγιστοποιώντας τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

Η Suzuki παρουσιάζει το e VITARA στην Ελλάδα
5. Επαρκής αυτονομία και ζωηρή επιτάχυνση εκκίνησης όπως σε ένα EV
Το e VITARA διαθέτει 3 τύπους συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Οι ηλεκτρικές αυτονομίες είναι: 344 χλμ. για την έκδοση 49kWh 2WD, 426 χλμ. για την 61kWh 2WD, και 395 χλμ. για την 61kWh 4WD, που καλύπτουν τις ανάγκες των κατόχων ώστε να χρησιμοποιούν το όχημά τους χωρίς το άγχος της φόρτισης.Επιπλέον, επιτυγχάνεται ζωηρή επιτάχυνση από στάση, χαρακτηριστική ενός ηλεκτρικού οχήματος, καθώς και δυναμική επιτάχυνση εν κινήσει. Ιδιαίτερα στην τετρακίνητη έκδοση (4WD), οι δύο ηλεκτροκινητήρες όχι μόνο διευκολύνουν την οδήγηση σε δύσβατους δρόμους, αλλά προσφέρουν και μεγαλύτερη ισχύ.

6. Σύστημα θερμικής διαχείρισης
Το σύστημα θερμικής διαχείρισης περιλαμβάνει το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας της μπαταρίας και το σύστημα ελέγχου του κλιματισμού, τα οποία λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους για τη βέλτιστη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Suzuki παρουσιάζει το e VITARA στην Ελλάδα
7. Νέες λειτουργίες του SUZUKI CONNECT
Η Suzuki ανέπτυξε νέες λειτουργίες για το SUZUKI CONNECT, κάνοντας την οδήγηση του e VITARA ακόμη πιο πρακτική και άνετη.
Κύριες νέες λειτουργίες: Πληροφορίες Μπαταρίας, Διαχείριση Φόρτισης, Απομακρυσμένος Έλεγχος Κλιματισμού, Εντοπισμός Οχήματος, Προγραμματισμός Διαδρομής, Προσαρμογή Wallpaper Οθόνης.

Η Suzuki παρουσιάζει το e VITARA στην Ελλάδα
8. Εκδόσεις και εξοπλισμός

Το νέο e VITARA θα διατίθεται σε εκδόσεις GL και GLX, με επιλογές μπαταρίας 49 kWh και 61 kWh, καθώς και με σύστημα κίνησης 2WD ή 4WD.Η έκδοση GL περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό όπως High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματους υαλοκαθαριστήρες και θύρες USB εμπρός/πίσω. Η έκδοση GLX προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως Adaptive High Beam Assist, κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων. 

