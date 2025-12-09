Τζένιφερ Άνιστον: Ο πρώην σύζυγος της Τζάστιν Θερού θα γίνει πατέρας!

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Τζάστιν Θερού που για τρία χρόνια υπήρξε παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον. Η είδηση ότι η σύζυγος του 54χρονου ηθοποιού, Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ, είναι έγκυος έγινε γνωστή από το περιοδικό People.

Το ζευγάρι αρχικά πυροδότησε φήμες για ειδύλλιο τον Φεβρουάριο του 2023, όταν εντοπίστηκαν μαζί σε μια εκδήλωση του Netflix. Στη συνέχεια έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair το 2024, φορώντας κομψές, συντονισμένες μαύρες εμφανίσεις.

Justin Theroux and Wife Nicole Brydon Bloom Are Expecting First Baby Together https://t.co/kBtdH4Den5 — People (@people) December 9, 2025

Ο Θερού κι η Μπράιντον Μπλουμ αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2024, με τον ηθοποιό να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του στη Βενετία. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με τον 54χρονο Θερού να αναφέρει σε συνέντευξή του στο Esquire, τον Μάιο του 2023: «Θέλω οι σχέσεις μου να υπάρχουν μέσα στους τέσσερις τοίχους του δωματίου, στο οποίο βρισκόμαστε. Έχοντας υπάρξει σε μια δημόσια σχέση, είναι πολύ πιο ευχάριστο να μην είσαι σε μια τέτοια σχέση».

Θυμίζουμε πως ο Τζάστιν Θερού υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2015, ενώ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Φεβρουάριο του 2018.