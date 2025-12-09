Τζένιφερ Άνιστον: Ο πρώην σύζυγος της Τζάστιν Θερού θα γίνει πατέρας!

Η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ θα φέρει στον κόσμο το μωράκι τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.12.25 , 22:49 Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πήρε εξιτήριο: «Ήταν μία δύσκολη μέρα και πέρασε»
09.12.25 , 22:44 Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει «έτοιμος» για εκλογές σε 60 με 90 ημέρες
09.12.25 , 22:17 Πάμελα Άντερσον για Λίαμ Νίσον: «Είχαμε μια ερωτική σχέση για λίγο»
09.12.25 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
09.12.25 , 22:05 Φάρμα: Ο Λευτέρης επέλεξε τον δεύτερο μονομάχο!
09.12.25 , 22:00 Κατερίνα Λιόλιου: Τραγουδάει σε μπλόκο αγροτών το «Νοικιάστηκε»
09.12.25 , 21:58 Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Ανατροπή φορτηγού
09.12.25 , 21:50 Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου
09.12.25 , 21:50 Φάρμα: Ποιος κέρδισε τη δοκιμασία του "Τροχού της Φρίκης";
09.12.25 , 21:40 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον αχυρώνα!
09.12.25 , 21:36 Κλήρωση Eurojackpot 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
09.12.25 , 21:32 Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε τουρίστας στην Κίνα από μια selfie
09.12.25 , 21:30 Τροχός της... Φρίκης! - Τι περιέχει η σημερινή δοκιμασία ατομικής ασυλίας;
09.12.25 , 21:25 Χριστίνα Μπόμπα - Αποκάλυψη: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου»
09.12.25 , 21:18 Νέο «χτύπημα» 6 βουλευτών της ΝΔ για τις πληρωμές στους αγρότες
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ελένη Φουρέιρα: Ο άγνωστος χωρισμός από τον Αλμπέρτο Μποτία
Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι
Φάρμα: Ο Τροχός της φρίκης σπέρνει τον... τρόμο στους τέσσερις φιναλίστ
Χολαργός: «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε» - To προκλητικό βίντεο του 17χρονου
Κλήρωση Τζόκερ 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
Σοβαρό τροχαίο στην Άρτα: Ανατροπή φορτηγού
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε βίντεο για την Τζένιφερ Άνιστον από την εκπομπή της ΕΡΤ, Καλημέρα είπαμε;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πατέρας  για πρώτη φορά θα γίνει ο Τζάστιν Θερού που για τρία χρόνια υπήρξε παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον. Η είδηση ότι η σύζυγος του 54χρονου ηθοποιού, Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ, είναι έγκυος έγινε γνωστή από το περιοδικό People.

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πρώην σύζυγος της Τζάστιν Θερού θα γίνει πατέρας!

Το ζευγάρι αρχικά πυροδότησε φήμες για ειδύλλιο τον Φεβρουάριο του 2023, όταν εντοπίστηκαν μαζί σε μια εκδήλωση του Netflix. Στη συνέχεια έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair το 2024, φορώντας κομψές, συντονισμένες μαύρες εμφανίσεις.

Ο Θερού κι η Μπράιντον Μπλουμ αρραβωνιάστηκαν τον Αύγουστο του 2024, με τον ηθοποιό να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του στη Βενετία. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Μάρτιο. 

Τζένιφερ Άνιστον: «Επισημοποίησε» τη σχέση με τον νέο της σύντροφο

Οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με τον 54χρονο Θερού να αναφέρει σε συνέντευξή του στο Esquire, τον Μάιο του 2023: «Θέλω οι σχέσεις μου να υπάρχουν μέσα στους τέσσερις τοίχους του δωματίου, στο οποίο βρισκόμαστε. Έχοντας υπάρξει σε μια δημόσια σχέση, είναι πολύ πιο ευχάριστο να μην είσαι σε μια τέτοια σχέση».

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πρώην σύζυγος της Τζάστιν Θερού θα γίνει πατέρας!

Θυμίζουμε πως ο Τζάστιν Θερού υπήρξε στο παρελθόν παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2015, ενώ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Φεβρουάριο του 2018.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΑΝΙΣΤΟΝ
 |
ΤΖΑΣΤΙΝ ΘΕΡΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
JENNIFER ANISTON
 |
JUSTIN THEROUX
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top