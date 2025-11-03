Τζένιφερ Άνιστον: «Επισημοποίησε» τη σχέση με τον νέο της σύντροφο

Δείτε βίντεο για την Τζένιφερ Άνιστον από την εκπομπή της ΕΡΤ, Καλημέρα είπαμε;

Με ένα τρυφερό ενσταντανέ στο Instagram επέλεξε η Τζένιφερ Άνιστον να κάνει πια κι επίσημη τη σχέση της με τον «γκουρού του έρωτα», Τζιμ Κέρτις.

Η Τζένιφερ Άνιστον απαστράπτουσα στα βραβεία ΕΜΜΥ το 2024 /Φωτογραφία AP Images/Danny Moloshok

Η Ελληνοαμερικανή ηθοποιός του Χόλιγουντ ανέβασε την Κυριακή ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο απεικονίζεται να αγκαλιάζει τον 50χρονο σύντροφό της στο πάρτι των γενεθλίων του.

«Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η «Ρέιτσελ» από τα Φιλαράκια, προσθέτοντας ένα κόκκινο emoji καρδιάς και τον Κέρτις να σχολιάζει τη φωτογραφία με ένα emoji φιλιού.

Η ανάρτηση της Τζένιφερ Άνιστον

Όπως ήταν λογικό, οι εκατομμύρια followers της 56χρονης σταρ ενθουσιάστηκαν με τη δημόσια αυτή εξομολόγηση. Μάλιστα, ένας από αυτούς έγραψε: «Αυτή η εκδοχή σου είναι η αγαπημένη μου! Υγιής, ευτυχισμένη, επιτυχημένη κι ερωτευμένη! Πραγματικά το αξίζεις, Τζεν!».

Η συγκεκριμένη φωτογραφία φαίνεται να τραβήχτηκε στο πάρτι γενεθλίων του Κέρτις, με τον ίδιο να κάνει μια ανάρτηση στα social media το Σάββατο με καρέ στα οποία, πάντως, δε συμπεριέλαβε την Άνιστον.

«50 και νιώθω καλά! Αναδρομή στα γενέθλια, μέρος 1. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και την αγάπη σας. Είμαι πολύ ευγνώμων για εσάς, φίλοι, οικογένεια και κοινότητα», έγραψε ο Κέρτις στη λεζάντα.

Ο Τζιμ Κέρτις είναι γνωστός στις ΗΠΑ ως life coach, υπνοθεραπευτής και συγγραφέας που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ευεξίας.

