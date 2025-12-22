Καρυστιανού για έλεγχο ΑΑΔΕ: «Δε διατάχθηκε μόνο για τον εκφοβισμό μας...»

«Ήρθε επιτέλους η ώρα για απόλυτη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ», προσθέτει

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Μαρία Καρυστιανού: Καταγγέλλει έφοδο του ΣΔΟΕ στο Σύλλογο Τεμπών / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα ανάρτηση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 22 Δεκέμβρη η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τον φορολογικό έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΑΔΕ από τη Θεσσαλονίκη στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023.

Καρυστιανού: Οργισμένη ανάρτηση για έλεγχο του ΣΔΟΕ στον Σύλλογο των Τεμπών

Στο κείμενό της, η κ. Καρυστιανού διατυπώνει ερωτήματα αναφορικά με το καθεστώς ακαταδίωκτου του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθώς και των μελών της Αρχής, την ώρα που η ίδια η ΑΑΔΕ υποστηρίζει πως «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου». Παράλληλα, κάνει λόγο για ενέργειες που εκλαμβάνονται ως προσπάθεια εκφοβισμού εις βάρος του Συλλόγου, επισημαίνοντας την ανάγκη διαφάνειας, ισονομίας και σεβασμού απέναντι σε έναν φορέα που εκπροσωπεί τα θύματα και τους συγγενείς της τραγωδίας των Τεμπών.

Συγγενείς θυμάτων Τεμπών για Καρυστιανού: «Δεν μας αφορά η πολιτική»

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού 

«1. «Κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου, δήλωσε χθες η ΑΑΔΕ, χωρίς βέβαια να απαντάει στα ερωτήματα που την καίνε. Πλην όμως ΕΜΕΙΣ είμαστε αυτοί που αληθινά πολεμάμε για την εφαρμογή του νόμου σε Ελλάδα και Ευρώπη και βέβαια για να παρακαμφθεί η ασυλία και η ατιμωρησία των Υπουργών για τα κακουργήματα που διαπράττουν. Βλέπω όμως ότι πέρα από τους Υπουργούς, το ΣΥΣΤΗΜΑ έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ αφού το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 προβλέπει ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ τους για σειρά πράξεων και παραλείψεων, ακόμη και για στοχευμένους ελέγχους!!!!! Τα έχουν προβλέψει όλα ! Αυτό που δεν έχουν προβλέψει όμως είναι η καθαρότητά μας, η δύναμη της φωνής μας, το θάρρος μας και βέβαια η γνώση που κατέχουμε. Να διαβάσει λοιπόν ο κόσμος τι προβλέπει ο ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ νόμος 4389/2016 για το ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ να μην πετάει τη μπάλα στην κερκίδα με άστοχες δηλώσεις που τον εκθέτουν περισσότερο, αλλά να απαντήσει στα ερωτήματα που του τέθηκαν χθες. Είναι δημόσιο πρόσωπο και οφείλει να απαντήσει. Ήρθε επιτέλους η ώρα για απόλυτη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε κάθε πτυχή της δημόσιας δράσης. Επίσης, επειδή δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ότι ο φορολογικός έλεγχος του Συλλόγου δεν διατάχθηκε μόνο για τον εκφοβισμό μας, αλλά και για να μάθουν οι ιθύνοντες μέσα από τα στοιχεία που θα λάβουν με ποιους συνεργαζόμαστε, ώστε να ελέγχουν τα βήματά μας. Εν αναμονή των απαντήσεών σας κ. Πιτσιλή, με έμφαση στους όρους προτεραιοποίησης του φορολογικού ελέγχου του Συλλόγου των Τεμπών. Εσείς αντιλαμβάνεστε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει προτεραιοποίηση. Είναι βασικό αντικείμενό σας. ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ.!»

