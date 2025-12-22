Ιταλία: Σκότωσε τη σύντροφό του με επτά μαχαιριές κι έπεσε από ταράτσα

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Ιταλία από μία ακόμα γυναικοκτονία μέσα στις εορταστικές μέρες των Χριστουγέννων. Μια 40χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ο 40χρονος Ντιέγκο Ντι Ντομένικο, μαχαίρωσε επτά φορές την συνομήλική του Άννα Ταλιαφέρι με την οποία είχε σχέση τα τελευταία δύο χρόνια.
Η 40χρονη ήταν ιδιοκτήτρια του πιο γνωστού ζαχαροπλαστείου στη Κάβα ντε Τιρένι, με πάρα πολλές βραβεύσεις και πάρα πολύ επιτυχημένη.
Χθες, Κυριακή, στην οδό Ραφαέλε Ραγκόνε, ο 40χρονος χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού της Άννας, όπου ζούσε με την μητέρα της. Οι δύο γυναίκες μόλις είχαν τελειώσει το μεσημεριανό τους γεύμα και απολάμβαναν το απόγευμά τους, λίγο πριν τις γιορτές.
Η Ταλιαφέρι δεν είχε δεχθεί να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της κι αυτό ήταν ένας λόγος που δημιουργούσε συχνά τριβές μεταξύ τους. Τους τελευταίους μήνες μάλιστα οι σχέσεις τους είχαν ψυχρανθεί, με την 40χρονη να μην αντέχει τη ζήλεια του συντρόφου της, ο οποίος δυσανασχετούσε με τη δημόσια και προβεβλημένη ζωή της.
Ο Ντι Ντομένικο ανέβηκε στο διαμέρισμα της συντρόφου του και γρήγορα η κουβέντα τους κατέληξε σε καβγά. Η Άννα του ζήτησε να φύγει κι εκείνος της επιτέθηκε με ένα κουζινομάχαιρο.
Η 75χρονη μητέρα της γυναίκας άκουσε τις κραυγές της κόρης της κι προσπάθησε να μπει ανάμεσά τους για να τη σώσει. Ο 40χρονος με απίστευτη μανία την μαχαίρωσε στην κοιλιά και τον λαιμό, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη γυναίκα να σωριαστεί αιμόφυρτη στο πάτωμα.
Στη συνέχεια ξέσπασε όλη την οργή του στη σύντροφό του, μαχαιρώνοντάς την επτά φορές, πρώτα στο στήθος και μετά στον λαιμό. Συνειδητοποιώντας τι είχε κάνει άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, ανέβηκε στην ταράτσα και πήδηξε στο κενό βάζοντας τέλος στη ζωή του.
Οι διασώστες έφτασαν αμέσως στο σημείο, όμως ήταν πολύ αργά για την Άννα και τον σύντροφό της. Η μητέρα της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.
Μετά από τη φρικτή δολοφονία, ο δήμος αποφάσισε να αναστείλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα. Η δολοφονία της 40χρονης είναι η 86η γυναικοκτονία για φέτος στην Ιταλία.
Σύμφωνα με το παρατηρητήριο Non Una Di Meno μια γυναίκα δολοφονείται κάθε τέσσερις μέρες στην Ιταλία.