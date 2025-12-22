Ιταλία: Σκότωσε τη σύντροφό του με επτά μαχαιριές κι έπεσε από ταράτσα

Πώς προσπάθησε να τη σώσει η μητέρα της

22.12.25 , 12:19
Κοσμος
Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Ιταλία από μία ακόμα γυναικοκτονία μέσα στις εορταστικές μέρες των Χριστουγέννων. Μια 40χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. 

Ιταλία: Δολοφόνησε την 29χρονη σύντροφό του στο μπαλκόνι του σπιτιού της

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ο 40χρονος Ντιέγκο Ντι Ντομένικο, μαχαίρωσε επτά φορές την συνομήλική του Άννα Ταλιαφέρι με την οποία είχε σχέση τα τελευταία δύο χρόνια. 

Η 40χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στην Ιταλία

Η 40χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στην Ιταλία

Η 40χρονη ήταν ιδιοκτήτρια του πιο γνωστού ζαχαροπλαστείου στη Κάβα ντε Τιρένι, με πάρα πολλές βραβεύσεις και πάρα πολύ επιτυχημένη. 

Ιταλία: Μητέρα νάρκωσε, στραγγάλισε και διαμέλισε τον γιο της

Χθες, Κυριακή, στην οδό Ραφαέλε Ραγκόνε, ο 40χρονος χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού της Άννας, όπου ζούσε με την μητέρα της. Οι δύο γυναίκες μόλις είχαν τελειώσει το μεσημεριανό τους γεύμα και απολάμβαναν το απόγευμά τους, λίγο πριν τις γιορτές. 

Η 40χρονη δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές

Η 40χρονη δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές

Η Ταλιαφέρι δεν είχε δεχθεί να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της κι αυτό ήταν ένας λόγος που δημιουργούσε συχνά τριβές μεταξύ τους. Τους τελευταίους μήνες μάλιστα οι σχέσεις τους είχαν ψυχρανθεί, με την 40χρονη να μην αντέχει τη ζήλεια του συντρόφου της, ο οποίος δυσανασχετούσε με τη δημόσια και προβεβλημένη ζωή της. 

Αποκεφαλισμένη σε βαλίτσα βρέθηκε η 30χρονη συνοδός που είχε εξαφανιστεί

Ο Ντι Ντομένικο ανέβηκε στο διαμέρισμα της συντρόφου του και γρήγορα η κουβέντα τους κατέληξε σε καβγά. Η Άννα του ζήτησε να φύγει κι εκείνος της επιτέθηκε με ένα κουζινομάχαιρο. 

Ο δολοφόνος της 40χρονης στην Ιταλία

Ο δολοφόνος της 40χρονης στην Ιταλία

Η 75χρονη μητέρα της γυναίκας άκουσε τις κραυγές της κόρης της κι προσπάθησε να μπει ανάμεσά τους για να τη σώσει. Ο 40χρονος με απίστευτη μανία την μαχαίρωσε στην κοιλιά και τον λαιμό, με αποτέλεσμα η ηλικιωμένη γυναίκα να σωριαστεί αιμόφυρτη στο πάτωμα. 

Νάπολη: «Τη σκότωσα γιατί με χώρισε» - Τη χτύπησε με πέτρα μέχρι θανάτου

Στη συνέχεια ξέσπασε όλη την οργή του στη σύντροφό του, μαχαιρώνοντάς την επτά φορές, πρώτα στο στήθος και μετά στον λαιμό. Συνειδητοποιώντας τι είχε κάνει άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, ανέβηκε στην ταράτσα και πήδηξε στο κενό βάζοντας τέλος στη ζωή του. 

Ο άνδρας μετά τη δολοφονία ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και πήδηξε στο κενό

Ο άνδρας μετά τη δολοφονία ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και πήδηξε στο κενό

Οι διασώστες έφτασαν αμέσως στο σημείο, όμως ήταν πολύ αργά για την Άννα και τον σύντροφό της. Η μητέρα της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο. 

«Αν με βρουν θα με σκοτώσουν»: Μυστήριο με την εξαφάνιση 30χρονης

Μετά από τη φρικτή δολοφονία, ο δήμος αποφάσισε να αναστείλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τα Χριστούγεννα. Η δολοφονία της 40χρονης είναι η 86η γυναικοκτονία για φέτος στην Ιταλία. 

Η 40χρονη είχε πάρει αποστάσεις από τον σύντροφό της γιατί δεν άντεχε τη ζήλεια του

Η 40χρονη είχε πάρει αποστάσεις από τον σύντροφό της γιατί δεν άντεχε τη ζήλεια του

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο Non Una Di Meno μια γυναίκα δολοφονείται κάθε τέσσερις μέρες στην Ιταλία. 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΙΤΑΛΙΑ
