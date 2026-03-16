Αλεξάνδρα Νίκα: Η φωτογραφία από το γυμναστήριο με φουσκωμένη κοιλίτσα

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα φαίνεται πως διανύουν μία από τις πιο όμορφες και γεμάτες στιγμές της ζωής τους. Το ζευγάρι απολαμβάνει την οικογενειακή του καθημερινότητα και δεν διστάζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους μικρά, τρυφερά στιγμιότυπα από τη ζωή του, είτε από προσωπικές στιγμές είτε από στιγμές με τον γιο τους, τον μικρό Βασίλη Αργυρό.

Πριν από λίγες ημέρες, οι δυο τους ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή τη συναυλία που πραγματοποίησε ο δημοφιλής τραγουδιστής στο Σικάγο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, φρόντισαν να αφιερώσουν χρόνο και στην οικογένειά τους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία στο Σικάγο

Μάλιστα, ο καλλιτέχνης είχε δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο, στο οποίο οι τρεις τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά από το παράθυρο του δωματίου τους, απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα της πόλης με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες.

Λίγο μετά την επιστροφή τους, το ζευγάρι φαίνεται πως συνέχισε να περνά ποιοτικό χρόνο μαζί.

Την Κυριακή, όπως φάνηκε μέσα από αναρτήσεις στα social media, πραγματοποίησαν μια χαλαρή βόλτα. Αυτή τη φορά ήταν η Αλεξάνδρα Νίκα που μοιράστηκε με τους followers της ένα στιγμιότυπο του συντρόφου της μέσα από το αυτοκίνητο, συνοδεύοντάς το με τη φράση «Mi amor», εκφράζοντας έτσι την αγάπη της προς εκείνον.

Λίγο αργότερα, η ίδια ανάρτησε ακόμη μία φωτογραφία, αυτή τη φορά από το γυμναστήριο, όπου πόζαρε μπροστά στον καθρέφτη, δείχνοντας τη φουσκωμένη κοιλίτσα της. Η ανάρτηση προκάλεσε θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς πολλοί εντυπωσιάστηκαν από τη φυσική της κατάσταση.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης της, η Αλεξάνδρα Νίκα συνεχίζει να διατηρεί έναν δραστήριο τρόπο ζωής.

Συνεχίζει τις προπονήσεις η εγκυμονούσα Αλεξάνδρα Νίκα

Δεν παραλείπει τις προπονήσεις της, φροντίζοντας την υγεία και τη φυσική της κατάσταση, αποδεικνύοντας πως με σωστή καθοδήγηση και θέληση μπορεί κανείς να παραμείνει ενεργός ακόμη και σε μια τόσο ιδιαίτερη περίοδο όπως η εγκυμοσύνη