Αλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός: Το δωμάτιο του γιου τους, Βασίλη

Η Αλεξάνδρα Νίκα, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, μοιράστηκε πρόσφατα με τους followers της στο Instagram μερικές τρυφερές εικόνες από το βρεφικό δωμάτιο του γιου τους, Βασίλη.

Το ζευγάρι, που κρατά συνήθως χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική του ζωή, έκανε μια μικρή εξαίρεση, αποκαλύπτοντας έναν χώρο που αποπνέει ηρεμία και οικογενειακή θαλπωρή.

Το δωμάτιο του μικρού Βασίλη είναι φωτεινό και ζεστό, με μεγάλα παράθυρα που βλέπουν στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού.

Οι αποχρώσεις που κυριαρχούν είναι απαλές και φυσικές — ανοιχτόχρωμο ξύλο, λευκές πινελιές και minimal αισθητική, που δημιουργούν ένα ήρεμο περιβάλλον ιδανικό για ένα μωρό.

Στην ανάρτησή της, η Αλεξάνδρα έγραψε χαρακτηριστικά πως το δωμάτιο «γεμίζει με αγάπη, ηρεμία και ζεστασιά».



Μια λεπτομέρεια, ωστόσο, είναι εκείνη που κέρδισε την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων: στην πετσέτα που είναι απλωμένη επάνω στην κούνια, είναι κεντημένο το όνομα του μικρού — Βασίλης — μια γλυκιά πινελιά που αποπνέει φροντίδα και τρυφερότητα.

Η καθημερινότητα της Αλεξάνδρας Νίκα ως μαμά

Παρόλο που ο Κωνσταντίνος Αργυρός σπάνια δημοσιεύει στιγμές από την προσωπική του ζωή, η Αλεξάνδρα Νίκα είναι πιο εξωστρεφής στα social media και συχνά μοιράζεται εικόνες από την καθημερινότητά της ως νέα μητέρα.

Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε από την κουζίνα του σπιτιού της, έδειξε βήμα-βήμα πώς ετοίμασε σπιτικά pancakes για τον 10 μηνών γιο της.

Μέσα από τα πλάνα βλέπουμε έναν καλαίσθητο χώρο, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και ένα cozy καθιστικό που έχει ανεμπόδιστη θέα στον κήπο.

Στο τέλος, η Αλεξάνδρα δεν έκρυψε τη χαρά της δείχνοντας το άδειο πιάτο του μικρού Βασίλη και γράφοντας: «Τα λάτρεψε».

Αλεξάνδρα Νίκα: Η εξομολόγηση για τη μητρότητα

Η Αλεξάνδρα Νίκα έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από περίπου έναν χρόνο, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Από τότε, οι δυο τους ζουν στιγμές απόλυτης ευτυχίας με το μωρό τους, που έχει αλλάξει τη ζωή τους.

Σε πρόσφατο Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η νεαρή μαμά απάντησε σε ερωτήσεις των followers της, μιλώντας ανοιχτά για τη μητρότητα και για το πώς ένιωσε όταν έγινε μητέρα σε μικρή ηλικία.

Σε σχετική ερώτηση, απάντησε με ειλικρίνεια:

«Πάντα ήθελα να γίνω μαμά σε μικρή ηλικία, όπως και η δική μου. Μεγαλώσαμε μαζί ουσιαστικά, και τώρα είμαστε καλύτερες φίλες και είναι και η πιο νέα, απίθανη γιαγιά! Νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω τόση ενέργεια και δύναμη να απολαμβάνω κάθε στιγμή με τον Βασίλη».

Τα λόγια της συγκίνησαν τους διαδικτυακούς της φίλους, που σχολίασαν πόσο αφοσιωμένη μητέρα είναι, ενώ δεν έλειψαν τα μηνύματα αγάπης και στήριξης για την όμορφη οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.