Αργυρός - Νίκα: Πιο εκδηλωτικοί από ποτέ! Τα καυτό φιλί στο Λονδίνο

Σε ρόλο φωτογράφου η Σίλια Κριθαριώτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.10.25 , 00:27 Χτύπησε τη σύντροφό του και την απείλησε με κουζινομάχαιρο
11.10.25 , 00:12 Γαλλία: Ο Μακρόν διόρισε ξανά πρωθυπουργό τον Λεκορνί
11.10.25 , 00:10 GNTM: Πώς μοιράστηκαν τα δωμάτια;
11.10.25 , 00:00 GNTM: Αυτό το μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία
10.10.25 , 23:47 Χειροπέδες Σε Ανθυποπλοίαρχο Του Λιμενικού Για Υπεξαίρεση Καυσίμων
10.10.25 , 23:27 Τενεσί: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών - 19 αγνοούμενοι
10.10.25 , 23:17 Κοζάνη: Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση με το τσεκούρι στη ΔΟΥ
10.10.25 , 23:15 GNTM: Η έκπληξη περίμενε τα μοντέλα στη βίλα!
10.10.25 , 23:10 GNTM: Ποιοι μπήκαν στο σπίτι – Δες τα 19 μοντέλα που πέρασαν!
10.10.25 , 23:05 GNTM: Η απίστευτη ανατροπή στο battle της Άννας με τη Χριστίνα!
10.10.25 , 22:55 GNTM: Το λάθος που έκανε η Άννα Μαρία στην πασαρέλα
10.10.25 , 22:54 Αργυρός - Νίκα: Πιο εκδηλωτικοί από ποτέ! Τα καυτό φιλί στο Λονδίνο
10.10.25 , 22:49 Ένοχος ο πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς - 18 χρόνια η ποινή του
10.10.25 , 22:22 Ειδοποίηση σε αυτούς που δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματα τους
10.10.25 , 22:04 Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: «Εισέβαλαν τέσσερις και μας ξυλοκόπησαν»
GNTM: Ποιοι μπήκαν στο σπίτι – Δες τα 19 μοντέλα που πέρασαν!
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά τον λόγο που χώρισε
Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»
GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα - Μπήκε στο σπίτι!
Αργυρός - Νίκα: Πιο εκδηλωτικοί από ποτέ! Τα καυτό φιλί στο Λονδίνο
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Ιωάννα Τούνη: «Eίμαι σε σχέση με τον Ρόμπι! Ήταν ο εφηβικός μου έρωτας»
Αττικόν: Βίαιος και με την κόρη του ο 43χρονος - Την είχε κουρέψει γουλί
Έγκυος η Ευλαμπία Ρέβη: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα!
Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο που
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε το βράδυ της Πέμπτης στη φιλανθρωπική εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Κωνσταντίνος Αργυρός:Ο πρώτος Έλληνας star που υπογράφει με τη Warner Music

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης χόρεψε μαζί με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την επιτυχία του «Μάλλον κάτι ξέρω», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. 

Η Αλεξάνδρα Νίκα για τη γέννηση του γιου της: «Ήταν η πιο δυνατή εμπειρία»

Η Αλεξάνδρα Νίκα με δημιουργία Σίλιας Κριθαριώτη

Η Αλεξάνδρα Νίκα με δημιουργία Σίλιας Κριθαριώτη 

Τον γνωστό τραγουδιστή συνόδευσε στο γκαλά η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία «έκλεψε» τις εντυπώσεις με το φόρεμά της δια χειρός Σίλιας Κριθαριώτη. Η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια, με ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, αποκάλυψε την κοινή εμφάνιση του ζευγαριού, καταγράφοντας ένα παθιασμένο φιλί τους.

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Το παθιασμένο φιλί του ζευγαριού

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Το παθιασμένο φιλί του ζευγαριού

Μετά από περίπου 2,5 χρόνια κοινής πορείας, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα τόσο εκδηλωτικούς δημόσια. Οι δύο τους αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους όποιους ενδοιασμούς και να ζήσουν ανενόχλητοι τον έρωτά τους, ο οποίος επισφραγίστηκε με την απόκτηση του γιου τους. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top