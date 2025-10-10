Αργυρός - Νίκα: Πιο εκδηλωτικοί από ποτέ! Τα καυτό φιλί στο Λονδίνο

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε το βράδυ της Πέμπτης στη φιλανθρωπική εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης χόρεψε μαζί με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την επιτυχία του «Μάλλον κάτι ξέρω», κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Η Αλεξάνδρα Νίκα με δημιουργία Σίλιας Κριθαριώτη

Τον γνωστό τραγουδιστή συνόδευσε στο γκαλά η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία «έκλεψε» τις εντυπώσεις με το φόρεμά της δια χειρός Σίλιας Κριθαριώτη. Η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια, με ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, αποκάλυψε την κοινή εμφάνιση του ζευγαριού, καταγράφοντας ένα παθιασμένο φιλί τους.

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Το παθιασμένο φιλί του ζευγαριού

Μετά από περίπου 2,5 χρόνια κοινής πορείας, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα τόσο εκδηλωτικούς δημόσια. Οι δύο τους αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους όποιους ενδοιασμούς και να ζήσουν ανενόχλητοι τον έρωτά τους, ο οποίος επισφραγίστηκε με την απόκτηση του γιου τους.