Η Αλεξάνδρα Νίκα για τη γέννηση του γιου της: «Ήταν η πιο δυνατή εμπειρία»

Η Αλεξάνδρα Νίκα, το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Για αυτό και ζήτησε από τους followers της να της κάνουν ερωτήσεις, αλλά και να της πουν τι θα ήθελαν να βλέπουν περισσότερο στο προφίλ της.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δέχτηκε πολλές ερωτήσεις, όπως ήταν επόμενο, για τη μητρότητα, καθώς εκείνη κι ο τραγουδιστής πριν από λίγους μήνες απέκτησαν έναν μικρό αγοράκι, τον Βασίλη.

Όσα είπε η Αλεξάνδρα Νίκα για τη γέννηση του γιου της /Φωτογραφία Instagram

Όσον αφορά τη γέννα της, η Αλεξάνδρα Νίκα απάντησε: «Με ρωτήσατε αρκετές για τη γέννα. Γέννησα φυσιολογικά με τον γιατρό μου που τον εμπιστεύτηκα απόλυτα και είμαι ευγνώμων που ήταν δίπλα μου. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο αλλά ήταν η πιο δυνατή εμπειρία της ζωής μου κι η στιγμή που πήρα τον μικρό στην αγκαλιά μου, δε συγκρίνεται με τίποτα».

Η απάντηση της Αλεξάνδρας Νίκα για τη διατροφή της /Φωτογραφία Instagram

Όσον αφορά στα κιλά της εγκυμοσύνης, ξεκαθάρισε: «Η αλήθεια είναι πώς κάθε σώμα είναι διαφορετικό και χρειάζεται τον χρόνο του. Εγώ δεν έκανα κάτι "μαγικό", με βοήθησε πολύ ο θηλασμός, η κίνηση με το μωρό στην καθημερινότητα και να προσπαθώ να τρώω ισορροπημένα. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν να νιώσω υγιής…».