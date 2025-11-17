Μαριέττα Χρουσαλά: Με γαλανόλευκο πουλόβερ στο γήπεδο για την Εθνική

Το βράδυ του Σαββάτου, στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η Μαριέττα Χρουσαλά έδωσε για άλλη μια φορά το «παρών» σε έναν σημαντικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας.

Η πρώην παρουσιάστρια παρακολούθησε από κοντά τη σπουδαία νίκη της ομάδας μας με 3-1 απέναντι στη Σκωτία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η γνωστή επιχειρηματίας, λάτρης του αθλητισμού και φανατική υποστηρίκτρια της «γαλανόλευκης», δε θα μπορούσε να λείπει από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.

Πιστή στις στιλιστικές της επιλογές και πάντα μελετημένη στις εμφανίσεις της, η Μαριέττα φόρεσε ένα πλεκτό πουλόβερ με γαλανόλευκες ρίγες, μια απολύτως ταιριαστή επιλογή για την περίσταση και μια κομψή δήλωση υποστήριξης στην Εθνική ομάδα. Λίγο μετά, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το γήπεδο, γεμάτες ενθουσιασμό, περηφάνια και χαμόγελα. Η παρουσία της στις κερκίδες δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι μόνο λόγω της φυσικής της ομορφιάς, αλλά και της θετικής ενέργειας που πάντα μεταδίδει.

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε στα Instagram Stories της:

Η Μαριέττα Χρουσαλά έχει δείξει πολλές φορές δημόσια ότι αγαπά τόσο τη μόδα όσο και τα σπορ. Με μια καριέρα που ξεκίνησε από τον χώρο του modeling, παραμένοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και καλοντυμένες Ελληνίδες, έχει αναπτύξει μια σχέση ζωής με το στιλ, την κομψότητα και τις προσεγμένες εμφανίσεις.

Παράλληλα, η ενασχόλησή της με τη γυμναστική αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς της — κάτι που φαίνεται και από τη φυσική της κατάσταση και το καλλίγραμμο κορμί της, αλλά και από τις συχνές αναρτήσεις της όπου προβάλλει έναν ισορροπημένο, υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Μαριέττα έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της άσκησης, τονίζοντας πως η γυμναστική δεν είναι μόνο τρόπος διατήρησης της φόρμας, αλλά και τρόπος αποσυμπίεσης και ευεξίας. Είτε πρόκειται για pilates, είτε για τρέξιμο, είτε για ήπιες προπονήσεις, αποτελεί μια συνήθεια που την ανανεώνει και την κρατά σε ισορροπία.

Κάθε φορά που η Μαριέττα Χρουσαλά βρίσκει λίγο χρόνο, επιλέγει να γυμναστεί. Και συνήθως, το κάνει πρωί για να είναι μετά γεμάτη ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Η ενέργεια, η διάθεση και η συγκέντρωση που της προσφέρει αυτή η ρουτίνα, είναι τα μυστικά της που η ίδια δεν κρατά για τον εαυτό της. Συχνά, άλλωστε, μοιράζεται με τους followers της στα social media στιγμές από τη ζωή της, δείχνοντάς τους ότι το να φροντίζεις τον εαυτό σου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιλογή.

Η παρουσία της στο Καραϊσκάκη το Σάββατο δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Η Μαριέττα Χρουσαλά παρακολουθεί συχνά αγώνες της Εθνικής ομάδας, καθώς έχει μεγάλη αδυναμία στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισμό.