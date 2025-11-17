Μαριέττα Χρουσαλά: Με γαλανόλευκο πουλόβερ στο γήπεδο για την Εθνική

Οι φωτογραφίες της από το «Καραϊσκάκης»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 13:15 Οι οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα από την Κομισιόν
17.11.25 , 13:13 Σκάνδαλο στην Ρωσία: Ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του
17.11.25 , 13:11 Ένας φτερωτός αρχηγός σήμερα στο Cash Or Trash - Η αντίδραση των buyers!
17.11.25 , 13:01 Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
17.11.25 , 12:54 Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
17.11.25 , 12:40 Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
17.11.25 , 12:38 Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
17.11.25 , 12:28 Γλυφάδα: Σπείρα ρήμαζε αυτοκίνητα - Τι είναι το jammer που χρησιμοποιούσαν
17.11.25 , 12:22 Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις
17.11.25 , 12:16 Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του
17.11.25 , 12:13 Δημήτρης Μακαλιάς: Σχολίασε τις αλλαγές στην εκπομπή της Τσολάκη
17.11.25 , 12:13 Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
17.11.25 , 11:58 Κοινός λογαριασμός: Τι ισχύει με τις αναλήψεις, κατασχέσεις και κληρονομιά
17.11.25 , 11:55 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας
17.11.25 , 11:55 Σακχαρώδης διαβήτης: Γιατί «τρέφει» ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο
Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Πολυτεχνείο 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η προσωπική ζωή
Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριέττα Χρουσαλά: H απάντησή της για το ενδεχόμενο απόκτησης τέταρτου παιδιού/ Ηappy Day, Νοέμβριος 2024
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το βράδυ του Σαββάτου, στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η Μαριέττα Χρουσαλά έδωσε για άλλη μια φορά το «παρών» σε έναν σημαντικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας. 

Χρουσαλά: Εδώ γνώρισε τον Λέοντα Πατίτσα - Η φωτογραφία 20 χρόνια αργότερα!

Η πρώην παρουσιάστρια παρακολούθησε από κοντά τη σπουδαία νίκη της ομάδας μας με 3-1 απέναντι στη Σκωτία, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η γνωστή επιχειρηματίας, λάτρης του αθλητισμού και φανατική υποστηρίκτρια της «γαλανόλευκης», δε θα μπορούσε να λείπει από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι.

Πιστή στις στιλιστικές της επιλογές και πάντα μελετημένη στις εμφανίσεις της, η Μαριέττα φόρεσε ένα πλεκτό πουλόβερ με γαλανόλευκες ρίγες, μια απολύτως ταιριαστή επιλογή για την περίσταση και μια κομψή δήλωση υποστήριξης στην Εθνική ομάδα. Λίγο μετά, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το γήπεδο, γεμάτες ενθουσιασμό, περηφάνια και χαμόγελα. Η παρουσία της στις κερκίδες δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι μόνο λόγω της φυσικής της ομορφιάς, αλλά και της θετικής ενέργειας που πάντα μεταδίδει.

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε στα Instagram Stories της:

χρουσαλά

χρουσαλά

Η Μαριέττα Χρουσαλά έχει δείξει πολλές φορές δημόσια ότι αγαπά τόσο τη μόδα όσο και τα σπορ. Με μια καριέρα που ξεκίνησε από τον χώρο του modeling, παραμένοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και καλοντυμένες Ελληνίδες, έχει αναπτύξει μια σχέση ζωής με το στιλ, την κομψότητα και τις προσεγμένες εμφανίσεις.

Παράλληλα, η ενασχόλησή της με τη γυμναστική αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς της — κάτι που φαίνεται και από τη φυσική της κατάσταση και το καλλίγραμμο κορμί της, αλλά και από τις συχνές αναρτήσεις της όπου προβάλλει έναν ισορροπημένο, υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Μαριέττα έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της άσκησης, τονίζοντας πως η γυμναστική δεν είναι μόνο τρόπος διατήρησης της φόρμας, αλλά και τρόπος αποσυμπίεσης και ευεξίας. Είτε πρόκειται για pilates, είτε για τρέξιμο, είτε για ήπιες προπονήσεις, αποτελεί μια συνήθεια που την ανανεώνει και την κρατά σε ισορροπία.

Κάθε φορά που η Μαριέττα Χρουσαλά βρίσκει λίγο χρόνο, επιλέγει να γυμναστεί. Και συνήθως, το κάνει πρωί για να είναι μετά γεμάτη ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Η ενέργεια, η διάθεση και η συγκέντρωση που της προσφέρει αυτή η ρουτίνα, είναι τα μυστικά της που η ίδια δεν κρατά για τον εαυτό της. Συχνά, άλλωστε, μοιράζεται με τους followers της στα social media στιγμές από τη ζωή της, δείχνοντάς τους ότι το να φροντίζεις τον εαυτό σου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά επιλογή.

χρουσαλά

Η παρουσία της στο Καραϊσκάκη το Σάββατο δεν ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Η Μαριέττα Χρουσαλά παρακολουθεί συχνά αγώνες της Εθνικής ομάδας, καθώς έχει μεγάλη αδυναμία στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισμό. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top