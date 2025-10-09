Χρουσαλά: Εδώ γνώρισε τον Λέοντα Πατίτσα - Η φωτογραφία 20 χρόνια αργότερα!

«Aπό τότε όλα είναι διαφορετικά, γεμάτα από αγάπη και μαγικές στιγμές!»

Μαριέττα Χρουσαλά: H απάντησή της για το ενδεχόμενο απόκτησης τέταρτου παιδιού/ Ηappy Day, Νοέμβριος 2024
Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας πορεύονται μαζί εδώ και 20 χρόνια. Έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τα τρία τους παιδιά. 

Πριν λίγες μέρες, η πρώην Σταρ Ελλάς (2003) και επιχειρηματίας δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον σύζυγό της από το σημείο όπου γνωρίστηκαν πριν από 20 χρόνια. 

«Σχεδόν 20 χρόνια πριν, συναντηθήκαμε ακριβώς σε αυτό το σημείο που στεκόμαστε και από τότε όλα είναι διαφορετικά, γεμάτα από αγάπη και μαγικές στιγμές! (Δεν έχουμε επέτειο, απλώς μια σκέψη!)», έγραψε στη λεζάντα. 

Μαριέττα Χρουσαλά - Λέων Πατίτσας: Xέρι- χέρι στη Μύκονο

Η φωτογραφία τους έχει ληφθεί στο Ζάππειο με την Ακρόπολη να φαίνεται στο βάθος. 

Η Μαριέττα Χρουσαλά εδώ και αρκετά χρόνια απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Έχει αφοσιωθεί στην οικογένειά της και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με συλλογές από σανδάλια που σχεδιάζει η ίδια.  Τα παιδιά της Μάρκγω, Σπύρος και Κωνσταντίνος είναι σήμερα 13, 10 και 7 ετών αντίστοιχα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2010, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης και τον περασμένο Ιούνιο συμπλήρωσε 15 χρόνια γάμου. 

Η Μαριέττα Χρουσαλά κάνει συχνά ταξίδια στο εξωτερικό με τον σύζυγό της. Στις 14 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες τους από τη Νέα Υόρκη.

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
 |
ΛΕΩΝ ΠΑΤΙΤΣΑΣ
