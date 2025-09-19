Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»

Σπίτι άλλαξαν οι νιόπαντροι Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα. Το ζευγάρι έφυγε από το Κολωνάκι και μετακόμισε στα νότια προάστια, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Εδώ και κάποιες εβδομάδες το ζευγάρι έχει μετακομίσει στα νότια προάστια, που αγαπούν πολύ και οι δύο. Το σπίτι τους είναι σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα και βλέπει θάλασσα από παντού», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Το πατρικό σπίτι του τραγουδιστή είναι στο Ίλιον και της συζύγου του στο Ψυχικό. Το ζευγάρι πριν και μετά τον γάμο του διέμενε στο σπίτι του τραγουδιστή στο Κολωνάκι.

«Το σπίτι μου στο Κολωνάκι είναι πολύ γουρλίδικο. Εκεί γράφτηκαν οι επιτυχίες “Aθήνα μου”, “Ελεύθερος”», είχε πει σε συνέντευξή του στην εκπομπή Super Κατερίνα ο τραγουδιστής, τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα πάντως, το ζευγάρι είναι πολύ χαρούμενο με αυτή τη μετακόμιση, καθώς η θάλασσα είναι η μεγάλη τους αγάπη.

Αργυρός- Νίκα: Ο γάμος και η βάπτιση του γιου τους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025.

Το μυστήριο έγινε σε εκκλησάκι σε γνωστό παραλιακό θέρετρο στο Λαγονήσι κι ακολούθησε δεξίωση με περίπου 200 καλεσμένους στη βίλα της οικογένειας της νύφης στο Σούνιο.

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και το πρώτο καλοκαίρι με τον γιο τους, το ζευγάρι πραγματοποίησε τη βάπτιση του μικρού Βασίλη, στη Μύκονο. Το αγοράκι τους θα γίνει ενός έτους τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Ελάχιστες πληροφορίες και εικόνες κυκλοφόρησαν από τη βάπτιση του γιου τους.

Με αφορμή τη βάπτιση, λίγες μέρες αργότερα, η Αλεξάνδρα Νίκα γνωστοποίησε με μια ανάρτηση ότι η δεύτερη εγκυμοσύνη της δεν προχώρησε. Αυτή η είδηση είχε γίνει γνωστή τη μέρα του γάμου τους.

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο», είχε γράψει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η σύζυγος του τραγουδιστή.