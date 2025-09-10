Αλεξάνδρα Νίκα: Μας δείχνει τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού

Λευκά με το μονόγραμμα Β σε σιέλ χρώμα, με την υπογραφή της C. Kritharioti

Βάπτιση Βασίλη Αργυρού: To εκκλησάκι και ο στολισμός/ βίντεο Καλοκαίρι Παρέα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο 10 μηνών γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα βαπτίστηκε στη Μύκονο, σε στενό οικογενειακό κύκλο τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και λίγες μέρες αργότερα, η μαμά του παρουσίασε σε ένα βίντεο τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη. 

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο

«Βασίλης. Μια ξεχωριστή μέρα φυλαγμένη σε ένα κουτί γεμάτο αναμνήσεις ✨ Ευχαριστούμε από καρδιάς τη @celiakritharioti και τη @5226_celia_kritharioti για όλα όσα δημιούργησαν με τόση αγάπη 💙 #baptism #baptismfavors», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο.

Το βίντεο είναι γυρισμένο σε καμπίνα πολυτελούς σκάφους. Πάνω στο κρεβάτι υπάρχει ένα μεγάλο λευκό κουτί, το οποίο αναγράφει το όνομα "Βασίλης" με σιέλ γράμματα. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού/ instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού/ instagram

Mέσα σ' αυτό περιλαμβάνονται τα ρούχα, τα παπούτσια, τα λαδόπανα, οι πετσέτες, η λαμπάδα και τα μαρτυρικά. Όλα είναι σε λευκό χρώμα με σιέλ λεπτομέρειες και το μονόγραμμα Β. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Μας δείχνει τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού/ instagram
 

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού, με την υπογραφή της Celia Kritharioti/ instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού, με την υπογραφή της Celia Kritharioti/ instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Μας δείχνει τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού, με την υπογραφή της Celia Kritharioti/ instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού, με την υπογραφή της Celia Kritharioti/ instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού, με την υπογραφή της Celia Kritharioti/ instagram

Σε ένα από τα εσώρουχα του μωρού, παρατηρήσαμε τα αρχικά του Β. Κ. Α , δηλαδή Βασίλης του Κωνσταντίνου Αργυρός.

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού, με την υπογραφή της Celia Kritharioti/ instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού, με την υπογραφή της Celia Kritharioti/ instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού, με την υπογραφή της Celia Kritharioti/ instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού, με την υπογραφή της Celia Kritharioti/ instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Η εμφάνιση με total white λινό σύνολο και σανδάλια Hermès

Το βίντεο είναι πιθανόν γυρισμένο λίγο πριν τη βάπτιση του μωρού, καθώς βλέπουμε το μακιγιάζ και το χτένισμα της Αλεξάνδρας Νίκα είναι ίδιο με αυτό που είχε στη φωτογραφία που δημοσίευσε από εκείνη τη μέρα. 

Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη βάπτιση του μικρού Βασίλη/ instagram

Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη βάπτιση του μικρού Βασίλη/ instagram

Σε αυτή την ανάρτηση, με αφορμή τη βάπτιση του μικρού Βασίλη, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού εξομολογήθηκε πως η δεύτερη εγκυμοσύνη της δεν προχώρησε. 

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στις 7 Ιουλίου 2025 και ο γιος τους θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια στα τέλη του ερχόμενου Νοεμβρίου. Νονοί του μικρού Βασίλη ήταν ο αδελφός και η αδελφή του τραγουδιστή, η Μαριάννα Λάτση και ο κουμπάρος του ζευγαριού Έρικ Βασιλάτος. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
