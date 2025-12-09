«Ύμνοι» Τραμπ για Ερντογάν: Σκληρό καρύδι και φίλος μου

«Μου ζητούν να παρέμβω γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν μαζί του»

«Ύμνοι» Τραμπ για Ερντογάν: Σκληρό καρύδι και φίλος μου
Πηγή: Photo: AP Images
Τραμπ Ερντογάν
Ως τον ηγέτη με τον οποίο «πάντα τα βρίσκει» περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο Politico. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που σύμμαχοι του ΝΑΤΟ τού ζητούν να παρέμβει επειδή δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τον Τούρκο πρόεδρο.

Τραμπ – Ερντογάν: Οι συμφωνίες που υπέγραψαν - Τι είπαν για τα F-35

«Ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Κάθε φορά που έχουν πρόβλημα μαζί του, μου λένε να τον πάρω τηλέφωνο γιατί δεν μπορούν να του μιλήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τον περιέγραψε ως «σκληρό καρύδι» που ο ίδιος «συμπαθεί πολύ».

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η σχέση του με τον Τούρκο ηγέτη είναι «μοναδικά αποτελεσματική» εντός της Συμμαχίας:

«Έχει χτίσει μια ισχυρή χώρα και έναν ισχυρό στρατό. Οι άλλοι έχουν δυσκολίες, εγώ όμως πάντα καταφέρνω να τα βρω μαζί του — και μάλιστα πολύ γρήγορα».

Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»

Αποκάλυψε επίσης πως η προσωπική του παρέμβαση είχε οδηγήσει στο παρελθόν στην απελευθέρωση ατόμων που κρατούνταν επί χρόνια στην Τουρκία: «Του είπα ότι πρέπει να τους αφήσει και το έκανε».

Λεονταρισμοί της Τουρκίας για τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου

Τέλος, περιέγραψε τον Ερντογάν ως «πολύ διαφορετικό από τους υπόλοιπους ηγέτες», αλλά πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, οι σύμμαχοι «δεν θα έπρεπε να δυσκολεύονται τόσο μαζί του».
 

