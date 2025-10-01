Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»

Τούρκοι δημοσιογράφοι «κάρφωσαν» τον πόλεμο διαδοχής στην Άγκυρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.10.25 , 14:10 Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του
01.10.25 , 14:08 Ελένη Κοκκίδου: Ήθελα να ζήσω τη μητρότητα, αλλά δεν πειράζει
01.10.25 , 14:05 O Παναγιώτης Φωτόπουλος έδωσε τη συνταγή που λατρεύουν τα παιδιά
01.10.25 , 14:01 FIRST DATES: Κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο Star!
01.10.25 , 13:50 Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
01.10.25 , 13:46 «Χάλκινη» η κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου
01.10.25 , 13:23 Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
01.10.25 , 13:18 Άση Μπήλιου: Προσοχή σε επικοινωνία, μετακινήσεις και... υποσχέσεις
01.10.25 , 13:16 Ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα
01.10.25 , 12:44 Άνοιξη: Ιδιοκτήτης σπιτιού επιτέθηκε σε οικογένεια για χρωστούμενα ενοίκια
01.10.25 , 12:42 Αγγέλου για reunion Πάρα Πέντε: «Ούτε εμείς ξέρουμε τι θα γίνει»
01.10.25 , 12:41 Λάρισα: Οι θρύλοι για χρυσές λίρες που είναι θαμμένες στην περιοχή
01.10.25 , 12:40 Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
01.10.25 , 12:34 Ζαχαρούχα αναψυκτικά: Αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης στις γυναίκες
01.10.25 , 12:22 Άνοιξε η εφαρμογή TaxCalc: Υπολογίζει φοροελαφρύνσεις και όφελος
Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»
Γλυκά Νερά: Ο πιλότος θέλει να «σπάσει» τα ισόβια - Αλλάζει στάση
Έκτακτο δελτίο καιρού: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι
Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα
Δωροθέα Μερκούρη: Η μάχη με τη Long Covid- «Εξάντληση, κατάθλιψη, νύστα»
Απεργία 1/10: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Τα δρομολόγια
Απεργία 1/10: Τι ισχύει για φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία
Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Τέμπη: Δεκτό εν μέρει το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για εκταφή του γιου του
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δεν ήταν τελικά και τόσο επιτυχημένο το ταξίδι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον και η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως «πρόδωσαν» Τούρκοι δημοσιογράφοι.

Οι τηλεοπτικές κάμερες, τσάκωσαν τους δύο δημοσιογράφους να συνομιλούν έξω από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ανοιχτές. 

 

 

Στο βίντεο λοιπόν ακούγεται ο ένας από αυτούς, ο Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής του NTV στην Ουάσιγκτον, να λέει πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν πήρε τίποτα κατά τη συνάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο. 

Ερντογάν και Τραμπ στην Ουάσιγκτον

Ερντογάν και Τραμπ στην Ουάσιγκτον

Μάλιστα εκτός από την κρίση του για τον απολογισμό της συνάντησης με τον Τραμπ, ο δημοσιογράφος ακούγεται να λέει πως ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είναι στα μαχαίρια με τον ίδιο τον Ερντογάν και τον γαμπρό του και πως όλοι στο κόμμα του Τούρκου προέδρου συζητούν για τη διαδοχή. 

 

 

Ο δημοσιογράφος τελικά απολύθηκε.

Το πόλεμο διαδοχής του Ερντογάν αποκάλυψε ο διάλογος των δύο Τούρκων δημοσιογράφων

Το πόλεμο διαδοχής του Ερντογάν αποκάλυψε ο διάλογος των δύο Τούρκων δημοσιογράφων

Ο καυτός διάλογος που διέρρευσε και έχει γίνει viral  στα social media ήταν ο εξής:

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α@@@@@α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Δημοσιογράφος: Όχι λένε πως πήραμε.

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π@@@@ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσει να αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνει εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρει χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Δημοσιογράφος: Μέχρι τότε ο Ερντογάν θα έχει πεθάνει, ρε.

Δημοσιογράφος: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Όχι… ανοίγει… αν πατήσω μόνο εδώ αυτό… Αυτή την περίοδο ήδη συζητούν για το τί θα γίνει μετά. Μέσα στο κόμμα, ασκούν μεγάλη πίεση στον Χακάν Φιντάν. Τώρα, του ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών, κανείς δεν το ήξερε, ο τύπος έριξε τη βόμβα ξαφνικά. Το έκανε σκόπιμα, παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Παίζει με τον γαμπρό, δηλαδή. Υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ του Μπιλάλ (γιος του Ερντογάν), του γαμπρού και του Χακάν Φιντάν. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι στα μαχαίρια.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top