Τουρκία: «Μέχρι τότε θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν ρε…»

Δεν ήταν τελικά και τόσο επιτυχημένο το ταξίδι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον και η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως «πρόδωσαν» Τούρκοι δημοσιογράφοι.

Οι τηλεοπτικές κάμερες, τσάκωσαν τους δύο δημοσιογράφους να συνομιλούν έξω από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ανοιχτές.

"NTV Washington" neden TT oldu?



X'te NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın yayında olmadığı anlarda söyledikleri paylaşılıyor.



AK Parti'ye yakın SuperHaber bu görüntüleri "Hadsiz sözler" olarak duyurdu.pic.twitter.com/ZI2rq88u2N — Neden TT oldu? (@nedenttoldu) September 30, 2025

Στο βίντεο λοιπόν ακούγεται ο ένας από αυτούς, ο Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής του NTV στην Ουάσιγκτον, να λέει πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν πήρε τίποτα κατά τη συνάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ερντογάν και Τραμπ στην Ουάσιγκτον

Μάλιστα εκτός από την κρίση του για τον απολογισμό της συνάντησης με τον Τραμπ, ο δημοσιογράφος ακούγεται να λέει πως ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είναι στα μαχαίρια με τον ίδιο τον Ερντογάν και τον γαμπρό του και πως όλοι στο κόμμα του Τούρκου προέδρου συζητούν για τη διαδοχή.

Milleti Fena kandırdıracaklardı, yalnız Allah tuzaklarını başlarına dolamaya başladı.

Milletin düşmana ihtiyacı var mı sizce ?

"NTV Washington" | İngiliz | "Hakan Fidan" | Iran | "Trump'ın Gazze" | "Hüseyin Günay" pic.twitter.com/DP4Zjl2qWh — İttihat ve Terakki Partisi (@Turk__Tarihi) September 30, 2025

Ο δημοσιογράφος τελικά απολύθηκε.

Το πόλεμο διαδοχής του Ερντογάν αποκάλυψε ο διάλογος των δύο Τούρκων δημοσιογράφων

Ο καυτός διάλογος που διέρρευσε και έχει γίνει viral στα social media ήταν ο εξής:

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α@@@@@α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Δημοσιογράφος: Όχι λένε πως πήραμε.

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π@@@@ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσει να αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνει εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρει χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Δημοσιογράφος: Μέχρι τότε ο Ερντογάν θα έχει πεθάνει, ρε.

Δημοσιογράφος: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Όχι… ανοίγει… αν πατήσω μόνο εδώ αυτό… Αυτή την περίοδο ήδη συζητούν για το τί θα γίνει μετά. Μέσα στο κόμμα, ασκούν μεγάλη πίεση στον Χακάν Φιντάν. Τώρα, του ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών, κανείς δεν το ήξερε, ο τύπος έριξε τη βόμβα ξαφνικά. Το έκανε σκόπιμα, παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Παίζει με τον γαμπρό, δηλαδή. Υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ του Μπιλάλ (γιος του Ερντογάν), του γαμπρού και του Χακάν Φιντάν. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι στα μαχαίρια.

