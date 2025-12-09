DS Automobiles: Πρώτοι βαθμοί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E γιόρτασε την έναρξη της 12ης Σεζόν το περασμένο Σάββατο στην πόλη του Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Στο διάσημο Sambadrome, με τις μεγάλες ευθείες και τις κλειστές στροφές, η δράση ήταν ασταμάτητη από την αρχή μέχρι το τέλος, όπου ένα θεαματικό περιστατικό έφερε τις κόκκινες σημαίες και στη συνέχεια μια επανεκκίνηση πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Παρά ταύτα, ο Maximilian Günther κατάφερε να κερδίσει τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Στο τιμόνι του μονοθεσίου του DS E-TENSE FE25, ο Γερμανός οδηγός έκανε μια σπουδαία επιστροφή, ανεβαίνοντας από την 16η στην 6η θέση. Αυτό του επέτρεψε να συγκεντρώσει οκτώ πολύτιμους βαθμούς για την DS PENSKE στην κατάταξη των ομάδων.Ο Taylor Barnard είχε επίσης την ευκαιρία να τερματίσει στους βαθμούς, αλλά ο Άγγλος ήταν άτυχος στη Βραζιλία.

Ακριβώς τη στιγμή που είχε ενεργοποιήσει το Attack Mode (Λειτουργία Επίθεσης με αυξημένη ισχύ), ως ο μόνος οδηγός στην δεκάδα που διατηρούσε ακόμα ένα επιπλέον πλεονέκτημα ισχύος, η κόκκινη σημαία έβαλε τέλος στην δυναμική του πρόοδο. Κατά τη διάρκεια της κόκκινης σημαίας, ο νέος οδηγός της DS PENSKE αναγκάστηκε επίσης να παρκάρει το μονοθέσιό του στα pits λόγω προβλήματος με την 12-βολτη μπαταρία. Τελικά κατατάχθηκε 13ος, αλλά απέδειξε ότι έχει όλα όσα χρειάζονται για να λάμψει γρήγορα στο νέο του περιβάλλον.

Στο τέλος του πρώτου γύρου, η DS Automobiles και ο συνεργάτης της PENSKE AUTOSPORT έφεραν πολλές πολύτιμες πληροφορίες για το υπόλοιπο της 12ης σεζόν. Το επόμενο E-Prix θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2026 στο Μεξικό, στην πίστα Hermanos Rodriguez.

Βασικά στοιχεία από την είσοδο της DS Automobiles στη Formula E:

⦁ 138 αγώνες

⦁ 4 τίτλοι πρωταθλήματος

⦁ 18 νίκες

⦁ 55 βάθρα

⦁ 26 pole positions