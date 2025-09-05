Αλεξάνδρα Νίκα: Η εμφάνιση με total white λινό σύνολο και σανδάλια Hermès

Aπόλαυσε τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, επί σκηνής στο Καλλιμάρμαρο

Αργυρός - Νίκα: Oι βόλτες στα Ματογιάννια πριν τη βάπτιση του γιου τους στη Μύκονο / βίντεο Καλοκαίρι Παρέα, Ant1 (1/9/25)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη μεγαλειώδη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών, απόλαυσαν περίπου 30.000 θεατές. «Η Ελλάδα τραγούδησε τον Στέλιο Καζαντζίδη» και όλοι έγιναν μια φωνή ακούγοντας τα θρυλικά τραγούδια του αείμνηστου καλλιτέχνη. 

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Ανάμεσα στους θεατές, απαθανατίστηκε και η Αλεξάνδρα Νίκα, στην πρώτη της εμφάνιση μετά τη βάφτιση του γιου της στη Μύκονο.

Η Αλεξάνδρα Νίκα στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Αλεξάνδρα Νίκα στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ήταν εκεί για να απολαύσει τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, επί σκηνής, ο οποίος όχι μόνο τραγούδησε στη συναυλία αλλά χόρεψε και ζεϊμπέκικο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησε Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η 26χρονη σύζυγος του τραγουδιστή, κόρη του Γιώργου Νίκα και της Μιράντας Πατέρα, εμφανίστηκε με total white και μαύρα flat σανδάλια του οίκου Hermes. Ειδικότερα, φόρεσε λευκό μακρυμάνικο λινό πουκάμισο και λευκό σορτς και κρατούσε λευκή δερμάτινη τσάντα, γνωστού οίκου.

Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας Νίκα στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας Νίκα στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στο δεξί της χέρι, φαίνεται το μονόπετρο και η βέρα του γάμου της, που έγινε στις 7 Ιουλίου στο Λαγονήσι.

Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας Νίκα στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η εμφάνιση της Αλεξάνδρας Νίκα στο Καλλιμάρμαρο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι πραγματοποίησε στη Μύκονο τη βάπτιση του γιου του, ο οποίος πήρε το όνομα Βασίλης. Λίγες μέρες αργότερα, η Αλεξάνδρα Νίκα προχώρησε σε μια ανάρτηση, αποκαλύπτοντας πως η δεύτερη εγκυμοσύνη της δεν προχώρησε. 

«Προχτές σε αυτό το γραφικό εκκλησάκι βαφτίσαμε τον Βασίλη μας. Πρόσφατα πέρασα και μια αποβολή που μου θύμισε πόσο μεγάλη ευλογία είναι να έχεις το παιδί σου γερό και την οικογένειά σου δίπλα σου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.. η υγεία η αγάπη και οι στιγμές με τους ανθρώπους μας είναι το πιο πολύτιμο δώρο», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα των φωτογραφιών της. 

Η είδηση ότι η Αλεξάνδρα Νίκα διένυε τους πρώτους μήνες της δεύτερης εγκυμοσύνης της έγινε γνωστή την ημέρα του γάμου του ζευγαριού. O μικρός Βασίλης θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια στα τέλη του ερχόμενου Νοεμβρίου. 

