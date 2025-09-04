Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Μία σπουδαία βραδιά γεμάτη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, όπου διοργανώθηκε το μεγάλο αφιέρωμα στον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη.
Η συναυλία, που έγινε στο πλαίσιο του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», συγκέντρωσε πλήθος κόσμου αλλά και πολλούς καλλιτέχνες και επώνυμους από τον χώρο της μουσικής, της ελληνικής showbiz αλλά και της πολιτικής σκηνής.
Φυσικά, στο μεγάλο αφιέρωμα για τον σύζυγό της δε θα μπορούσε να μη δώσει το «παρών» η σύζυγος του θρυλικού τραγουδιστή, Βάσω Καζαντζίδη.
Δίπλα της βρέθηκαν φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του σπουδαίου ερμηνευτή. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Στέλιος Διονυσίου, ο Χρήστος Φερεντίνος, ο Γιώργος Αρσενάκος, ο Χρήστος Μάστορας, που τραγούδησε κιόλας στη σκηνή, ο Βασίλης Χιώτης, η Γιώτα Νέγκα, η Σία Κοσιώνη με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, καθώς και η Υβόννη Μπόσνιακ και η Αλεξάνδρα Νίκα.
Στη σκηνή ανέβηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Ελένη Βιτάλη, Δημήτρης Μπάσης, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης και πολλοί ακόμα. Στον ρόλο του αφηγητή της βραδιάς, ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης.
Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και δράσεις που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος/
Το Καλλιμάρμαρο πλημμύρισε από τις αθάνατες μελωδίες του σπουδαίου Έλληνα ερμηνευτή.
