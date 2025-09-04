Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»/ Στούντιο 4

Μία σπουδαία βραδιά γεμάτη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, όπου διοργανώθηκε το μεγάλο αφιέρωμα στον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη.

Η συναυλία, που έγινε στο πλαίσιο του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», συγκέντρωσε πλήθος κόσμου αλλά και πολλούς καλλιτέχνες και επώνυμους από τον χώρο της μουσικής, της ελληνικής showbiz αλλά και της πολιτικής σκηνής.

Φυσικά, στο μεγάλο αφιέρωμα για τον σύζυγό της δε θα μπορούσε να μη δώσει το «παρών» η σύζυγος του θρυλικού τραγουδιστή, Βάσω Καζαντζίδη.

Βάσω Καζαντζίδη/ NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Δίπλα της βρέθηκαν φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του σπουδαίου ερμηνευτή. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Στέλιος Διονυσίου, ο Χρήστος Φερεντίνος, ο Γιώργος Αρσενάκος, ο Χρήστος Μάστορας, που τραγούδησε κιόλας στη σκηνή, ο Βασίλης Χιώτης, η Γιώτα Νέγκα, η Σία Κοσιώνη με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, καθώς και η Υβόννη Μπόσνιακ και η Αλεξάνδρα Νίκα.

Κωνσταντίνος Τασούλας-Βασίλης Χιώτης/ NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Bάσω Καζαντζίδη, Υβόννη Μπόσνιακ /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Γιώργος Αρσενάκος, Χρήστος Μάστορας /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Αλεξάνδρα Νίκα/NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Υβόννη Μπόσνιακ/NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Κώστας Μπακογιάννης-Σία Κοσιώνη/ NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Αρσενάκος/ NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Στη σκηνή ανέβηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Ελένη Βιτάλη, Δημήτρης Μπάσης, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης και πολλοί ακόμα. Στον ρόλο του αφηγητή της βραδιάς, ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης.

Στέλιος Διονυσίου /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Πίτσα Παπαδοπούλου /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Θέμης Αδαμαντίδης /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Θοδωρής Φέρρης /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Κωνσταντίνος Αργυρός /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Klavdia /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Θοδωρης Αθερίδης /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και δράσεις που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος/

Το Καλλιμάρμαρο πλημμύρισε από τις αθάνατες μελωδίες του σπουδαίου Έλληνα ερμηνευτή.