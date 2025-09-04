Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Το «παρών» έδωσε πλήθος επωνύμων

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»/ Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία σπουδαία βραδιά γεμάτη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, όπου διοργανώθηκε το μεγάλο αφιέρωμα στον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη.

Η συναυλία, που έγινε στο πλαίσιο του «Όλοι Μαζί Μπορούμε», συγκέντρωσε πλήθος κόσμου αλλά και πολλούς καλλιτέχνες και επώνυμους από τον χώρο της μουσικής, της ελληνικής showbiz αλλά και της πολιτικής σκηνής.

Φυσικά, στο μεγάλο αφιέρωμα για τον σύζυγό της δε θα μπορούσε να μη δώσει το «παρών» η σύζυγος του θρυλικού τραγουδιστή, Βάσω Καζαντζίδη.

βασω καζαντζίδη

Βάσω Καζαντζίδη/ NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Δίπλα της βρέθηκαν φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές του σπουδαίου ερμηνευτή. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Στέλιος Διονυσίου, ο Χρήστος Φερεντίνος, ο Γιώργος Αρσενάκος, ο Χρήστος Μάστορας, που τραγούδησε κιόλας στη σκηνή, ο Βασίλης Χιώτης, η Γιώτα Νέγκα, η Σία Κοσιώνη με τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, καθώς και η Υβόννη Μπόσνιακ και η Αλεξάνδρα Νίκα.

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Κωνσταντίνος Τασούλας-Βασίλης Χιώτης/ NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Bάσω Καζαντζίδη, Υβόννη Μπόσνιακ /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

 Γιώργος Αρσενάκος, Χρήστος Μάστορας /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Αλεξάνδρα Νίκα/NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Υβόννη Μπόσνιακ/NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Κώστας Μπακογιάννης-Σία Κοσιώνη/ NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Αρσενάκος/ NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Στη σκηνή ανέβηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Ελένη Βιτάλη, Δημήτρης Μπάσης, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης και πολλοί ακόμα. Στον ρόλο του αφηγητή της βραδιάς, ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης.

καζαντζίδης καλλιμάρμαρο

Στέλιος Διονυσίου /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Πίτσα Παπαδοπούλου /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Θέμης Αδαμαντίδης /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Θοδωρής Φέρρης /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

καζαντζιδης

Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Κωνσταντίνος Αργυρός /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

Klavdia /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη

 Θοδωρης Αθερίδης /NDP Photo Ανδρέας Νικολαρέας

Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και δράσεις που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος/

Το Καλλιμάρμαρο πλημμύρισε από τις αθάνατες μελωδίες του σπουδαίου Έλληνα ερμηνευτή.

καλλιμάρμαρο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
 |
ΒΑΣΩ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ
