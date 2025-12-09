Μάθε τι είναι η ΑΙ σε δύο λεπτά - Δες το βίντεο

Τι είναι Machine και Deep Learning, Neural Network, Super Intelligence

09.12.25 , 16:48 Μάθε τι είναι η ΑΙ σε δύο λεπτά - Δες το βίντεο
Πηγή: Φωτογραφία pexels (Tara Winstead)
Τι είναι η ΑΙ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI) έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και της τεχνολογικής προόδου.

«Μην εμπιστεύεστε τυφλά ό,τι σας λέει η τεχνητή νοημοσύνη»

Από έξυπνες μηχανές που εκτελούν πολύπλοκες διαδικασίες έως συστήματα που λαμβάνουν αποφάσεις ταχύτερα από τον άνθρωπο, το AI διαμορφώνει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε.

Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Νέα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν

Παρότι η έννοια είναι ευρεία, υπάρχουν τέσσερις κεντρικοί όροι που βοηθούν να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτή η τεχνολογική επανάσταση.

Machine Learning (Μηχανική Μάθηση)

Το Machine Learning αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους της Τεχνητής Νοημοσύνης. Πρόκειται για συστήματα που δεν ακολουθούν απλώς εντολές, αλλά μαθαίνουν από δεδομένα. Με άλλα λόγια, το ML επιτρέπει στους υπολογιστές να βελτιώνουν την απόδοσή τους με την εμπειρία, όπως ακριβώς κάνει ένας άνθρωπος μέσα από την εξάσκηση.

Παραδείγματα: συστήματα που προβλέπουν τον καιρό, αλγόριθμοι που προτείνουν μουσική ή ταινίες, εφαρμογές αναγνώρισης εικόνας.

Deep Learning (Βαθιά Μάθηση)

Το Deep Learning είναι ένα πιο προχωρημένο και εξειδικευμένο κομμάτι του Machine Learning. Χρησιμοποιεί πολύπλοκες δομές που ονομάζονται νευρωνικά δίκτυα, τα οποία μιμούνται τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Το DL μπορεί να επεξεργαστεί τεράστιους όγκους δεδομένων και να αναγνωρίσει πρότυπα που για έναν άνθρωπο θα ήταν αδύνατο να αντιληφθεί.

Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπως: αυτόνομα οχήματα, αναγνώριση ομιλίας, μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, παραγωγή εικόνων και κειμένου.

Neural Network (Νευρωνικό Δίκτυο)

Ένα νευρωνικό δίκτυο είναι ένα σύστημα από τεχνητούς νευρώνες, δηλαδή μικρά υπολογιστικά «κύτταρα» που επεξεργάζονται πληροφορίες. Κάθε νευρώνας λαμβάνει δεδομένα, τα «ζυγίζει», τα επεξεργάζεται και τα μεταβιβάζει σε άλλους νευρώνες.

Όταν αυτά τα δίκτυα αποτελούνται από πολλές διαδοχικές «στρώσεις», μιλάμε για Deep Neural Networks – τη βάση του Deep Learning.

Ουσιαστικά, τα νευρωνικά δίκτυα επιτρέπουν στο δίκτυο την «κατανόηση» εικόνων, τη «μάθηση» προτύπων, την ανάλυση κειμένου και τη δημιουργία νέων πληροφοριών. 

Super Intelligence (Υπερνοημοσύνη)

Η Super Intelligence είναι θεωρητική, όχι ακόμη υπαρκτή μορφή τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρεται σε συστήματα που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις ανθρώπινες ικανότητες σε όλους τους τομείς: κατανόηση, δημιουργικότητα, στρατηγική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη και λήψη αποφάσεων.

Πρόκειται για ένα επίπεδο AI πολύ πιο εξελιγμένο από την τρέχουσα τεχνητή νοημοσύνη και συνδέεται συνήθως με φιλοσοφικά και ηθικά ερωτήματα για το μέλλον της ανθρωπότητας.

