Έγκλημα Ψυχικό: Ένοχοι οι κατηγορούμενοι - Έρευνα για μεσίτη στη Μύκονο

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον έξι χρόνια επιβλήθηκε στον άνδρα που θεωρείται ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του τοπογράφου στο Ψυχικό, ενώ στον φερόμενο ως συνεργό του επιβλήθηκε συνολική ποινή εννέα ετών, χωρίς να δοθεί αναστολή.

Νωρίτερα, οι δικαστές με ψήφους 6 έναντι 1, είχαν κρίνει ένοχους και τους δύο για τον φόνο του 51χρονου. Ο 45χρονος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς φέρεται να «γάζωσε» το θύμα με δύο όπλα και πάνω από 20 σφαίρες.

Ο 48χρονος κρίθηκε ένοχος για συνέργεια, αφού, σύμφωνα με τη δικογραφία, αγόρασε στο όνομά του το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία και βοήθησε τον εκτελεστή να απομακρύνει τα οχήματα μετά το έγκλημα.

Ένας από τους τέσσερις ενόρκους μειοψήφησε στην απόφαση για αμφότερους τους κατηγορούμενους.

Δολοφονία τοπογράφου: «Toν σκότωσαν κατόπιν εντολής»

Την προηγούμενη ημέρα, η εισαγγελέας είχε ζητήσει την καταδίκη τους με μια ιδιαίτερα αιχμηρή αγόρευση, κάνοντας λόγο για «δολοφονία κατόπιν εντολής», με εκτελεστή τον 45χρονο και πιθανό ηθικό αυτουργό έναν γνωστό μεσίτη της Μυκόνου.

Η εισαγγελέας είχε ζητήσει να σταλούν τα πρακτικά στην Εισαγγελία, προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος του επιχειρηματία, τονίζοντας ότι αυτός είχε τη σοβαρότερη διαμάχη με το θύμα. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε έντονη συγκίνηση και δάκρυα ανακούφισης στους συγγενείς και φίλους του 51χρονου.

Έρευνα για μεσίτη της Μυκόνου

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει όλα τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Αθηνών, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπλοκής του Μυκονιάτη μεσίτη, αλλά και ενός λογιστή που φέρεται να είχε προμηθεύσει ψεύτικα ΑΦΜ στον 48χρονο συνεργό για την αγορά του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, θα σταλούν στην Εισαγγελία οι καταθέσεις, οι αναλύσεις, τα έγγραφα της προδικασίας και ηλεκτρονική αλληλογραφία, ώστε να διερευνηθεί εάν οι δύο άνδρες είχαν συμμετοχή στη δολοφονία του 51χρονου τοπογράφου, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για νέα έρευνα γύρω από τον πιθανό ηθικό αυτουργό.