Πόσο πουλήθηκε η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η μία και μοναδική εθνική μας σταρ, η αγαπημένη μικρών και μεγάλων Αλίκη Βουγουκλάκη, «πρωταγωνίστησε» με τον αξέχαστο Νίκο Γαλανό στο αντικείμενο, που παρουσίασε ο ηθοποιός Θοδωρής Κατσικαλούδης στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash.

Πρόκειται για ένα φωτογραφικό αναμνηστικό από την τελευταία παράσταση, τη Μελωδία της Ευτυχίας, που έδωσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο Αθήναιον της Θεσσαλονίκης. Η αποκάλυψη του αντικειμένου γεμίζει το δωμάτιο των αγοραστών λάμψη, ομορφιά και γλυκιά συγκίνηση.

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τη φωτογραφία-αφίσα μόλις στα 100 ευρώ, απογοητεύοντας τον πωλητή. Οι αγοραστές ενθουσιάστηκαν με την αφίσα της Αλίκης, που αναγνώρισαν τον ηθοποιό.

Η Αννα-Μαρία Ρογδάκη ήξερε τα πάντα για την παράσταση της Αλίκης, έδωσε 500 ευρώ για να την αποκτήσει. «Δεν περιμένουμε να πούμε αν έχουμε συμφωνία...», είπε αποφασισμένη. Ο αγοραστής ευχήθηκε στη συγκινημένη buyer να τη χαρεί.

