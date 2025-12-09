Πόσο πουλήθηκε η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Η buyer που συγκινήθηκε πολύ όταν την είδε - Τι της θύμισε;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.12.25 , 20:07 Συνάντηση με την κυβέρνηση ζητούν οι αγρότες - Οι επόμενες κινήσεις τους
09.12.25 , 20:05 Cash or Trash: Ο Παγώνης ενθουσιάζεται με τον Αϊ-Βασίλη που χορεύει!
09.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
09.12.25 , 19:28 «Ύμνοι» Τραμπ για Ερντογάν: Σκληρό καρύδι και φίλος μου
09.12.25 , 19:01 Αλαλούμ με τη νέα γονική άδεια
09.12.25 , 18:50 Πόσο πουλήθηκε η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη;
09.12.25 , 18:48 Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι
09.12.25 , 18:05 DS Automobiles: Πρώτοι βαθμοί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E
09.12.25 , 17:57 Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
09.12.25 , 17:47 Έγκλημα Ψυχικό: Ένοχοι οι κατηγορούμενοι - Έρευνα για μεσίτη στη Μύκονο
09.12.25 , 17:44 Κριτική Καραμανλή - Βενιζέλου στην κυβέρνηση για κρίση θεσμών
09.12.25 , 17:14 Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Διαμαντή Καραναστάση
09.12.25 , 16:48 Μάθε τι είναι η ΑΙ σε δύο λεπτά - Δες το βίντεο
09.12.25 , 16:47 Κωνσταντίνα: «Τώρα μου λείπει η συντροφικότητα και όχι ο έρωτας»
09.12.25 , 16:47 ΚΥΣΕΑ: Ενέκρινε την αγορά υπερσύγχρονων πυραύλων PULS
Φάρμα: Ο Τροχός της φρίκης σπέρνει τον... τρόμο στους τέσσερις φιναλίστ
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Έδωσε DNA ο αδελφός της
Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι
Εριέττα Κούρκουλου: «Με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους
Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η μία και μοναδική εθνική μας σταρ, η αγαπημένη μικρών και μεγάλων Αλίκη Βουγουκλάκη, «πρωταγωνίστησε» με τον αξέχαστο Νίκο Γαλανό στο αντικείμενο, που παρουσίασε ο ηθοποιός Θοδωρής Κατσικαλούδης  στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash.

Πόσο πουλήθηκε η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Πρόκειται για ένα φωτογραφικό αναμνηστικό από την τελευταία παράσταση, τη Μελωδία της Ευτυχίας, που έδωσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο θέατρο Αθήναιον της Θεσσαλονίκης. Η αποκάλυψη του αντικειμένου γεμίζει το δωμάτιο των αγοραστών λάμψη, ομορφιά και γλυκιά συγκίνηση.

Πόσο πουλήθηκε η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε τη φωτογραφία-αφίσα μόλις στα 100 ευρώ, απογοητεύοντας τον πωλητή. Οι αγοραστές ενθουσιάστηκαν με την αφίσα της Αλίκης, που αναγνώρισαν τον ηθοποιό.

Πόσο πουλήθηκε η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Η Αννα-Μαρία Ρογδάκη ήξερε τα πάντα για την παράσταση της Αλίκης, έδωσε 500 ευρώ για να την αποκτήσει. «Δεν περιμένουμε να πούμε αν έχουμε συμφωνία...», είπε αποφασισμένη. Ο αγοραστής ευχήθηκε στη συγκινημένη buyer να τη χαρεί. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΛΟΥΔΗΣ
 |
Η ΜΕΛΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ
 |
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΓΔΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top