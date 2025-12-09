Φάρμα: Ο Τροχός της φρίκης σπέρνει τον... τρόμο στους τέσσερις φιναλίστ

Ο Ανδρέας έδωσε χθες την πρώτη του μάχη στον Αχυρώνα, από την οποία βγήκε νικητής, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου στην Κωνσταντίνα. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, ωστόσο ο παίκτης κατάφερε να επικρατήσει και να παραμείνει στο παιχνίδι, κάνοντας ένα ακόμα βήμα προς τον μεγάλο τελικό.

Μετά την αποχώρηση της Κωνσταντίνας από τη Φάρμα, τέσσερις παίκτες παραμένουν ζωντανοί στη διεκδίκηση του τίτλου. Πρόκειται για τρεις άντρες, τον Δημήτρη, τον Λευτέρη και τον Ανδρέα, καθώς και τη Ζωή. Είναι η μοναδική γυναίκα που συνεχίζει στη Φάρμα, σε αυτή τη φάση.

Φάρμα: Ο Ανδρέας σε ρόλο σοφού γέροντα

Στο sneak preview που εξασφάλισε το Breakfast@Star από το επεισόδιο της Τρίτης 9/12, βλέπουμε τον Ανδρέα να εμφανίζεται με ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση, έχοντας… αποκτήσει μαντικές ικανότητες. Αυτοαποκαλείται «σοφός γέροντας».

«Αντρίκο, πού είσαι;», ρωτά ο Λευτέρης, με τον Ανδρέα να απαντά: «Όχι, Αντρίκο. Σοφός γέροντας». Στη συνέχεια, εξηγεί τον λόγο: «Είμαι σοφός γέροντας γιατί ξέρω τα αποτελέσματα των παιχνιδιών και ποιοι θα πάνε στο τελικό. Αυτό που θα σου πω είναι ότι αύριο θα βγει μονομάχος μία γυναίκα», αποκαλύπτει.

Φάρμα: Οι φιναλίστ ανεβαίνουν τον Τροχό της φρίκης

Με αφορμή τον τίτλο της αποψινής δοκιμασίας, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επικαλέστηκε τον Πέτρο Πολυχρονίδη, ζητώντας από τους παίκτες να στείλουν την αγάπη τους και τα χαιρετίσματά τους. «Η δοκιμασία ονομάζεται ο Τροχός της φρίκης. Δε βρήκαμε κάτι καλύτερο, αλλά όπου ακούμε τροχό, ένα χειροκρότημα και μια αφιέρωση στον Πέτρο Πολυχρονίδη. Του ανήκει δικαιωματικά η λέξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο βαθμός δυσκολίας της δοκιμασίας είναι υψηλός και το ζητούμενό προκαλεί έντονο άγχος στη Ζωή, η οποία καλείται να διαχειριστεί και το επιπλέον βάρος της μοναδικής γυναικείας παρουσίας. «Βλέπω τον τροχό της φρίκης και οριακά φρικάρω. Πού θα ανεβούμε πάλι εκεί πάνω και τι θα χρειαστεί να κάνουμε;», τη ακούμε να λέει.

Ανησυχία εξέφρασε και ο Λευτέρης, τονίζοντας ότι το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο. «Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, γιατί λίγο να σου φύγει, μετά θα κάνεις έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας