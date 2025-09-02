Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο

Τον γιο τους βάπτισαν, χθες, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ο οποίος πήρε το όνομα Βασίλης.

Δυο μήνες μετά τον θρησκευτικό τους γάμο στην Αττική, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του διοργάνωσαν την τελετή, η οποία ήταν διακριτική και ιδιωτική. Το μυστήριο έγινε σε χώρο που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση, η οποία είχε τον ιδιαίτερο ρόλο της νονάς του μικρού.

Μαζί της, νονοί ήταν τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος, στενός φίλος του ζευγαριού, που είχε ήδη παντρέψει το ζευγάρι στον γάμο τους. Το όνομα του μικρού, Βασίλης, φόρος τιμής στον παππού του, σηματοδοτεί τη συνέχεια της οικογένειας και τη συναισθηματική κληρονομιά της.

Ο Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV εξασφάλισε πλάνα από το εκκλησάκι όπου έγινε το μυστήριο, αλλά και τον εντυπωσιακό στολισμό για το πάρτι της βάφτισης. Λευκά λουλούδια σε γήινους τόνους και πολυτελείς λεπτομέρειες δημιουργούσαν μια εμτυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Η βάπτιση έγινε με ελάχιστους καλεσμένους, από τον στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Ο μικρός Βασίλης γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και σε λίγους μήνες θα γίνει ενός έτους. «Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή. Το όνομα του μικρού θα είναι Βασίλης από τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει περισσότερο», είχε δηλώσει για τον γιο του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έξω από το μαιευτήριο.