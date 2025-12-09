Αλαλούμ με τη νέα γονική άδεια

Αλαλούμ ως προς το αν θα εφαρμοστεί τελικά φέτος η νέα γονική άδεια συνεκπαίδευσης που είχε πανηγυρικά προαναγγελθεί στα μέσα της περσινής σχολικής χρονιάς καθώς και τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας δηλώνουν άγνοια ως την υλοποίηση του μέτρου.
Η εμβόλιμη αυτή γονική άδεια έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις συνεκπαίδευσης που πραγματοποιούνται στα σχολεία.
