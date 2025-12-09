Αλαλούμ με τη νέα γονική άδεια

«Μπαλάκι» άγνοιας των δύο Υπουργείων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.12.25 , 20:07 Συνάντηση με την κυβέρνηση ζητούν οι αγρότες - Οι επόμενες κινήσεις τους
09.12.25 , 20:05 Cash or Trash: Ο Παγώνης ενθουσιάζεται με τον Αϊ-Βασίλη που χορεύει!
09.12.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Ο Συμεών βρήκε τον γρίφο πριν ανοίξει ο πίνακας - Εσύ;
09.12.25 , 19:28 «Ύμνοι» Τραμπ για Ερντογάν: Σκληρό καρύδι και φίλος μου
09.12.25 , 19:01 Αλαλούμ με τη νέα γονική άδεια
09.12.25 , 18:50 Πόσο πουλήθηκε η τελευταία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη;
09.12.25 , 18:48 Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι
09.12.25 , 18:05 DS Automobiles: Πρώτοι βαθμοί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E
09.12.25 , 17:57 Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων: Ποιοι δικαιούχοι θα εισπράξουν 400 ευρώ
09.12.25 , 17:47 Έγκλημα Ψυχικό: Ένοχοι οι κατηγορούμενοι - Έρευνα για μεσίτη στη Μύκονο
09.12.25 , 17:44 Κριτική Καραμανλή - Βενιζέλου στην κυβέρνηση για κρίση θεσμών
09.12.25 , 17:14 Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Διαμαντή Καραναστάση
09.12.25 , 16:48 Μάθε τι είναι η ΑΙ σε δύο λεπτά - Δες το βίντεο
09.12.25 , 16:47 Κωνσταντίνα: «Τώρα μου λείπει η συντροφικότητα και όχι ο έρωτας»
09.12.25 , 16:47 ΚΥΣΕΑ: Ενέκρινε την αγορά υπερσύγχρονων πυραύλων PULS
Φάρμα: Ο Τροχός της φρίκης σπέρνει τον... τρόμο στους τέσσερις φιναλίστ
Το συμβολικό στολίδι που έχουν επώνυμες στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - Έδωσε DNA ο αδελφός της
Φαίη Σκορδά: Απαστράπτουσα σε πάρτι γνωστού σχεδιαστή στο Κολωνάκι
Εριέττα Κούρκουλου: «Με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους
Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και σκοτώσει γυναίκα σε ηλικία 16 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: dnews.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
παιδιά σχολείο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αλαλούμ ως προς το αν θα εφαρμοστεί τελικά φέτος η νέα γονική άδεια συνεκπαίδευσης που είχε πανηγυρικά προαναγγελθεί στα μέσα της περσινής σχολικής χρονιάς καθώς και τα δύο συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας δηλώνουν άγνοια ως την υλοποίηση του μέτρου.

Η εμβόλιμη αυτή γονική άδεια έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις συνεκπαίδευσης που πραγματοποιούνται στα σχολεία. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 |
ΓΟΝΕΙΣ
 |
ΑΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top