Φαίη Σκορδά: Απουσιάζει από το Buongiorno - Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

Την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Buongiorno» στον σταθμό Mega ξεκίνησε διαφορετικά. Συγκεκριμένα, με την απουσία της παρουσιάστριας της εκπομπής. Η Φαίη Σκορδά απουσιάζει, καθώς όπως έγινε γνωστό, λίγο πριν από την έναρξη, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με το μάτι της, το οποίο την εμπόδισε να εμφανιστεί στο πλατό.

Την πρώτη «καλημέρα» στο τηλεοπτικό κοινό απεύθυνε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ανακοινώνοντας την απουσία της Φαίης Σκορδά με συγκρατημένη τρυφερότητα: «Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο είχε ένα θέμα με το μάτι της, να της ευχηθούμε περαστικά», είπε, με όλους τους συνεργάτες να στέλνουν θερμές ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Η κατάσταση, μολονότι ανησυχητική, περιγράφηκε ως «προσωρινή», και δε δόθηκαν δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Φαίη Σκορδά έγινε μοντέλο και περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week

Η Φαίη Σκορδά, μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες της ελληνικής showbiz, δεν περιορίζεται μόνο στην τηλεόραση: το σαββατοκύριακο που μας πέρασε και συγκεκριμένα, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα του Athens Fashion Week, και μαγνήτισε τα βλέμματα.

Στη λαμπερή πασαρέλα που στήθηκε στο ιστορικό Καπνεργοστάσιο, η Φαίη Σκορδά συμμετείχε στο σόου της σχεδιάστριας Χριστίνας Ζαφειρίου, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή της. Το σόου χαρακτηριζόταν από κομψότητα, φινέτσα και άποψη — χαρακτηριστικά που συντονίζονται απόλυτα με την αισθητική της Φαίης Σκορδά. Με την παρουσία της, έφερε μια δόση glam και αβίαστης γοητείας στο catwalk, δείχνοντας ότι δεν φοβάται να δοκιμάσει κάτι πέρα από το τηλεοπτικό της πεδίο.

Το look της ήταν άκρως εντυπωσιακό. Φόρεσε ένα αστραφτερό ασημί μίνι φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, αναδεικνύοντας παράλληλα τη θηλυκότητα και τα καλλίγραμμα πόδια της. Το φόρεμα συνδυάστηκε με nude γόβες, μια διαχρονική επιλογή που διέσωσε την ισορροπία ανάμεσα σε λάμψη και διακριτικότητα. Η Φαίη περπάτησε με αυτοπεποίθηση και «αέρα» τοπ μόντελ στην πασαρέλα, το χαμόγελό της έλαμπε!

Η Φαίη Σκορδά έγινε μοντέλο και περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week/ ndp