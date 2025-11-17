Φαίη Σκορδά: Απουσιάζει από το Buongiorno - Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

Τι συνέβη;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 10:22 Άντα Πανά: Οι «δαίμονες», ο χωρισμός, ο γιος και το Cash or Trash
17.11.25 , 10:19 Συνελήφθη η Ράνια Καρατζαφέρη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών
17.11.25 , 10:13 Ιταλία: «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να μείνω μόνος μαζί της»
17.11.25 , 10:05 Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»
17.11.25 , 09:56 Φαίη Σκορδά: Απουσιάζει από το Buongiorno - Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
17.11.25 , 09:28 Σκίτσκο: Η πρώην παίκτρια του GNTM ξεπέρασε τον καρκίνο και έκανε πάρτι
17.11.25 , 09:25 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
17.11.25 , 09:21 Για μεταμόσχευση στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος - Πάσχει από σπάνιο σύνδρομο
17.11.25 , 09:15 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η καλή προσωπική ζωή, η τηλεόραση και το θέατρο
17.11.25 , 09:05 Piaggio Group: Σε τιμές Black Friday
17.11.25 , 09:03 Επέτειος Πολυτεχνείου: Τι γιορτάζουµε στις 17 Νοέµβρη
17.11.25 , 09:02 Καιρός: Ξεκινά εβδομάδα με βροχές και αφρικανική σκόνη
17.11.25 , 08:49 GNTM: «Ρε, φιλιούνται κανονικά!» - Αποχωρεί ένα ζευγάρι!
17.11.25 , 08:48 Τρία παραδοσιακά χωριά για μία μαγική εκδρομή με παιδιά!
17.11.25 , 08:34 Επιστρέφει η σειρά Έρωτας Με Διαφορά - Την είχες χάσει; Δες την τώρα!
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Σκίτσκο: Η πρώην παίκτρια του GNTM ξεπέρασε τον καρκίνο και έκανε πάρτι
Φαίη Σκορδά: Απουσιάζει από το Buongiorno - Τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Για μεταμόσχευση στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος - Πάσχει από σπάνιο σύνδρομο
Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»
GNTM: «Ρε, φιλιούνται κανονικά!» - Αποχωρεί ένα ζευγάρι!
Τηλεφωνικές απάτες: Η συνομιλία που «έκαψε» τη γνωστή αθλήτρια
Μαρτίκας: Οι φωτογραφίες από το «στημένο» τραπέζι με τον Παντελίδη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Buongiorno» στον σταθμό Mega ξεκίνησε διαφορετικά. Συγκεκριμένα, με την απουσία της παρουσιάστριας της εκπομπής. Η Φαίη Σκορδά απουσιάζει, καθώς όπως έγινε γνωστό, λίγο πριν από την έναρξη, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με το μάτι της, το οποίο την εμπόδισε να εμφανιστεί στο πλατό.

Φαίη Σκορδά: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι της!

Την πρώτη «καλημέρα» στο τηλεοπτικό κοινό απεύθυνε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ανακοινώνοντας την απουσία της Φαίης Σκορδά με συγκρατημένη τρυφερότητα: «Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο είχε ένα θέμα με το μάτι της, να της ευχηθούμε περαστικά», είπε, με όλους τους συνεργάτες να στέλνουν θερμές ευχές για γρήγορη ανάρρωση. Η κατάσταση, μολονότι ανησυχητική, περιγράφηκε ως «προσωρινή», και δε δόθηκαν δημόσια περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Φαίη Σκορδά έγινε μοντέλο και περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week

Η Φαίη Σκορδά, μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες της ελληνικής showbiz, δεν περιορίζεται μόνο στην τηλεόραση: το σαββατοκύριακο που μας πέρασε και συγκεκριμένα, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα του Athens Fashion Week, και μαγνήτισε τα βλέμματα. 

Στη λαμπερή πασαρέλα που στήθηκε στο ιστορικό Καπνεργοστάσιο, η Φαίη Σκορδά συμμετείχε στο σόου της σχεδιάστριας Χριστίνας Ζαφειρίου, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή της. Το σόου χαρακτηριζόταν από κομψότητα, φινέτσα και άποψη — χαρακτηριστικά που συντονίζονται απόλυτα με την αισθητική της Φαίης Σκορδά. Με την παρουσία της, έφερε μια δόση glam και αβίαστης γοητείας στο catwalk, δείχνοντας ότι δεν φοβάται να δοκιμάσει κάτι πέρα από το τηλεοπτικό της πεδίο.

Το look της ήταν άκρως εντυπωσιακό. Φόρεσε ένα αστραφτερό ασημί μίνι φόρεμα που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της, αναδεικνύοντας παράλληλα τη θηλυκότητα και τα καλλίγραμμα πόδια της. Το φόρεμα συνδυάστηκε με nude γόβες, μια διαχρονική επιλογή που διέσωσε την ισορροπία ανάμεσα σε λάμψη και διακριτικότητα. Η Φαίη περπάτησε με αυτοπεποίθηση και «αέρα» τοπ μόντελ στην πασαρέλα, το χαμόγελό της έλαμπε!

σκορδά

Η Φαίη Σκορδά έγινε μοντέλο και περπάτησε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week/ ndp
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top