Φαίη Σκορδά: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι της!

Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»

Μπορεί να είναι αρχές Νοεμβρίου αλλά η Φαίη Σκορδά μπήκε επισήμως σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς!

Η παρουσιάστρια πέρασε το σαββατοκύριακο στο σπίτι της μαζί με την οικογένειά της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, στολισμού και… χριστουγεννιάτικης διακόσμησης.

Η Φαίη Σκορδά στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της με κόκκινα στολίδια και πολλά φωτάκια, δημιουργώντας ένα ζεστό σκηνικό! Την ίδια μέρα, θέλησε να οργανώσει ένα οικογενειακό τραπέζει, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο: η ξύλινη τραπεζαρία της και ο τρόπος που την είχε στολίσει ήταν εντυπωσιακός.

Το art de la table της Φαίης Σκορδά κινήθηκε στα χρώματα των Χριστουγέννων — σκούρο πράσινο, μπορντό και χρυσό — αποχρώσεις που συνδυάζουν τη ζεστασιά του φθινοπώρου με τη μαγεία των γιορτών. Τα σουπλά σε γήινους τόνους, τα χρυσά μαχαιροπίρουνα και το μικρό φωτεινό δέντρο στο κέντρο του τραπεζιού έδωσαν μια minimal αλλά άκρως εορταστική πινελιά.

Στον χώρο της τραπεζαρίας, κυριαρχεί το ξύλο, στοιχείο που προσθέτει θερμότητα και φυσικότητα. Οι καρέκλες σε ανοιχτό καφέ χρώμα σπάνε τη μονοτονία και δημιουργούν έναν cozy, φιλόξενο χώρο.

Η παρουσιάστρια τα τελευταία χρόνια έχει σχέση με γνωστό αρχιτέκτονα και απολαμβάνει στιγμές προσωπικής ευτυχίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μάλιστα πρόσφατα στη συνέντευξη που έκανε στη Μάρω Κοντού, εκείνη τη ρώτησε πώς είναι στην προσωπική της ζωή και η παρουσιάστρια απάντησε ότι είναι «πολύ καλά».