Φαίη Σκορδά: Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι της!

Η παρουσιάστρια στόλισε για τα Χριστούγεννα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 12:08 Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Barcelona» - Το θεατρικό έργο που πρωταγωνιστεί
11.11.25 , 12:03 Βουλγαρία: Aγνοείται από το 2013, δηλώθηκε νεκρός αλλά βρέθηκε στο Πιρίν
11.11.25 , 11:53 Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
11.11.25 , 11:52 Αυξάνονται κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
11.11.25 , 11:51 6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
11.11.25 , 11:43 Άγιος Παντελεήμονας: Οι κινήσεις των δολοφόνων του 31χρονου πριν συλληφθούν
11.11.25 , 11:32 Η NIO ήρθε στην Ελλάδα και εντυπωσιάζει
11.11.25 , 11:21 Νάντια Μπέλε: Το Instagram, οι σπουδές, τα κοσμήματα και το Cash or Trash
11.11.25 , 11:17 Η Ελένη κάνει νάζια στον Ετεοκλή: «Σεμνά, με βλέπει η μαμά μου, δεν μπορώ!»
11.11.25 , 11:17 Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους
11.11.25 , 10:59 Γιώργος Λιάγκας: «Το συμβόλαιό του λήγει και βγαίνει στην αντεπίθεση»
11.11.25 , 10:58 Διαμαρτυρία αγροτών στο κέντρο της Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
11.11.25 , 10:43 Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
11.11.25 , 10:34 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Βλέπω τη Φάρμα λίγο πριν κοιμήσω το παιδί»
11.11.25 , 10:27 Aνάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Αυτά τα ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
6+1 διάσημες Ελληνίδες που ερωτεύτηκαν νεότερους άνδρες
Βασάλος - Βαρθολομάτου: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού!
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Ποια είναι η κατάλληλη ώρα της ημέρας για ένα ντους - Πρωί ή βράδυ;
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος, οι κόρες και ο χωρισμός
Aυτό είναι το φρούτο με αντικαρκινική δράση που βοηθά στην απώλεια βάρους
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί να είναι αρχές Νοεμβρίου αλλά η Φαίη Σκορδά μπήκε επισήμως σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς!

Η παρουσιάστρια πέρασε το σαββατοκύριακο στο σπίτι της μαζί με την οικογένειά της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, στολισμού και… χριστουγεννιάτικης διακόσμησης.

Η Φαίη Σκορδά στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της με κόκκινα στολίδια και πολλά φωτάκια, δημιουργώντας ένα ζεστό σκηνικό! Την ίδια μέρα, θέλησε να οργανώσει ένα οικογενειακό τραπέζει, το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο: η ξύλινη τραπεζαρία της και ο τρόπος που την είχε στολίσει ήταν εντυπωσιακός.

Το art de la table της Φαίης Σκορδά κινήθηκε στα χρώματα των Χριστουγέννων — σκούρο πράσινο, μπορντό και χρυσό — αποχρώσεις που συνδυάζουν τη ζεστασιά του φθινοπώρου με τη μαγεία των γιορτών. Τα σουπλά σε γήινους τόνους, τα χρυσά μαχαιροπίρουνα και το μικρό φωτεινό δέντρο στο κέντρο του τραπεζιού έδωσαν μια minimal αλλά άκρως εορταστική πινελιά.

Στον χώρο της τραπεζαρίας, κυριαρχεί το ξύλο, στοιχείο που προσθέτει θερμότητα και φυσικότητα. Οι καρέκλες σε ανοιχτό καφέ χρώμα σπάνε τη μονοτονία και δημιουργούν έναν cozy, φιλόξενο χώρο.

Φαίη Σκορδά: Στόλισε το σπίτι της για τα Χριστούγεννα!

Η παρουσιάστρια τα τελευταία χρόνια έχει σχέση με γνωστό αρχιτέκτονα και απολαμβάνει στιγμές προσωπικής ευτυχίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

Μάλιστα πρόσφατα στη συνέντευξη που έκανε στη Μάρω Κοντού, εκείνη τη ρώτησε πώς είναι στην προσωπική της ζωή και η παρουσιάστρια απάντησε ότι είναι «πολύ καλά».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top