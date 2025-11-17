Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά μίλησαν ο Γρηγόρης Γκουντάρας κι η Ναταλί Κάκκαβα αμέσως μετά την πρεμιέρα της νέας τους εκπομπής στο OPEN.

Το ζευγάρι, αρχικά δήλωσε ικανοποιημένο από τα νούμερα τηλεθέασης. «Τα νούμερα τηλεθέασης για αρχή ήταν ικανοποιητικότατα, είναι μια εκπομπή που θέλει χτίσιμο, ήταν μια ζώνη που δεν προϋπήρχε, είναι ένα καινούριο προϊόν, θα φανεί στην πορεία», είπαν.

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις αφορούσαν την on air «κόντρα» τους με την Κατερίνα Καινούργιου, αφού η Ναταλί είπε ότι η παρουσιάστρια του Alpha είπε ψέματα σε συνέντευξή της. Μετάνιωσαν που ανοίχτηκαν δημόσια για αυτό το θέμα; «Όταν λες αλήθεια, μη μετανιώνεις για τίποτα...», απάντησε ο Γρηγόρης Γκουντάρας. «Να λες αλήθεια όμως...», είπε με τη σειρά της η Ναταλί Κάκκαβα.

«Μπορεί να ήταν κάτι παρορμητικό. Δεν ξέρω καν τι είναι μπλοκ. Δεν έχω κάνει ποτέ μπλοκ. Δεν ξέρω τι είναι. Κάνοντας κάτι τέτοιο στα social, τι θέλει να δείξει ο άλλος; Η ζωή δεν είναι στα social, η ζωή είναι εκεί έξω, να τη χαιρόμαστε όλοι. Αν κάτι σε ενοχλεί που για κάποιον άλλον είναι η αλήθεια του, πάρε τον ένα τηλέφωνο. Το θεωρώ έξω από εμένα όλο αυτό. Έτσι αισθάνθηκε, έτσι έκανε. Είναι έξω από εμένα», απάντησε ο παρουσιαστής για το μπλοκάρισμα της πρώην συνεργάτιδάς του.

«Να είναι καλά με το καλό το παιδάκι της, με το καλό να έρθει η κορούλα της. Θα γίνει μια υπέροχη μαμά», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Θυμίζουμε ότι το περασμένο σαββατοκύριακο, η Ναταλί Κάκκαβα, μιλώντας στον αέρα του ΕΔΩ TV, υποστήριξε πως η Κατερίνα Καινούργιου δεν είπε την αλήθεια όταν ανέφερε ότι ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποχώρησε από την εκπομπή της, επειδή επιθυμούσε αποκλειστικά να δουλέψει μαζί με τη σύζυγό του.

Η Ναταλί Κάκκαβα ανέφερε: «Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε τότε, αυτό προέκυψε αργότερα. Να λέμε από την αρχή ψέματα ότι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του και μάλιστα χωρίς να αναφέρεις ούτε καν το όνομά μου.

Στην καρδιά μου θα είσαι πάντα η Κατερίνα, το καλό και δοτικό κορίτσι. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θα ήθελα όμως η νέα Κατερίνα που βλέπω σήμερα να είναι πιο ειλικρινής σε αυτά που λέει. Τίποτα άλλο, την αγάπη μας». Υπενθύμισε μάλιστα ότι «έχουν φάει μαζί, έχουν κλάψει μαζί».

