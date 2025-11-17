Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»

Όσα είπαν Γκουντάρας - Κάκκαβα μετά την πρεμιέρα της εκπομπής τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.11.25 , 13:15 Οι οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα από την Κομισιόν
17.11.25 , 13:13 Σκάνδαλο στην Ρωσία: Ποδοσφαιριστής πιάστηκε στα πράσα με την ερωμένη του
17.11.25 , 13:11 Ένας φτερωτός αρχηγός σήμερα στο Cash Or Trash - Η αντίδραση των buyers!
17.11.25 , 13:01 Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
17.11.25 , 12:54 Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
17.11.25 , 12:40 Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
17.11.25 , 12:38 Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
17.11.25 , 12:28 Γλυφάδα: Σπείρα ρήμαζε αυτοκίνητα - Τι είναι το jammer που χρησιμοποιούσαν
17.11.25 , 12:22 Τα πιο συχνά λάθη στις Black Friday αγορές και πώς να τα αποφύγεις
17.11.25 , 12:16 Ημερολόγιο Pirelli 2026: Έγινε η αποκάλυψη του
17.11.25 , 12:13 Δημήτρης Μακαλιάς: Σχολίασε τις αλλαγές στην εκπομπή της Τσολάκη
17.11.25 , 12:13 Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
17.11.25 , 11:58 Κοινός λογαριασμός: Τι ισχύει με τις αναλήψεις, κατασχέσεις και κληρονομιά
17.11.25 , 11:55 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές σε τρεις περιοχές της Ελλάδας
17.11.25 , 11:55 Σακχαρώδης διαβήτης: Γιατί «τρέφει» ιδιαίτερη αδυναμία στο γυναικείο φύλο
Πέρασε στον άνθρωπο το στέλεχος της γρίπης των πτηνών Η5Ν5
Αυτή είναι η πρώην αθλήτρια που εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις απάτες
Πολυτεχνείο 2025: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Κλείνουν δρόμοι και σταθμοί
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Ράνια Καρατζαφέρη: Απαντά για τη σύλληψη και το επεισόδιο με αστυνομικούς
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η προσωπική ζωή
Φάρμα: Η Βαλεντίνα λιποθυμάει και σωριάζεται αλλά δεν την πιστεύουν!
Γιώργος Λιάγκας: Ποιος τον συμβούλεψε να στείλει εξώδικο στον Λαζόπουλο;
Άση Μπήλιου: Στο σαλόνι του σπιτιού της βλέπει την αγαπημένη της σειρά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπαν ο Γρηγόρης Γκουντάρας κι η Ναταλί Κάκκαβα στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά μίλησαν ο Γρηγόρης Γκουντάρας κι η Ναταλί Κάκκαβα αμέσως μετά την πρεμιέρα της νέας τους εκπομπής στο OPEN. 

Πρεμιέρα για το «Εδώ Tv» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα

Το ζευγάρι, αρχικά δήλωσε ικανοποιημένο από τα νούμερα τηλεθέασης. «Τα νούμερα τηλεθέασης για αρχή ήταν ικανοποιητικότατα, είναι μια εκπομπή που θέλει χτίσιμο, ήταν μια ζώνη που δεν προϋπήρχε, είναι ένα καινούριο προϊόν, θα φανεί στην πορεία», είπαν. 

Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις αφορούσαν την on air «κόντρα» τους με την Κατερίνα Καινούργιου, αφού η Ναταλί είπε ότι η παρουσιάστρια του Alpha είπε ψέματα σε συνέντευξή της. Μετάνιωσαν που ανοίχτηκαν δημόσια για αυτό το θέμα; «Όταν λες αλήθεια, μη μετανιώνεις για τίποτα...», απάντησε ο Γρηγόρης Γκουντάρας. «Να λες αλήθεια όμως...», είπε με τη σειρά της η Ναταλί Κάκκαβα.

«Μπορεί να ήταν κάτι παρορμητικό. Δεν ξέρω καν τι είναι μπλοκ. Δεν έχω κάνει ποτέ μπλοκ. Δεν ξέρω τι είναι. Κάνοντας κάτι τέτοιο στα social, τι θέλει να δείξει ο άλλος; Η ζωή δεν είναι στα social, η ζωή είναι εκεί έξω, να τη χαιρόμαστε όλοι. Αν κάτι σε ενοχλεί που για κάποιον άλλον είναι η αλήθεια του, πάρε τον ένα τηλέφωνο. Το θεωρώ έξω από εμένα όλο αυτό. Έτσι αισθάνθηκε, έτσι έκανε. Είναι έξω από εμένα», απάντησε ο παρουσιαστής για το μπλοκάρισμα της πρώην συνεργάτιδάς του. 

Γκουντάρας - Κάκκαβα: Τους έστειλε η Καινούργιου ευχές για «Καλή αρχή»;

«Να είναι καλά με το καλό το παιδάκι της, με το καλό να έρθει η κορούλα της. Θα γίνει μια υπέροχη μαμά», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»

Θυμίζουμε ότι το περασμένο σαββατοκύριακο, η Ναταλί Κάκκαβα, μιλώντας στον αέρα του ΕΔΩ TV, υποστήριξε πως η Κατερίνα Καινούργιου δεν είπε την αλήθεια όταν ανέφερε ότι ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποχώρησε από την εκπομπή της, επειδή επιθυμούσε αποκλειστικά να δουλέψει μαζί με τη σύζυγό του.

Ναταλί Κάκκαβα: «Τους τελευταίους μήνες έχω περάσει δύσκολα. Με πρόδωσαν»

Η Ναταλί Κάκκαβα ανέφερε: «Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε τότε, αυτό προέκυψε αργότερα. Να λέμε από την αρχή ψέματα ότι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του και μάλιστα χωρίς να αναφέρεις ούτε καν το όνομά μου. 

Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»

Στην καρδιά μου θα είσαι πάντα η Κατερίνα, το καλό και δοτικό κορίτσι. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θα ήθελα όμως η νέα Κατερίνα που βλέπω σήμερα να είναι πιο ειλικρινής σε αυτά που λέει. Τίποτα άλλο, την αγάπη μας». Υπενθύμισε μάλιστα ότι «έχουν φάει μαζί, έχουν κλάψει μαζί».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
 |
ΝΑΤΑΛΙ ΚΑΚΚΑΒΑ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top