Πρεμιέρα για το «Εδώ Tv» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα

«Καταφέραμε να βγούμε πιο αργά και από τους Ράδιο Αρβύλα»

Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό επέστρεψαν στους τηλεοπτικούς δέκτες το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας, παρουσιάζοντας την πρώτη εκπομπή του «Εδώ TV» μέσα από τη συχνότητα του Open.

Κάκκαβα για Λαγούτη: «Δε μου άρεσε ο όρος trash - Νομίζω ότι παρασύθηκε»

Οι δύο δημοσιογράφοι, που είναι ζευγάρι και στη ζωή, άνοιξαν την εκπομπή με ζεστή διάθεση, χαμόγελα και το γνώριμο χιούμορ που τους χαρακτηρίζει, αποδεικνύοντας ότι διαθέτουν έντονη τηλεοπτική χημεία πέρα από την προσωπική τους σχέση.

Εδώ Tv: Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα έκαναν πρεμιέρα στο Open

Εδώ Tv: Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα έκαναν πρεμιέρα στο Open 

Η Ναταλί ήταν η πρώτη που πήρε τον λόγο, καλωσορίζοντας με συγκίνηση τους τηλεθεατές στη νέα τους τηλεοπτική «στέγη». Όπως είπε, περίμεναν με ανυπομονησία αυτή την πρώτη επαφή με το κοινό, τονίζοντας ότι κάθε Σαββατοκύριακο στις 16:00 θα υποδέχονται τους τηλεθεατές στο «σπιτικό» τους, όπως αποκάλεσε την εκπομπή. Δεν παρέλειψε φυσικά να αστειευτεί και με τον Γρηγόρη, λέγοντας πως για ακόμη μια χρονιά δεν κατάφερε να την… ξεφορτωθεί τηλεοπτικά.

Γκουντάρας - Κάκκαβα: Τους έστειλε η Καινούργιου ευχές για «Καλή αρχή»;

Με τη σειρά του, ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανταπέδωσε το χιούμορ, σχολιάζοντας πως η ημερομηνία της πρεμιέρας -15 Νοεμβρίου- τους έβαλε να ξεκινήσουν πιο αργά ακόμη κι από τους «Ράδιο Αρβύλα», κάτι που ανέφερε γελώντας. Το κλίμα ήταν ανάλαφρο, οικείο και γεμάτο θετική ενέργεια, στοιχεία που φαίνεται πως θέλουν να μεταφέρουν φέτος στο κοινό.

Λίγο μετά την έναρξη, η Ναταλί Κάκκαβα παρέλαβε δύο εντυπωσιακές ανθοδέσμες, μία από τη διοίκηση του σταθμού και μία από τον Νίκο Κοκλώνη. Φανερά συγκινημένη, εξέφρασε τις ευχαριστίες της, υπογραμμίζοντας πως επιστρέφουν σε ένα κανάλι που τους έχει αγαπήσει και στηρίξει στο παρελθόν. Τόνισε ακόμη ότι εύχεται η συνεργασία αυτή να είναι μακροχρόνια, δημιουργική και γεμάτη όμορφες στιγμές, δείχνοντας την αισιοδοξία και την πίστη της για τη νέα αρχή.

Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα επέστρεψαν στον σταθμό της καρδιάς τους

Γρηγόρης Γκουντάρας και Ναταλί Κάκκαβα επέστρεψαν στον σταθμό της καρδιάς τους

Με αυτόν τον τρόπο, η εκπομπή έκανε ένα δυναμικό και θετικό ξεκίνημα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για όσα θα ακολουθήσουν. Αμέσως μετά την πρώτη καλησπέρα, οι παρουσιαστές παρουσίασαν την ομάδα τους, η οποία αποτελείται από τους Χρίσλα Γεωργακοπούλου, Θοδωρή Ρακιντζή, Έλενα Σωτηροπούλου και Σωτήρη Καραμίντζα.

