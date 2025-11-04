Γκουντάρας - Κάκκαβα: Τους έστειλε η Καινούργιου ευχές για «Καλή αρχή»;

Όσα είπε το ζευγάρι στο Breakfast@Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγο πριν την τηλεοπτική τους πρεμιέρα στο OPEN, ο Γρηγόρης Γκουντάρας κι η Ναταλί Κάκκαβα μίλησαν στο Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο.

Γκουντάρας - Κάκκαβα: Τους έστειλε η Καινούργιου ευχές για «Καλή αρχή»;

Το ζευγάρι, αρχικά αναφέρθηκε στη νέα του εκπομπή με τίτλο Εδώ TV, αποκαλύπτοντας ότι σύντομα έρχεται η πρεμιέρα τους. «Έχουν αυξηθεί οι τσακωμοί κι οι αντιπαραθέσεις μεταξύ μας... δεν περιμέναμε τα επαγγελματικά» είπε αρχικά το ζευγάρι κάνοντας χιούμορ, με την παρουσιάστρια να τονίζει ότι παράλληλα έχει αυξηθεί κι η αγάπη τους.  

Ναταλί Κάκκαβα: «Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος»

Στη συνέχεια μίλησαν για τις φιλίες και τις... λυκοφιλίες που επικρατούν στην τηλεόραση. «Σε χρησιμοποιώ όσο μου κάνεις τη δουλειά σου και μετά σε πετάω σαν στιμμένο λεμόνι», είπε η Ναταλί. «Στα εύκολα, όλοι είμαστε πρώτοι στο γλεντοκόπι. Στα δύσκολα μετράνε οι φιλίες», πρόσθεσε ο Γρηγόρης. 

Γκουντάρας - Κάκκαβα: Τους έστειλε η Καινούργιου ευχές για «Καλή αρχή»;

Στην ερώτηση αν η Κατερίνα Καινούργιου, πρώην συνεργάτιδα του Γρηγόρη Γκουντάρα, του έστειλε ευχές για «καλή αρχή», ο παρουσιαστής απάντησε: «Χεχεχε καλό!». «Ε κάτσε να ξεκινήσουμε... θα το απαντήσουμε στην πρεμιέρα», είπε η Ναταλί Κάκκαβα, με τον σύζυγό της να συμπληρώνει: «Άμα ξεκινήσουμε θα στείλει είμαι σίγουρος». 

Η αποκάλυψη της Ναταλί Κάκκαβα για την πρόταση γάμου του Γρηγόρη Γκουντάρα

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας κι η Ναταλί Κάκκαβα, ως ζευγάρι, παρουσίασαν την εκπομπή Όλα Γκουντ στον ΣΚΑΪ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2022. Την ίδια περίοδο παρουσίασαν το Big Brother στο ίδιο κανάλι.

Γρηγόρης Γκουντάρας & Ναταλί Κάκκαβα στο πλατό του Big Brother

Γρηγόρης Γκουντάρας & Ναταλί Κάκκαβα στο πλατό του Big Brother

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

