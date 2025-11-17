Ιταλία: «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να μείνω μόνος μαζί της»

Συγκλονισμένη είναι ολόκληρη η Ιταλία από τη δολοφονία του 9χρονου Τζιοβάνι στο Τριέστε από τη ίδια του τη μητέρα.

Η 55χρονη Ολένα Στάσιουκ τον σκότωσε, κόβοντάς του τον λαιμό με ένα κουζινομάχαιρο. Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το μοιραίο βράδυ ήταν ένα από τα πρώτα που το μικρό αγόρι έμεινε μόνο με τη μητέρα του. Από το 2017, οπότε και οι γονείς του Τζιοβάνι πήραν διαζύγιο, ήταν σε εξέλιξη ένας σκληρός δικαστικό πόλεμος για την επιμέλεια του παιδιού.

Il piccolo Giovanni è stato ucciso dalla sua mamma, abbiamo sentito il direttore dell'azienda sanitaria di Triste.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/zi7sJB5lEk — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) November 14, 2025

Ο πατέρας του παιδιού είχε εκφράσει τους φόβους του για την ακεραιότητα του παιδιού του στις αρμόδιες αρχές εδώ και πολύ καιρό.

«Αυτή η γυναίκα είναι επικίνδυνη, μην την αφήσετε να δει τον γιο μας μόνο» είχε γράψει στα δικαστικά αρχεία το 2021, αντιτιθέμενος στο αίτημα της μητέρας να μείνει μόνη με τον Τζιοβάνι.

Τον Ιούνιο του 2023, το παιδί είχε καταλήξει στο νοσοκομείο με μώλωπες στον λαιμό και το σαγόνι, ως αποτέλεσμα μιας απόπειρας στραγγαλισμού από τη μητέρα του.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα η γυναίκα είχε απειλήσει και με αυτοκτονία αν δεν της έδιναν την επιμέλεια του παιδιού.

«Αν δεν μου δώσετε την επιμέλεια του γιου μου, θα πέσω στη θάλασσα και θα πνιγώ με το παιδί», είχε πει στους κοινωνικούς λειτουργούς και στους δικαστές.

Το αγόρι είχε εκμυστηρευτεί μάλιστα στην ψυχολόγο που τον παρακολουθούσε ότι δεν ένιωθε άνετα όποτε βρισκόταν μόνος με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ο Τζιοβάνι είχε πει στην ψυχολόγο που συνέτασσε την έκθεση για το δικαστήριο που θα έκρινε ποιος θα αναλάμβανε την επιμέλειά του, ότι όνειρό του ήταν να ξανασμίξουν οι γονείς του.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να μείνει μόνος με τη μητέρα του, της είχε απαντήσει: «δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα».

Ο πατέρας του μικρού, ανησυχώντας και ο ίδιος για την ακεραιότητα του παιδιού, του είχε κάνει δώρο ένα smartwatch για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του σε περίπτωση ανάγκης. Το μοιραίο ωστόσο βράδυ, ο Τζιοβάνι φαίνεται ότι δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει.

Εκείνο το βράδυ ο πατέρας του παιδιού το αναζητούσε εν αγωνίως και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες έφτασαν στο διαμέρισμα και όταν μπήκαν μέσα βρήκαν το αγοράκι νεκρό μέσα σε μια λίμνη αίματος και τη γυναίκα σε σοκ.

Το παιδί ήταν νεκρό για ώρες και η μητέρα του απλά στεκόταν δίπλα στο νεκρό σώμα του.

Στην κηδεία του μικρού Τζιοβάνι στη Μούτζια ο πατέρας του ήταν απαρηγόρητος. Με δάκρυα στα μάτια έλεγε στους παριστάμενους «αυτό το παιδί ήταν όλη μου η ζωή».

Ένας από τους φίλους του μικρού άφησε ένα σημείωμα, στο οποίο είχε ζωγραφίσει ένα ιστιοφόρο και του έγραφε: «επειδή ήξερα ότι σου άρεσε πολύ».

Σε ένα άλλο σημείωμα, ο πατέρας ενός φίλου του έγραφε: «σ’ ευχαριστώ που ήσουν φίλος του γιου μου. Συγχώρεσέ μας που δε σε σώσαμε. Συγχώρεσέ μας».

Η μητέρα του 9χρονου φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες παρακολουθούταν από ψυχίατρο μέχρι τον Ιούνιο του 2023 κι έπαιρνε φάρμακα για τη σχιζοφρένεια, ενώ πολλές φορές είχε επιδείξει επιθετικές συμπεριφορές. Πάντως ο τελευταίος ψυχίατρος που την παρακολουθούσε είχε αναφέρει πως η υγεία της παρουσίασε βελτίωση και είχε ανασταλεί η ψυχιατρική υποστήριξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για το ποιος αποφάσισε να βλέπει η γυναίκα μια φορά την εβδομάδα το παιδί χωρίς επίβλεψη. Οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν αποφασίσει να συναντιούνται μητέρα και παιδί τρεις φορές την εβδομάδα τη μία χωρίς την επίβλεψη κοινωνικής λειτουργού.