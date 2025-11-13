Ιταλία: Μητέρα έκοψε με κουζινομάχαιρο τον λαιμό του εννιάχρονου γιου της

Σοκαρισμένη είναι ολόκληρη η Ιταλία από τη φρικτή δολοφονία ενός εννιάχρονου αγοριού από την ίδια του τη μητέρα.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η 55χρονη Olena Stasiuk από την Ουκρανία, φέρεται να έκοψε τον λαιμό του γιου της με ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Αστυνομικοί στη Muggia, στην Τεργέστη, ανακάλυψαν την σορό του αγοριού το βράδυ της Τετάρτης. Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος έχει χωρίσει από τη γυναίκα ανησύχησε γιατί δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της.

Μετά από απέλπιδες προσπάθειες που δεν κατέληξαν πουθενά, ειδοποίησε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι που έμενε η γυναίκα, βρήκε τον εννιάχρονο νεκρό στο πάτωμα του μπάνιου και συνέλαβαν τη μητέρα του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το παιδί ήταν νεκρό για αρκετές ώρες πριν φτάσει η αστυνομία.

Η γυναίκα παρακολουθούταν από ειδικούς Κέντρου Ψυχικής Υγείας και ήταν υπό δικαστική επιτήρηση. Μάλιστα όπως αναφέρει η Corriere della Sera χθες ήταν η πρώτη φορά που φρόντιζε το παιδί της μόνη της.

Μετά τον χωρισμό των γονιών, την επιμέλεια του παιδιού ανέλαβε ο πατέρας. Ωστόσο, η μητέρα είχε το δικαίωμα να βλέπει τον γιο της.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την τραγωδία.

«Η κοινότητα είναι συντετριμμένη. Έχω ήδη συναντηθεί με τις κοινωνικές υπηρεσίες, προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά. Η οικογένεια είναι μέλος της κοινότητας, ακόμη και ο εφημέριος τους γνωρίζει», δήλωσε ο δήμαρχος της Muggia, Πάολο Πολιντόρι.

Ο εφημέριος της Επισκοπής της Τεργέστης, Andrea Destrad κατέθεσε ότι είδε τον πατέρα του παιδιού στην πλατεία Marconi στη Muggia χθες γύρω στις 21:30.

«Δεν σταμάτησα να του μιλήσω γιατί ήταν στο τηλέφωνο και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα που δεν απαντούσε, στο σπίτι δεν απαντούσε κανείς», είπε.

Ο εφημέριος ισχυρίζεται ότι είδε για τελευταία φορά τον πατέρα με το γιο του το Σάββατο το βράδυ στη λειτουργία.