«Νιώθω πολύ μόνη»: Η εξομολόγηση μητέρας πριν ξεκληρίσει την οικογένειά της

Σκότωσε τον καρκινοπαθή άνδρα και τα δύο παιδιά της

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: New York Post / Φωτογραφία Facebook
Μητέρα Σκότωσε Τον Σύζυγο Και Τα Παιδιά Της: Νιώθω Πολύ Μόνη
Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Μάντμπουρι του Νιου Χάμσαϊρ, όπου μία μητέρα σκότωσε τον σύζυγο και δύο από τα τρία της παιδιά.

Η 34χρονη Έμιλι Λονγκ δολοφόνησε τον σύζυγό της Ράιαν, 48 ετών, και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, τον Πάρκερ, 8 ετών, και τον Ράιαν Τζούνιορ, 6 ετών, πριν βάλει τέλος στη ζωή της. Το τρίτο παιδί της οικογένειας, μόλις 3 ετών, βρέθηκε ζωντανό και αβλαβές μέσα στο σπίτι και έχει αναλάβει τη φροντίδα του η οικογένεια.

Ο Ράιαν Λονγκ έπασχε από γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Έμιλι μοιραζόταν σε βίντεο στο TikTok την ψυχολογική της κατάρρευση. «Νιώθω πολύ, πολύ μόνη. Νιώθω αγχωμένη. Ξέρω ότι πρέπει να δω θεραπευτή, ξέρω ότι πρέπει να ζητήσω βοήθεια… ελπίζω να το κάνω πριν να είναι πολύ αργά», είχε δηλώσει. Σε άλλο βίντεο παραδεχόταν: «Νιώθω ενοχές που δεν είμαι ακόμη έτοιμη να ζητήσω βοήθεια. Ελπίζω να πάρω την απόφαση πριν νιώσω ότι είναι πολύ αργά».

«Νιώθω πολύ μόνη: Η εξομολόγηση μητέρας πριν ξεκληρίσει την οικογένειά της

H γυναίκα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την αρρώστια του άνδρα της, όπως έλεγε η ίδια στα βίντεό της / Φωτογραφία Facebook

Η σκέψη ότι θα έμενε μόνη μητέρα φαινόταν να την καταρρακώνει. «Πρέπει να σχεδιάζεις να είσαι χήρα, να στηρίξεις την οικογένεια με ένα εισόδημα και να μεγαλώσεις μόνη σου τρία παιδιά… Πενθώ τον άντρα μου και τον γάμο μου, κι όμως είναι ακόμη εδώ. Είναι πολύ μπερδεμένο και καταπιεστικό».

Δυο μέρες πριν από το φονικό, η 34χρονη κατέγραψε άλλο ένα βίντεο: «Τα παιδιά σίγουρα δυσκολεύονται, κι εγώ έχω βυθιστεί σε κατάθλιψη. Είμαι αποφασισμένη να δημιουργήσω μια αίσθηση κανονικότητας, να βγω από την κατάθλιψη και να το κάνω αυτό για την οικογένειά μου».

Οι Αρχές διαπίστωσαν πως ο θάνατός της ήταν αυτοκτονία, ενώ του συζύγου και των παιδιών ανθρωποκτονία. Ένα όπλο βρέθηκε δίπλα στις σορούς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
