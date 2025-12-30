Σερβία: Άγρια συμπλοκή σε αγώνα kick boxing – Επιτέθηκαν σε Έλληνα αθλητή

Απίστευτες εικόνες μετά το τέλος του αγώνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.12.25 , 11:43 Eλεύθερη είσοδος για την παράσταση της Σοφίας Φιλιππίδου
30.12.25 , 11:20 Έλενα Ακρίτα: «Χάθηκες σ’ ολάνθιστα περιβόλια»
30.12.25 , 10:51 Τετράγωνο Ερμή-Κρόνου: Ποια ζώδια θα βιώσουν απογοητεύσεις
30.12.25 , 10:51 Δέσποινα Καμπούρη: Τι είπε για τον χωρισμό της από τον Ταρασιάδη
30.12.25 , 10:39 Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Εύχομαι η νέα χρονιά να μας τον φέρει σπίτι»
30.12.25 , 10:37 Βαρδούσια Όρη: «Τον πήρε ο παππούς του μαζί του»
30.12.25 , 10:23 Ρονάλντο: «Συνεχίζω για τα 1.000 γκολ»
30.12.25 , 10:04 Λάμψη και ξέφρενο κέφι: Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε μέχρι το πρωί
30.12.25 , 09:59 Σερβία: Άγρια συμπλοκή σε αγώνα kick boxing – Επιτέθηκαν σε Έλληνα αθλητή
30.12.25 , 09:05 PEUGEOT: Αναβαθμισμένες εκδόσεις σε τιμές - πρόσκληση
30.12.25 , 09:03 Beatles: Το απίστευτο παρασκήνιο πίσω από τη διάλυση των «σκαθαριών»
30.12.25 , 08:59 Οι πιο πολυσυζητημένοι χωρισμοί του 2025
30.12.25 , 08:52 Τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Άνδρας παρασύρθηκε από τον Προαστιακό
30.12.25 , 08:36 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπλόκα σε όλη τη χώρα έως την Πρωτοχρονιά
30.12.25 , 08:09 Άρης Μουγκοπέτρος: Η πρώτη αντίδραση μετά την αθώωσή του
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μπάμπης Τσαούσογλου: Ποιος είναι ο σύντροφος της Κλέλιας Ανδριολάτου
Βαρδούσια Όρη: «Μπορεί να δημιούργησαν μόνοι τους τη χιονοστιβάδα»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Λάμψη και ξέφρενο κέφι: Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε μέχρι το πρωί
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άναψαν τα αίματα μετά το τέλος αγώνα kick boxing στη Σερβία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει άγρια συμπλοκή μετά τη νίκη του Έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά. 

 

 

Ο Έλληνας αθλητής πήρε τη νίκη με νοκ άουτ έναντι του Σέρβου αντιπάλου του Βαχίντ Κιτσάρα. Αυτό φαίνεται πώς δεν άρεσε στους Σέρβους οπαδούς, οι οποίοι εισέβαλαν στο ρινγκ και του επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. 

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που διέρρευσε στα social media, ο Τσουκαλάς μετά τον αγώνα πανηγύρισε τη νίκη του. Τότε περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη. 

 

 

Οι διοργανωτές του αγώνα δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού ασφαλείας και η κατάσταση ξέφυγε γρήγροα από κάθε έλεγχο. 

Ο Έλληνας αθλητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, του έδωσαν εξιτήριο και ο αθλητής επέστρεψε στην Ελλάδα. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΡΒΙΑ
 |
KICK BOXING
 |
ΣΥΜΠΛΟΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top