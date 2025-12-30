Σερβία: Άγρια συμπλοκή σε αγώνα kick boxing – Επιτέθηκαν σε Έλληνα αθλητή

Άναψαν τα αίματα μετά το τέλος αγώνα kick boxing στη Σερβία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει άγρια συμπλοκή μετά τη νίκη του Έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά.

Ο Έλληνας αθλητής πήρε τη νίκη με νοκ άουτ έναντι του Σέρβου αντιπάλου του Βαχίντ Κιτσάρα. Αυτό φαίνεται πώς δεν άρεσε στους Σέρβους οπαδούς, οι οποίοι εισέβαλαν στο ρινγκ και του επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που διέρρευσε στα social media, ο Τσουκαλάς μετά τον αγώνα πανηγύρισε τη νίκη του. Τότε περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη.

Οι διοργανωτές του αγώνα δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού ασφαλείας και η κατάσταση ξέφυγε γρήγροα από κάθε έλεγχο.

Ο Έλληνας αθλητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, του έδωσαν εξιτήριο και ο αθλητής επέστρεψε στην Ελλάδα.

