Piaggio Group: Σε τιμές Black Friday
Το Piaggio Group επιστρέφει στις Black Friday προσφορές για όλο τον μήνα του Νοεμβρίου! Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, οι πιο συμφέρουσες προσφορές σας περιμένουν στα σημεία πώλησης, για τα σκούτερ Piaggio και τις μοτοσυκλέτες Aprilia και Moto Guzzi. Οι προσφορές αφορούν περιορισμένες ποσότητες, ανάλογα με το στοκ των καταστημάτων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες στις επιμέρους ιστοσελίδες.

Ανεξαρτησία, δυναμισμός, πολυχρηστικότητα από το urban crossover της Piaggio:

· Beverly 310cc ή 400cc με όφελος 200€, από 5.099€

Piaggio Group: Σε τιμές Black Friday

Ελευθερία, περιπέτεια και δυνατές επιδόσεις από τις μοτοσυκλέτες της γκάμα Aprilia:

· Tuono 457 με όφελος 300 €

· Tuareg 660 με όφελος 750 €

Piaggio Group: Σε τιμές Black Friday

Η απόλυτη ευκαιρία να αποκτήσεις τη Moto Guzzi που ονειρεύεσαι:

· V7 Stone ή Special με όφελος 700 €

· Η γκάμα V85 με όφελος 800 €

· Οι σειρές V100 Mandello & Stelvio με όφελος 1.500€

